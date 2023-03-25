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https://uz.sputniknews.ru/20230325/milota-zashkalivaet-belye-medvejata-na-progulke--foto-33225504.html
Милота зашкаливает: белые медвежата на прогулке – фото
Милота зашкаливает: белые медвежата на прогулке – фото
В прошлом году в новосибирском зоопарке родились белые медвежата.
2023-03-25T21:01+0500
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фото
зоопарк
животные
медведь
природа
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фото мама медведица вывела медвежат на прогулку милые фото животных добрые хорошие новости позитив суббота что посмотреть белые медведи животные
фото мама медведица вывела медвежат на прогулку милые фото животных добрые хорошие новости позитив суббота что посмотреть белые медведи животные

Милота зашкаливает: белые медвежата на прогулке – фото

21:01 25.03.2023
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В декабре прошлого года в новосибирском зоопарке родились белые медвежата. Их родителями стали медведи по имени Кай и Герда. Недавно новоиспеченная мама стала выводить своих малышей "в свет". Как это происходило – в нашей фотоленте.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкМедвежата, родившиеся у белых медведей Кая и Герды, в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило.
Медвежата, родившиеся у белых медведей Кая и Герды, в Новосибирском зоопарке - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Перейти в фотобанк
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкБелая медведица Герда с белым медвежатами в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило. 16 декабря 2022 года у белых медведей Герды и Кая родились медвежата.
Белая медведица Герда с белым медвежатами в вольере Новосибирского зоопарка - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Перейти в фотобанк
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкМедвежонок, родившийся 16 декабря 2022 года у белых медведей Кая и Герды, в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило.
Медвежонок, родившийся 16 декабря 2022 года у белых медведей Кая и Герды, в Новосибирском зоопарке - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Перейти в фотобанк
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкМедвежата, родившиеся 16 декабря 2022 года у белых медведей Кая и Герды, в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило.
Медвежата, родившиеся 16 декабря 2022 года у белых медведей Кая и Герды, в Новосибирском зоопарке - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Перейти в фотобанк
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкБелая медведица Герда с белым медвежонком в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило. 16 декабря 2022 года у белых медведей Герды и Кая родились медвежата.
Белая медведица Герда с белым медвежонком в вольере Новосибирского зоопарка - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкБелая медведица Герда с белыми медвежатами в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило. Медвежата родились в Новосибирском зоопарке 16 декабря 2022 года у белых медведей Герды и Кая.
Белые медвежата в зоопарке Новосибирска - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Перейти в фотобанк
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкБелая медведица Герда в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило. 16 декабря 2022 года у белых медведей Герды и Кая родились медвежата.
Белые медвежата в зоопарке Новосибирска - Sputnik Узбекистан
7/10
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Перейти в фотобанк
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкМедвежонок, родившийся 16 декабря 2022 года у белых медведей Кая и Герды, в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило.
Белые медвежата в зоопарке Новосибирска - Sputnik Узбекистан
8/10
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Перейти в фотобанк
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкБелая медведица Герда с белыми медвежатами в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило. 16 декабря 2022 года у белых медведей Герды и Кая родились медвежата.
Белые медвежата в зоопарке Новосибирска - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Перейти в фотобанк
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкМедвежонок, родившийся 16 декабря 2022 года у белых медведей Кая и Герды, в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило.
Белые медвежата в зоопарке Новосибирска - Sputnik Узбекистан
10/10
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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