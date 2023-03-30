Куда сходить на выходных: ТОП-8 мероприятий в Ташкенте
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© Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси
Международный музыкальный фестиваль, хоккейные матчи и кинопоказ под открытым небом. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
Суббота, 1 апреля
Кинопоказ под открытым небом в парке "Дружбы"
Посетителей киноклуба ждет показ фильмов "Веном 2" и "Тор 2: царство тьмы" который пройдет под открытым небом.
Время: 19.00, 21.00
Место: Сад Дружбы
Стоимость входа: 50 тыс. сумов (необходима регистрация)
Телефон для справок: (+998) 90−134−4646
Посетителей киноклуба ждет показ фильмов "Веном 2" и "Тор 2: царство тьмы" который пройдет под открытым небом.
Время: 19.00, 21.00
Место: Сад Дружбы
Стоимость входа: 50 тыс. сумов (необходима регистрация)
Телефон для справок: (+998) 90−134−4646
Международный фестиваль "Рахманиновская весна"
Открытие международного фестиваля музыкального искусства пройдет в Большом зале Государственной Консерватории Узбекистана. Слушатели смогут насладиться Симфонией №1 и кантатой "Весна" Сергея Рахманинова для баритона, хора и оркестра под управлением главного дирижера Камолиддина Уринбаева.
Время: 19.00
Место: Государственная Консерватория
Стоимость входа: 50 – 110 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072, (+998) 71−239−4653
Открытие международного фестиваля музыкального искусства пройдет в Большом зале Государственной Консерватории Узбекистана. Слушатели смогут насладиться Симфонией №1 и кантатой "Весна" Сергея Рахманинова для баритона, хора и оркестра под управлением главного дирижера Камолиддина Уринбаева.
Время: 19.00
Место: Государственная Консерватория
Стоимость входа: 50 – 110 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072, (+998) 71−239−4653
Игра "Мозгобойня: Квизмашина – Детективная"
Участников ждет интеллектуальная игра с детективной тематикой.
Время: 18.00
Место: Guten Pub
Стоимость входа: 50 тыс. сумов (необходимо зарегистрировать команду)
Телефон для справок: (+998) 88−483−8800
Участников ждет интеллектуальная игра с детективной тематикой.
Время: 18.00
Место: Guten Pub
Стоимость входа: 50 тыс. сумов (необходимо зарегистрировать команду)
Телефон для справок: (+998) 88−483−8800
Лекция Мариники Бабаназаровой
Искусствовед Мариника Бабаназарова проведет презентацию книг по коллекции музея, в числе которых "Воспоминания о Савицком" и каталоги зарубежных выставок музея 1988-2022 г.
Время: 18.00
Место: Human House
Стоимость входа: 60 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90−061−4056
Искусствовед Мариника Бабаназарова проведет презентацию книг по коллекции музея, в числе которых "Воспоминания о Савицком" и каталоги зарубежных выставок музея 1988-2022 г.
Время: 18.00
Место: Human House
Стоимость входа: 60 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90−061−4056
Воскресенье, 2 апреля
Вечер театральных экспериментов
Постановка гроссмейстера и писателя Муртаса Кажгалеева соединит роман "Наивно.Супер" норвежского писателя Эрленда Лу, пьесу "Человек из Подольска" Дмитрия Данилова и "Ташкентские таксисты" Лейлы Шахназаровой. Главные роли исполнят Фаррух Молдаханов и Камила Юсупова.
Время: 18.30
Место: Центр греческой культуры
Стоимость входа: 25-50 тыс. сумов (необходима запись)
Телефон для справок: (+998) 90−061−4056
Постановка гроссмейстера и писателя Муртаса Кажгалеева соединит роман "Наивно.Супер" норвежского писателя Эрленда Лу, пьесу "Человек из Подольска" Дмитрия Данилова и "Ташкентские таксисты" Лейлы Шахназаровой. Главные роли исполнят Фаррух Молдаханов и Камила Юсупова.
Время: 18.30
Место: Центр греческой культуры
Стоимость входа: 25-50 тыс. сумов (необходима запись)
Телефон для справок: (+998) 90−061−4056
Матчи хоккейного клуба "Хумо"
Зрителей ждет матч отечественного клуба "Хумо" против казахстанского "Номад" в ледовом дворце Humo Arena.
Время: 17.00
Место: Humo Arena
Стоимость входа: 10 – 111 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Зрителей ждет матч отечественного клуба "Хумо" против казахстанского "Номад" в ледовом дворце Humo Arena.
Время: 17.00
Место: Humo Arena
Стоимость входа: 10 – 111 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Творческий мастер-класс
Участников ждет мастер-класс по созданию арт-объекта "Объемный цветок". Все расходные материалы будут предоставлены.
Время: 15.00
Место: Студия Morozart
Стоимость входа: 370 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90−006−8500
Участников ждет мастер-класс по созданию арт-объекта "Объемный цветок". Все расходные материалы будут предоставлены.
Время: 15.00
Место: Студия Morozart
Стоимость входа: 370 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90−006−8500
Развлекательная программа для детей
Участниками программы станут дети от 3 лет. Они смогут поучаствовать в развлекательной шоу-программе с Профессором Пико.
Время: 19.00
Место: Kids Avenue
Стоимость входа: 60 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 91−191−5550
Участниками программы станут дети от 3 лет. Они смогут поучаствовать в развлекательной шоу-программе с Профессором Пико.
Время: 19.00
Место: Kids Avenue
Стоимость входа: 60 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 91−191−5550