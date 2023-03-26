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Время смирения и благочестия: для мусульман всего мира начался месяц Рамазан - фото
Время смирения и благочестия: для мусульман всего мира начался месяц Рамазан - фото
Месяц Рамазан - священное время для каждого мусульманина. Это не только пост, но и время очищения своих мыслей и действий, время смирения и благочестия. Как проходит Рамазан в разных уголках мира - в фотоподборке Sputnik.
2023-03-26T22:00+0500
2023-03-26T22:00+0500
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фото рамазан ураза разговение ифтар молитва куран мечеть верующие ислам мусульмане мекка саудовская аравия пешавар пакистан манила филиппины индонезия джакарта гонконг турция айя-софия
фото рамазан ураза разговение ифтар молитва куран мечеть верующие ислам мусульмане мекка саудовская аравия пешавар пакистан манила филиппины индонезия джакарта гонконг турция айя-софия
Время смирения и благочестия: для мусульман всего мира начался месяц Рамазан - фото
Месяц Рамазан - священное время для каждого мусульманина. Это не только пост, но и время очищения своих мыслей и действий, время смирения и благочестия, взаимопомощи и поддержки. Как проходит Рамазан в разных уголках мира - в фотоподборке Sputnik.
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashir
Верующие у святыни Кааба в Мекке во время вечерней молитвы.
Верующие у святыни Кааба в Мекке во время вечерней молитвы.
© AFP 2023 / Aamir Qureshi
Верующие во время разговения на улице Равалпинди (Пакистан).
Верующие во время разговения на улице Равалпинди (Пакистан).
© AP Photo / Achmad Ibrahim
Первая пятничная молитва месяца Рамазан в мечети Истикляль в Джакарте, Индонезия.
Первая пятничная молитва месяца Рамазан в мечети Истикляль в Джакарте, Индонезия.
© AFP 2023 / Ted Aljibe
Молитва в мечети в пригороде Манилы (Филиппины).
Молитва в мечети в пригороде Манилы (Филиппины).
© AFP 2023 / Ted Aljibe
Мальчик во время молитвы в мечети в пригороде Манилы (Филиппины).
Мальчик во время молитвы в мечети в пригороде Манилы (Филиппины).
© AFP 2023 / Abdul Majeed
Мусульмане в Пешаваре (Пакистан) молятся перед разговением.
Мусульмане в Пешаваре (Пакистан) молятся перед разговением.
© AP Photo / Francisco Seco
Ифтар на фоне мечети Айя-София в Стамбуле.
Ифтар на фоне мечети Айя-София в Стамбуле.
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк
Официантка накрывает стол перед первым ифтаром, который посвящен памяти пострадавшим в результате разрушительных землетрясений в Турции в ресторане "Туган Авылым". Ифтар прошел при поддержке Генерального Консульства Турции в Казани.
Официантка накрывает стол перед первым ифтаром, который посвящен памяти пострадавшим в результате разрушительных землетрясений в Турции в ресторане "Туган Авылым". Ифтар прошел при поддержке Генерального Консульства Турции в Казани.
© AP Photo / Adel Hana
Семья во время ифтара на юге Сектора Газа.
Семья во время ифтара на юге Сектора Газа.
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Мальчик в Сомали несет арбузы для ифтара на рынке в Могадишо.
Мальчик в Сомали несет арбузы для ифтара на рынке в Могадишо.
© AFP 2023 / Mahmoud Zayyat
Торговцы зеленью на рынке в Сайде (Ливан).
Торговцы зеленью на рынке в Сайде (Ливан).
© AFP 2023 / Sanaullah Seiam
Верующие у мечети в Кандагаре.
Верующие у мечети в Кандагаре.
© AFP 2023 / Zaid Al-Obeidi
Дети с традиционными фонариками возле мечети в Мосуле накануне начала месяца Рамазан.
Дети с традиционными фонариками возле мечети в Мосуле накануне начала месяца Рамазан.
© AP Photo / Muhammad Sajjad
Дневная молитва в мечети Пешавара (Пакистан) в первый день месяца Рамазан.
Дневная молитва в мечети Пешавара (Пакистан) в первый день месяца Рамазан.
© AP Photo / Louise Delmotte
Верующие спускаются из молитвенной комнаты в мечети Коулун в Гонконге.
Верующие спускаются из молитвенной комнаты в мечети Коулун в Гонконге.