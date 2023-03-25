Милота зашкаливает: белые медвежата на прогулке – фото

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкМедвежата, родившиеся у белых медведей Кая и Герды, в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкБелая медведица Герда с белым медвежатами в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило. 16 декабря 2022 года у белых медведей Герды и Кая родились медвежата.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкМедвежонок, родившийся 16 декабря 2022 года у белых медведей Кая и Герды, в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкМедвежата, родившиеся 16 декабря 2022 года у белых медведей Кая и Герды, в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкБелая медведица Герда с белым медвежонком в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило. 16 декабря 2022 года у белых медведей Герды и Кая родились медвежата.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкБелая медведица Герда с белыми медвежатами в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило. Медвежата родились в Новосибирском зоопарке 16 декабря 2022 года у белых медведей Герды и Кая.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкБелая медведица Герда в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило. 16 декабря 2022 года у белых медведей Герды и Кая родились медвежата.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкМедвежонок, родившийся 16 декабря 2022 года у белых медведей Кая и Герды, в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкБелая медведица Герда с белыми медвежатами в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило. 16 декабря 2022 года у белых медведей Герды и Кая родились медвежата.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкМедвежонок, родившийся 16 декабря 2022 года у белых медведей Кая и Герды, в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило.