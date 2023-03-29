https://uz.sputniknews.ru/20230329/grazhdan-uzbekistana-sgorevshem-avtobuse-palomnikami-saudovskoy-aravii-ne-bylo-33302152.html
Граждан Узбекистана в сгоревшем автобусе с паломниками в Саудовской Аравии не было
Граждан Узбекистана в сгоревшем автобусе с паломниками в Саудовской Аравии не было
В Саудовской Аравии по дороге в Мекку произошло крупное дорожно-транспортное происшествие
2023-03-29T10:49+0500
2023-03-29T10:49+0500
2023-03-29T11:10+0500
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автобус
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В разбившемся в Саудовской Аравии автобусе не было паломников из Узбекистана, сообщает пресс-служба Управления мусульман республики.27 марта в Саудовской Аравии по дороге в Мекку произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. В результате погибли 20 пассажиров, еще 29 получили ранения.По предварительным данным, авария произошла из-за неисправности тормозной системы. Автобус, потеряв управление, столкнулся с легковым автомобилем и загорелся. Пострадавших доставили в больницу неподалеку от места происшествия.
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узбекистан саудовская аравия паломники дорожно-транспортное происшествие дтп мекка тормозная система автомобиль
узбекистан саудовская аравия паломники дорожно-транспортное происшествие дтп мекка тормозная система автомобиль
Граждан Узбекистана в сгоревшем автобусе с паломниками в Саудовской Аравии не было
10:49 29.03.2023 (обновлено: 11:10 29.03.2023)
В Саудовской Аравии по дороге в Мекку произошло крупное дорожно-транспортное происшествие.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В разбившемся в Саудовской Аравии автобусе не было паломников из Узбекистана, сообщает пресс-служба Управления мусульман республики.
По информации, полученной от официальных лиц Саудовской Аравии, узбекских паломников в этом автобусе не было, — говорится в сообщении.
27 марта в Саудовской Аравии по дороге в Мекку произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. В результате погибли 20 пассажиров, еще 29 получили ранения.
По предварительным данным, авария произошла из-за неисправности тормозной системы. Автобус, потеряв управление, столкнулся с легковым автомобилем и загорелся. Пострадавших доставили в больницу неподалеку от места происшествия.