https://uz.sputniknews.ru/20230330/video-missiya-nablyudateley-ot-sng-nachnet-rabotu-v-tashkente-12-aprelya--lebedev-33362770.html

Видео: миссия наблюдателей от СНГ начнет работу в Ташкенте 12 апреля — Лебедев

Видео: миссия наблюдателей от СНГ начнет работу в Ташкенте 12 апреля — Лебедев

В состав миссии могут войти около 50 человек, сказал в интервью Sputnik Генеральный секретарь Содружества.

2023-03-30T13:58+0500

2023-03-30T13:58+0500

2023-03-30T14:07+0500

политика

снг

сергей лебедев

наблюдатели

референдум

узбекистан

ташкент

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Миссия наблюдателей от СНГ начнет свою работу в Ташкенте 12 апреля. Об этом в интервью Sputnik рассказал Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.По предварительным данным, в состав миссии войдет около 50 человек, многие из которых уже дали согласие на поездку в Узбекистан, отметил Генсек СНГ.Напомним, референдум о внесении дополнений и изменений в Конституцию Узбекистана пройдет 30 апреля.

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