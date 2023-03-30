https://uz.sputniknews.ru/20230330/ekstremal-iz-yakutii-proshel-800-km-verhom-na-loshadi-do-kolymy-33357476.html

Экстремал из Якутии преодолел 800 км верхом на лошади до Колымы

Экстремал из Якутии преодолел 800 км верхом на лошади до Колымы

Цель многокилометрового похода — доказать всему миру, что лошади якутской породы уникальны

2023-03-30T12:48+0500

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Всадник-экстремал Дугуйдан Винокуров завершил 800-километровый поход из Якутии на Колыму.Он стартовал в -58°. От морозов спасала одежда из лисьей шкуры, хотя "холод ощущался".По словам Дугуйдана Винокурова, его цель — доказать миру, что лошади якутской породы уникальны. И зимой, когда на улице до -60°, и летом в +30°, животные содержатся на свободном выпасе и легко переносят перепады температуры.

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Всадник-экстремал о конном походе из Якутии на Колыму при -58° Всадник-экстремал Дугуйдан Винокуров завершил 800-километровый поход из Якутии на Колыму: стартовал в -58°, но одежде из лисьей шкуры морозы нипочем, хотя "холод ощущался". Цель проекта - доказать всему миру, что лошади якутской породы уникальны. И зимой, когда на улице до -60°, и летом, в +30°, животные содержатся на свободном выпасе и легко переносят перепады температуры. 2023-03-30T12:48+0500 true PT0M54S

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