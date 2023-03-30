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Узбекская керамика. - Sputnik Узбекистан, 1920
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20230330/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-8-meropriyatiy-v-tashkente--33378693.html
Куда сходить на выходных: ТОП-8 мероприятий в Ташкенте
Куда сходить на выходных: ТОП-8 мероприятий в Ташкенте
Международный музыкальный фестиваль, хоккейные матчи и кинопоказ под открытым небом. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
2023-03-30T20:00+0500
2023-03-30T20:00+0500
культура
узбекистан
ташкент
афиша на выходные
выходные
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Суббота, 1 апреляКинопоказ под открытым небом в парке "Дружбы"Посетителей киноклуба ждет показ фильмов "Веном 2" и "Тор 2: царство тьмы" который пройдет под открытым небом.Время: 19.00, 21.00Место: Сад ДружбыСтоимость входа: 50 тыс. сумов (необходима регистрация)Телефон для справок: (+998) 90−134−4646Международный фестиваль "Рахманиновская весна"Открытие международного фестиваля музыкального искусства пройдет в Большом зале Государственной Консерватории Узбекистана. Слушатели смогут насладиться Симфонией №1 и кантатой "Весна" Сергея Рахманинова для баритона, хора и оркестра под управлением главного дирижера Камолиддина Уринбаева.Время: 19.00Место: Государственная КонсерваторияСтоимость входа: 50 – 110 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072, (+998) 71−239−4653Игра "Мозгобойня: Квизмашина – Детективная"Участников ждет интеллектуальная игра с детективной тематикой.Время: 18.00Место: Guten PubСтоимость входа: 50 тыс. сумов (необходимо зарегистрировать команду)Телефон для справок: (+998) 88−483−8800Лекция Мариники БабаназаровойИскусствовед Мариника Бабаназарова проведет презентацию книг по коллекции музея, в числе которых "Воспоминания о Савицком" и каталоги зарубежных выставок музея 1988-2022 г.Время: 18.00Место: Human HouseСтоимость входа: 60 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 90−061−4056Воскресенье, 2 апреляВечер театральных экспериментовПостановка гроссмейстера и писателя Муртаса Кажгалеева соединит роман "Наивно.Супер" норвежского писателя Эрленда Лу, пьесу "Человек из Подольска" Дмитрия Данилова и "Ташкентские таксисты" Лейлы Шахназаровой. Главные роли исполнят Фаррух Молдаханов и Камила Юсупова.Время: 18.30Место: Центр греческой культурыСтоимость входа: 25-50 тыс. сумов (необходима запись)Телефон для справок: (+998) 90−061−4056Матчи хоккейного клуба "Хумо"Зрителей ждет матч отечественного клуба "Хумо" против казахстанского "Номад" в ледовом дворце Humo Arena.Время: 17.00Место: Humo ArenaСтоимость входа: 10 – 111 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Творческий мастер-классУчастников ждет мастер-класс по созданию арт-объекта "Объемный цветок". Все расходные материалы будут предоставлены.Время: 15.00Место: Студия MorozartСтоимость входа: 370 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 90−006−8500Развлекательная программа для детейУчастниками программы станут дети от 3 лет. Они смогут поучаствовать в развлекательной шоу-программе с Профессором Пико.Время: 19.00Место: Kids AvenueСтоимость входа: 60 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 91−191−5550
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узбекистан ташкент культура мероприятия куда сходить выходные мероприятия для детей спорт кино парк "дружбы" рахманиновская весна концерт симфония кантата квиз интеллектуальная игра концерватория guten pub лекция искусствовед мариника бабаназарова савицкий human house театр постановка эксперименты пьеса центр греческой культуры хоккей клуб хумо номад казахстан ледовый дворец humo arena мастер-класс студия morozart развлекательная программа для детей
узбекистан ташкент культура мероприятия куда сходить выходные мероприятия для детей спорт кино парк "дружбы" рахманиновская весна концерт симфония кантата квиз интеллектуальная игра концерватория guten pub лекция искусствовед мариника бабаназарова савицкий human house театр постановка эксперименты пьеса центр греческой культуры хоккей клуб хумо номад казахстан ледовый дворец humo arena мастер-класс студия morozart развлекательная программа для детей

Куда сходить на выходных: ТОП-8 мероприятий в Ташкенте

20:00 30.03.2023
© Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармасиҲумо Арена муз мажмуаси
Ҳумо Арена муз мажмуаси - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2023
© Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси
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Международный музыкальный фестиваль, хоккейные матчи и кинопоказ под открытым небом. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

Суббота, 1 апреля

Кинопоказ под открытым небом в парке "Дружбы"
Посетителей киноклуба ждет показ фильмов "Веном 2" и "Тор 2: царство тьмы" который пройдет под открытым небом.
Время: 19.00, 21.00
Место: Сад Дружбы
Стоимость входа: 50 тыс. сумов (необходима регистрация)
Телефон для справок: (+998) 90−134−4646
Международный фестиваль "Рахманиновская весна"
Открытие международного фестиваля музыкального искусства пройдет в Большом зале Государственной Консерватории Узбекистана. Слушатели смогут насладиться Симфонией №1 и кантатой "Весна" Сергея Рахманинова для баритона, хора и оркестра под управлением главного дирижера Камолиддина Уринбаева.
Время: 19.00
Место: Государственная Консерватория
Стоимость входа: 50 – 110 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072, (+998) 71−239−4653
Игра "Мозгобойня: Квизмашина – Детективная"
Участников ждет интеллектуальная игра с детективной тематикой.
Время: 18.00
Место: Guten Pub
Стоимость входа: 50 тыс. сумов (необходимо зарегистрировать команду)
Телефон для справок: (+998) 88−483−8800
Лекция Мариники Бабаназаровой
Искусствовед Мариника Бабаназарова проведет презентацию книг по коллекции музея, в числе которых "Воспоминания о Савицком" и каталоги зарубежных выставок музея 1988-2022 г.
Время: 18.00
Место: Human House
Стоимость входа: 60 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90−061−4056

Воскресенье, 2 апреля

Вечер театральных экспериментов
Постановка гроссмейстера и писателя Муртаса Кажгалеева соединит роман "Наивно.Супер" норвежского писателя Эрленда Лу, пьесу "Человек из Подольска" Дмитрия Данилова и "Ташкентские таксисты" Лейлы Шахназаровой. Главные роли исполнят Фаррух Молдаханов и Камила Юсупова.
Время: 18.30
Место: Центр греческой культуры
Стоимость входа: 25-50 тыс. сумов (необходима запись)
Телефон для справок: (+998) 90−061−4056
Матчи хоккейного клуба "Хумо"
Зрителей ждет матч отечественного клуба "Хумо" против казахстанского "Номад" в ледовом дворце Humo Arena.
Время: 17.00
Место: Humo Arena
Стоимость входа: 10 – 111 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Творческий мастер-класс
Участников ждет мастер-класс по созданию арт-объекта "Объемный цветок". Все расходные материалы будут предоставлены.
Время: 15.00
Место: Студия Morozart
Стоимость входа: 370 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90−006−8500
Развлекательная программа для детей
Участниками программы станут дети от 3 лет. Они смогут поучаствовать в развлекательной шоу-программе с Профессором Пико.
Время: 19.00
Место: Kids Avenue
Стоимость входа: 60 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 91−191−5550
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