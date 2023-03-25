Милота зашкаливает: белые медвежата на прогулке – фото

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В декабре прошлого года в новосибирском зоопарке родились белые медвежата. Их родителями стали медведи по имени Кай и Герда. Недавно новоиспеченная мама стала выводить своих малышей "в свет". Как это происходило – в нашей фотоленте.