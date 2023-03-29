https://uz.sputniknews.ru/20230329/grazhdan-uzbekistana-sgorevshem-avtobuse-palomnikami-saudovskoy-aravii-ne-bylo-33302152.html

Граждан Узбекистана в сгоревшем автобусе с паломниками в Саудовской Аравии не было

Граждан Узбекистана в сгоревшем автобусе с паломниками в Саудовской Аравии не было

В Саудовской Аравии по дороге в Мекку произошло крупное дорожно-транспортное происшествие

2023-03-29T10:49+0500

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общество

узбекистан

мекка

автобус

саудовская аравия

дтп

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В разбившемся в Саудовской Аравии автобусе не было паломников из Узбекистана, сообщает пресс-служба Управления мусульман республики.27 марта в Саудовской Аравии по дороге в Мекку произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. В результате погибли 20 пассажиров, еще 29 получили ранения.По предварительным данным, авария произошла из-за неисправности тормозной системы. Автобус, потеряв управление, столкнулся с легковым автомобилем и загорелся. Пострадавших доставили в больницу неподалеку от места происшествия.

узбекистан

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саудовская аравия

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