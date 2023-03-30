https://uz.sputniknews.ru/20230330/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-8-meropriyatiy-v-tashkente--33378693.html

Куда сходить на выходных: ТОП-8 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных: ТОП-8 мероприятий в Ташкенте

Международный музыкальный фестиваль, хоккейные матчи и кинопоказ под открытым небом. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

2023-03-30T20:00+0500

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культура

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Суббота, 1 апреляКинопоказ под открытым небом в парке "Дружбы"Посетителей киноклуба ждет показ фильмов "Веном 2" и "Тор 2: царство тьмы" который пройдет под открытым небом.Время: 19.00, 21.00Место: Сад ДружбыСтоимость входа: 50 тыс. сумов (необходима регистрация)Телефон для справок: (+998) 90−134−4646Международный фестиваль "Рахманиновская весна"Открытие международного фестиваля музыкального искусства пройдет в Большом зале Государственной Консерватории Узбекистана. Слушатели смогут насладиться Симфонией №1 и кантатой "Весна" Сергея Рахманинова для баритона, хора и оркестра под управлением главного дирижера Камолиддина Уринбаева.Время: 19.00Место: Государственная КонсерваторияСтоимость входа: 50 – 110 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072, (+998) 71−239−4653Игра "Мозгобойня: Квизмашина – Детективная"Участников ждет интеллектуальная игра с детективной тематикой.Время: 18.00Место: Guten PubСтоимость входа: 50 тыс. сумов (необходимо зарегистрировать команду)Телефон для справок: (+998) 88−483−8800Лекция Мариники БабаназаровойИскусствовед Мариника Бабаназарова проведет презентацию книг по коллекции музея, в числе которых "Воспоминания о Савицком" и каталоги зарубежных выставок музея 1988-2022 г.Время: 18.00Место: Human HouseСтоимость входа: 60 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 90−061−4056Воскресенье, 2 апреляВечер театральных экспериментовПостановка гроссмейстера и писателя Муртаса Кажгалеева соединит роман "Наивно.Супер" норвежского писателя Эрленда Лу, пьесу "Человек из Подольска" Дмитрия Данилова и "Ташкентские таксисты" Лейлы Шахназаровой. Главные роли исполнят Фаррух Молдаханов и Камила Юсупова.Время: 18.30Место: Центр греческой культурыСтоимость входа: 25-50 тыс. сумов (необходима запись)Телефон для справок: (+998) 90−061−4056Матчи хоккейного клуба "Хумо"Зрителей ждет матч отечественного клуба "Хумо" против казахстанского "Номад" в ледовом дворце Humo Arena.Время: 17.00Место: Humo ArenaСтоимость входа: 10 – 111 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Творческий мастер-классУчастников ждет мастер-класс по созданию арт-объекта "Объемный цветок". Все расходные материалы будут предоставлены.Время: 15.00Место: Студия MorozartСтоимость входа: 370 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 90−006−8500Развлекательная программа для детейУчастниками программы станут дети от 3 лет. Они смогут поучаствовать в развлекательной шоу-программе с Профессором Пико.Время: 19.00Место: Kids AvenueСтоимость входа: 60 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 91−191−5550

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