https://uz.sputniknews.ru/20230329/v-uzbekistane-povysyat-pensii-zarplaty-byudzhetnikam-33301052.html

В Узбекистане повысят пенсии и зарплаты бюджетникам

В Узбекистане повысят пенсии и зарплаты бюджетникам

Указом президента в Узбекистане повысят пенсии пособия и зарплаты в апреле и мае

2023-03-29T10:49+0500

2023-03-29T10:49+0500

2023-03-29T10:49+0500

общество

узбекистан

пенсия

пособие

зарплата

бюджет

указ

президент

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 марта подписал указ о повышении на 7% минимальных размеров пенсий, заработной платы и базовой расчетной величины, сообщает пресс-служба главы государства.Пенсии и пособия повышаются с 1 апреля, зарплаты работников бюджетных организаций и базовая расчетная величина — с 1 мая 2023 года.Базовая величина исчисления пенсии составит 347 тыс. сумов в месяц (сейчас — 324 тыс.), минимальный размер пенсии по возрасту — 677 тыс. сумов (вместо 633 тыс.).Минимальный размер пенсий по инвалидности, в том числе при неполном стаже работы, а также размер пособия по инвалидности, выплачиваемого нетрудоспособным гражданам, и пособия лицам с инвалидностью с детства — 747 тыс. (вместо 698 тыс.).Минимальный размер пенсий, включая надбавки инвалидам и участникам войны 1941–1945 годов, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и лицам, работавшим в период блокады Ленинграда определен в размере 3,296 млн сумов в месяц.Кроме того, размер пенсий по возрасту для получающих пенсии в размере от установленного минимального размера пенсии по возрасту (677 тыс. сумов) до 747 тыс. сумов.Размер пособия престарелым гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, составит 535 тыс. сумов.Минимальный размер пенсии по возрасту при неполном стаже работы с учетом доплаты — 535 тыс. сумов.Размер пособия законному представителю ребенка, занятому уходом за ребенком-инвалидом до 18 лет, нуждающимся в постороннем уходе — 535 тыс. сумов в месяц.Пособие на одного нетрудоспособного члена семьи по случаю потери кормильца составит 535 тыс. сумов. При этом по 198 тыс. сумов прибавят на каждого следующего нетрудоспособного члена семьи.Минимальный размер пенсии на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пенсии по случаю потери кормильца — 535 тысяч сумов в месяц с выплатой пенсии каждому следующему нетрудоспособному члену семьи в соответствии с действующим порядком.МРОТ и БРВ:С 1 мая минимальный размер оплаты труда повышается до 980 тыс. сумов в месяц (сейчас — 920 тыс.).Базовая расчетная величина составит 330 тыс. сумов (сейчас — 300 тыс.). Предыдущее повышение пенсий было с 1 мая 2022 года.Зарплаты бюджетникам в последний раз повышали с 1 июня 2022 года — в среднем на 12%.

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