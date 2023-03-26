https://uz.sputniknews.ru/20230326/suxo-i-oblachno-prognoz-pogody-na-voskresene--33227967.html

Сухо и облачно: прогноз погоды на воскресенье

Сухо и облачно: прогноз погоды на воскресенье

Какая погода будет 26 марта — в нашем материале.

2023-03-26T09:05+0500

2023-03-26T09:05+0500

2023-03-26T09:05+0500

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прогноз погоды

узбекистан

ташкент

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В конце недели на территории страны осадков не будет. Жителей Узбекистана ждет теплая погода, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/. Температура ночью 8-10°, днем 23-25°.Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 22-27°.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 24-29°.Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 22-27°.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 20-25°.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. Опасность схода лавин. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18° тепла.

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