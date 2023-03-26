Время смирения и благочестия: для мусульман всего мира начался месяц Рамазан - фото

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Месяц Рамазан - священное время для каждого мусульманина. Это не только пост, но и время очищения своих мыслей и действий, время смирения и благочестия, взаимопомощи и поддержки. Как проходит Рамазан в разных уголках мира - в фотоподборке Sputnik.