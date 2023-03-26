Граждане Узбекистана и Таджикистана пострадали в ДТП под Саратовом
В перевернувшемся легковом автомобиле был один узбекистанец и трое таджикистанцев, сообщает минздрав Саратовской области.
ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В ДТП под Саратовом пострадали четверо граждан Узбекистана и Таджикистана, сообщает РИА Новости.
Легковой автомобиль Hyundai Solaris опрокинулся на трассе в Федоровском районе Саратовской области. По данным ГИБДД, водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате пострадали гражданин Узбекистана и трое граждан Таджикистана, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин.
"На федеральной трассе Р-236... около посёлка Еруслан произошло опрокидывание легкового автомобиля, пострадали четыре человека. Мужчина 22 года, Узбекистан, диагноз: закрытая черепно-мозговая травма... перелом ребер, состояние тяжелое... Мужчина 24 года, Таджикистан, диагноз: перелом основания черепа, кома I (степени), состояние тяжелое", - написал он.
По его словам, эти оба пациента госпитализированы в Федоровскую районную больницу, а еще двум гражданам Таджикистана 18 и 41 года с ссадинами и ушибами после обследования назначено амбулаторное лечение.