https://uz.sputniknews.ru/20230326/grajdane-uzbekistana-i-tadjikistana-postradali-v-dtp-pod-saratovom-33231428.html

Граждане Узбекистана и Таджикистана пострадали в ДТП под Саратовом

Граждане Узбекистана и Таджикистана пострадали в ДТП под Саратовом

В перевернувшемся легковом автомобиле был один узбекистанец и трое таджикистанцев, сообщает минздрав Саратовской области.

2023-03-26T16:28+0500

2023-03-26T16:28+0500

2023-03-26T16:28+0500

происшествия

россия

саратовская область

дтп

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ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В ДТП под Саратовом пострадали четверо граждан Узбекистана и Таджикистана, сообщает РИА Новости. Легковой автомобиль Hyundai Solaris опрокинулся на трассе в Федоровском районе Саратовской области. По данным ГИБДД, водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате пострадали гражданин Узбекистана и трое граждан Таджикистана, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин. По его словам, эти оба пациента госпитализированы в Федоровскую районную больницу, а еще двум гражданам Таджикистана 18 и 41 года с ссадинами и ушибами после обследования назначено амбулаторное лечение. Читайте также: Гражданин Узбекистана погиб в Душанбе в страшном ДТП: подробности

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