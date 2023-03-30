https://uz.sputniknews.ru/20230330/unikalnyy-i-samobytnyy-istoriya-muzeya-prikladnogo-iskusstva-v-tashkente--video-33378513.html
Уникальный и самобытный: история музея прикладного искусства в Ташкенте – видео
Уникальный и самобытный: история музея прикладного искусства в Ташкенте – видео
Здесь можно ощутить неповторимый традиционный стиль и этническую уникальность Узбекистана, его древней культуры и ремесел. Историю одного из самых красивых музеев Ташкента смотрите в нашем видео.
2023-03-30T21:00+0500
2023-03-30T21:00+0500
2023-03-30T21:00+0500
видео
узбекистан
ташкент
музей
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В Музее прикладного искусства в Ташкенте проходит выставка, посвященная традиционным узбекским костюмам, хранящимся в музейных и частных коллекциях по всему миру.Яркие наряды гармонично вписались в уникальный интерьер музея, над которым работали более 60 лучших мастеров своего времени из Ташкента, Хорезма, Риштана, Худжанда и Бухары.Отделка входа и интерьера здания заняла целых 8 лет. Стены комнат украшены более чем 200 неповторяющимися узорами.История одного из самых красивых музеев столицы — в нашем видео.
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видео история узбекистан ташкент музей прикладного искусства ремесленного искусства уникальный этническая самобытность колорит что посмотреть в ташкенте достопримечательность
видео история узбекистан ташкент музей прикладного искусства ремесленного искусства уникальный этническая самобытность колорит что посмотреть в ташкенте достопримечательность
Уникальный и самобытный: история музея прикладного искусства в Ташкенте – видео
Здесь можно ощутить неповторимый традиционный стиль и этническую уникальность Узбекистана, его древней культуры и ремесел. Историю одного из самых красивых музеев Ташкента смотрите в нашем видео.
В Музее прикладного искусства в Ташкенте проходит выставка, посвященная традиционным узбекским костюмам, хранящимся в музейных и частных коллекциях по всему миру.
Яркие наряды гармонично вписались в уникальный интерьер музея, над которым работали более 60 лучших мастеров своего времени из Ташкента, Хорезма, Риштана, Худжанда и Бухары.
Отделка входа и интерьера здания заняла целых 8 лет. Стены комнат украшены более чем 200 неповторяющимися узорами.
История одного из самых красивых музеев столицы — в нашем видео.