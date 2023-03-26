https://uz.sputniknews.ru/20230326/bolshoy-sport-posle-rodov-vdoxnovlyayuschaya-istoriya-chempionki---video-33235195.html
Как вернуться в большой спорт после родов: вдохновляющая история чемпионки - видео
Как вернуться в большой спорт после родов: вдохновляющая история чемпионки - видео
Чарос Тогаймуродова – чемпионка Узбекистана по фехтованию. В интервью Sputnik она рассказала, как смогла вернуться в большой спорт после перерыва, связанного с замужеством и рождением сына.
2023-03-26T21:00+0500
2023-03-26T21:00+0500
2023-03-26T21:00+0500
спорт
узбекистан
фехтование
интервью
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Чарос Тогаймуродова стала чемпионкой Узбекистана по фехтованию в 2018 году. Однако спортивную карьеру пришлось на время оставить после замужества и рождения ребенка.Несмотря на материнство, девушка вернулась в спорт через 6 месяцев после родов. Сейчас она уже выступает на соревнованиях и тренирует юных фехтовальщиков.Как она вернулась в спорт, почему в школе скрывала свои успехи и каково быть соперницей с сестрой – чемпионка рассказала в интервью Sputnik.
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видео спорт узбекистан фехтование спортсменка чемпион чарос тогаймуродова возвращение после родов интервью эксклюзив
видео спорт узбекистан фехтование спортсменка чемпион чарос тогаймуродова возвращение после родов интервью эксклюзив
Как вернуться в большой спорт после родов: вдохновляющая история чемпионки - видео
Эксклюзив
Чарос Тогаймуродова – чемпионка Узбекистана по фехтованию. В интервью Sputnik она рассказала, как смогла вернуться в большой спорт после перерыва, связанного с замужеством и рождением сына.
Чарос Тогаймуродова стала чемпионкой Узбекистана по фехтованию в 2018 году. Однако спортивную карьеру пришлось на время оставить после замужества и рождения ребенка.
Несмотря на материнство, девушка вернулась в спорт через 6 месяцев после родов. Сейчас она уже выступает на соревнованиях и тренирует юных фехтовальщиков.
Как она вернулась в спорт, почему в школе скрывала свои успехи и каково быть соперницей с сестрой – чемпионка рассказала в интервью Sputnik.