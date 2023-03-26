https://uz.sputniknews.ru/20230326/suxo-i-oblachno-prognoz-pogody-na-voskresene--33227967.html
Сухо и облачно: прогноз погоды на воскресенье
Сухо и облачно: прогноз погоды на воскресенье
Какая погода будет 26 марта — в нашем материале.
2023-03-26T09:05+0500
2023-03-26T09:05+0500
2023-03-26T09:05+0500
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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В конце недели на территории страны осадков не будет. Жителей Узбекистана ждет теплая погода, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/. Температура ночью 8-10°, днем 23-25°.Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 22-27°.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 24-29°.Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 22-27°.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 20-25°.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. Опасность схода лавин. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18° тепла.
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прогноз погоды на среду погода среда какая будет погода будет ли дождь туман снег среда 26 марта узгидромет синоптики
прогноз погоды на среду погода среда какая будет погода будет ли дождь туман снег среда 26 марта узгидромет синоптики
Сухо и облачно: прогноз погоды на воскресенье
Какая погода будет на территории республики 26 марта — в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik.
В конце недели на территории страны осадков не будет. Жителей Узбекистана ждет теплая погода, передает Узгидромет
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/. Температура ночью 8-10°, днем 23-25°.
Каракалпакстан, Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 22-27°.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 24-29°.
Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 22-27°.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 20-25°.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность, без осадков. Опасность схода лавин. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18° тепла.