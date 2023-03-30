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Экстремал из Якутии преодолел 800 км верхом на лошади до Колымы
Экстремал из Якутии преодолел 800 км верхом на лошади до Колымы
Цель многокилометрового похода — доказать всему миру, что лошади якутской породы уникальны
2023-03-30T12:48+0500
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Всадник-экстремал Дугуйдан Винокуров завершил 800-километровый поход из Якутии на Колыму.Он стартовал в -58°. От морозов спасала одежда из лисьей шкуры, хотя "холод ощущался".По словам Дугуйдана Винокурова, его цель — доказать миру, что лошади якутской породы уникальны. И зимой, когда на улице до -60°, и летом в +30°, животные содержатся на свободном выпасе и легко переносят перепады температуры.
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Всадник-экстремал о конном походе из Якутии на Колыму при -58°
Всадник-экстремал Дугуйдан Винокуров завершил 800-километровый поход из Якутии на Колыму: стартовал в -58°, но одежде из лисьей шкуры морозы нипочем, хотя "холод ощущался". Цель проекта - доказать всему миру, что лошади якутской породы уникальны. И зимой, когда на улице до -60°, и летом, в +30°, животные содержатся на свободном выпасе и легко переносят перепады температуры.
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экстремал дугуйдан винокуров якутия колыма лошади поход
экстремал дугуйдан винокуров якутия колыма лошади поход

Экстремал из Якутии преодолел 800 км верхом на лошади до Колымы

12:48 30.03.2023 (обновлено: 12:59 30.03.2023)
© RIA Novosti
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Цель многокилометрового похода — доказать миру, что лошади якутской породы уникальны.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Всадник-экстремал Дугуйдан Винокуров завершил 800-километровый поход из Якутии на Колыму.
Он стартовал в -58°. От морозов спасала одежда из лисьей шкуры, хотя "холод ощущался".
По словам Дугуйдана Винокурова, его цель — доказать миру, что лошади якутской породы уникальны. И зимой, когда на улице до -60°, и летом в +30°, животные содержатся на свободном выпасе и легко переносят перепады температуры.
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