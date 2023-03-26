Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20230326/33234682.html
Время смирения и благочестия: для мусульман всего мира начался месяц Рамазан - фото
Время смирения и благочестия: для мусульман всего мира начался месяц Рамазан - фото
Месяц Рамазан - священное время для каждого мусульманина. Это не только пост, но и время очищения своих мыслей и действий, время смирения и благочестия. Как проходит Рамазан в разных уголках мира - в фотоподборке Sputnik.
2023-03-26T22:00+0500
2023-03-26T22:00+0500
фото
рамазан
ирак
пакистан
мекка
пакистан
афганистан
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/19/33216432_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_7894f2ac0b0f571d552d05a463b92582.jpg
ирак
пакистан
афганистан
казань
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/19/33216432_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_0f3ed2d01fc232a41fd182ab6c4d5e59.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото рамазан ураза разговение ифтар молитва куран мечеть верующие ислам мусульмане мекка саудовская аравия пешавар пакистан манила филиппины индонезия джакарта гонконг турция айя-софия
фото рамазан ураза разговение ифтар молитва куран мечеть верующие ислам мусульмане мекка саудовская аравия пешавар пакистан манила филиппины индонезия джакарта гонконг турция айя-софия

Время смирения и благочестия: для мусульман всего мира начался месяц Рамазан - фото

22:00 26.03.2023
Подписаться на
НовостиTelegram
Месяц Рамазан - священное время для каждого мусульманина. Это не только пост, но и время очищения своих мыслей и действий, время смирения и благочестия, взаимопомощи и поддержки. Как проходит Рамазан в разных уголках мира - в фотоподборке Sputnik.
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashir

Верующие у святыни Кааба в Мекке во время вечерней молитвы.

Верующие у святыни Кааба в Мекке во время вечерней молитвы. - Sputnik Узбекистан
1/15
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashir

Верующие у святыни Кааба в Мекке во время вечерней молитвы.

© AFP 2023 / Aamir Qureshi

Верующие во время разговения на улице Равалпинди (Пакистан).

Верующие во время разговения на улице Равалпинди (Пакистан). - Sputnik Узбекистан
2/15
© AFP 2023 / Aamir Qureshi

Верующие во время разговения на улице Равалпинди (Пакистан).

© AP Photo / Achmad Ibrahim

Первая пятничная молитва месяца Рамазан в мечети Истикляль в Джакарте, Индонезия.

Первая пятничная молитва месяца Рамазан в мечети Истикляль в Джакарте, Индонезия. - Sputnik Узбекистан
3/15
© AP Photo / Achmad Ibrahim

Первая пятничная молитва месяца Рамазан в мечети Истикляль в Джакарте, Индонезия.

© AFP 2023 / Ted Aljibe

Молитва в мечети в пригороде Манилы (Филиппины).

Молитва в мечети в пригороде Манилы (Филиппины). - Sputnik Узбекистан
4/15
© AFP 2023 / Ted Aljibe

Молитва в мечети в пригороде Манилы (Филиппины).

© AFP 2023 / Ted Aljibe

Мальчик во время молитвы в мечети в пригороде Манилы (Филиппины).

Мальчик во время молитвы в мечети в пригороде Манилы (Филиппины). - Sputnik Узбекистан
5/15
© AFP 2023 / Ted Aljibe

Мальчик во время молитвы в мечети в пригороде Манилы (Филиппины).

© AFP 2023 / Abdul Majeed

Мусульмане в Пешаваре (Пакистан) молятся перед разговением.

Мусульмане в Пешаваре (Пакистан) молятся перед разговением. - Sputnik Узбекистан
6/15
© AFP 2023 / Abdul Majeed

Мусульмане в Пешаваре (Пакистан) молятся перед разговением.

© AP Photo / Francisco Seco

Ифтар на фоне мечети Айя-София в Стамбуле.

Ифтар на фоне мечети Айя-София в Стамбуле. - Sputnik Узбекистан
7/15
© AP Photo / Francisco Seco

Ифтар на фоне мечети Айя-София в Стамбуле.

© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк

Официантка накрывает стол перед первым ифтаром, который посвящен памяти пострадавшим в результате разрушительных землетрясений в Турции в ресторане "Туган Авылым". Ифтар прошел при поддержке Генерального Консульства Турции в Казани.

Официантка накрывает стол перед первым ифтаром, который посвящен памяти пострадавшим в результате разрушительных землетрясений в Турции в ресторане &quot;Туган Авылым&quot;. Ифтар прошел при поддержке Генерального Консульства Турции в Казани. - Sputnik Узбекистан
8/15
© Sputnik / Maksim Bogodvid
/
Перейти в фотобанк

Официантка накрывает стол перед первым ифтаром, который посвящен памяти пострадавшим в результате разрушительных землетрясений в Турции в ресторане "Туган Авылым". Ифтар прошел при поддержке Генерального Консульства Турции в Казани.

© AP Photo / Adel Hana

Семья во время ифтара на юге Сектора Газа.

Семья во время ифтара на юге Сектора Газа. - Sputnik Узбекистан
9/15
© AP Photo / Adel Hana

Семья во время ифтара на юге Сектора Газа.

© AP Photo / Farah Abdi Warsameh

Мальчик в Сомали несет арбузы для ифтара на рынке в Могадишо.

Мальчик в Сомали несет арбузы для ифтара на рынке в Могадишо. - Sputnik Узбекистан
10/15
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh

Мальчик в Сомали несет арбузы для ифтара на рынке в Могадишо.

© AFP 2023 / Mahmoud Zayyat

Торговцы зеленью на рынке в Сайде (Ливан).

Торговцы зеленью на рынке в Сайде (Ливан). - Sputnik Узбекистан
11/15
© AFP 2023 / Mahmoud Zayyat

Торговцы зеленью на рынке в Сайде (Ливан).

© AFP 2023 / Sanaullah Seiam

Верующие у мечети в Кандагаре.

Верующие у мечети в Кандагаре. - Sputnik Узбекистан
12/15
© AFP 2023 / Sanaullah Seiam

Верующие у мечети в Кандагаре.

© AFP 2023 / Zaid Al-Obeidi

Дети с традиционными фонариками возле мечети в Мосуле накануне начала месяца Рамазан.

Дети с традиционными фонариками возле мечети в Мосуле накануне начала месяца Рамазан. - Sputnik Узбекистан
13/15
© AFP 2023 / Zaid Al-Obeidi

Дети с традиционными фонариками возле мечети в Мосуле накануне начала месяца Рамазан.

© AP Photo / Muhammad Sajjad

Дневная молитва в мечети Пешавара (Пакистан) в первый день месяца Рамазан.

Дневная молитва в мечети Пешавара (Пакистан) в первый день месяца Рамазан. - Sputnik Узбекистан
14/15
© AP Photo / Muhammad Sajjad

Дневная молитва в мечети Пешавара (Пакистан) в первый день месяца Рамазан.

© AP Photo / Louise Delmotte

Верующие спускаются из молитвенной комнаты в мечети Коулун в Гонконге.

Верующие спускаются из молитвенной комнаты в мечети Коулун в Гонконге. - Sputnik Узбекистан
15/15
© AP Photo / Louise Delmotte

Верующие спускаются из молитвенной комнаты в мечети Коулун в Гонконге.

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0