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Видео: миссия наблюдателей от СНГ начнет работу в Ташкенте 12 апреля — Лебедев
Видео: миссия наблюдателей от СНГ начнет работу в Ташкенте 12 апреля — Лебедев
В состав миссии могут войти около 50 человек, сказал в интервью Sputnik Генеральный секретарь Содружества.
2023-03-30T13:58+0500
2023-03-30T13:58+0500
2023-03-30T14:07+0500
политика
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сергей лебедев
наблюдатели
референдум
узбекистан
ташкент
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Миссия наблюдателей от СНГ начнет свою работу в Ташкенте 12 апреля. Об этом в интервью Sputnik рассказал Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.По предварительным данным, в состав миссии войдет около 50 человек, многие из которых уже дали согласие на поездку в Узбекистан, отметил Генсек СНГ.Напомним, референдум о внесении дополнений и изменений в Конституцию Узбекистана пройдет 30 апреля.
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снг содружество независимых государств генеральный секретарь сергей лебедев референдум конституционная реформа узбекистан ташкент миссия наблюдателей начнет работу состав
снг содружество независимых государств генеральный секретарь сергей лебедев референдум конституционная реформа узбекистан ташкент миссия наблюдателей начнет работу состав
Видео: миссия наблюдателей от СНГ начнет работу в Ташкенте 12 апреля — Лебедев
13:58 30.03.2023 (обновлено: 14:07 30.03.2023)
В состав миссии могут войти около 50 человек, сказал в интервью Sputnik Генеральный секретарь Содружества.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Миссия наблюдателей от СНГ начнет свою работу в Ташкенте 12 апреля. Об этом в интервью Sputnik рассказал Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
"Мы согласовали уже с узбекской стороной, что 12 апреля мы откроем миссию и штаб миссии начнет свою работу в Узбекистане", — сказал он.
По предварительным данным, в состав миссии войдет около 50 человек, многие из которых уже дали согласие на поездку в Узбекистан, отметил Генсек СНГ.
"Мы полагаем, что миссия будет немногочисленной, порядка 50 человек. Как всегда, состав миссии будет высокого уровня, это парламентарии, многие парламентарии стран СНГ уже дали согласие на поездку в Узбекистан. Это будут члены и председатели центральных избирательных комиссий, дипломаты и сотрудники Исполкома, которые имеют богатый опыт наблюдения за ходом референдумов на пространстве Содружества", — отметил Сергей Лебедев.
Напомним, референдум о внесении дополнений и изменений в Конституцию Узбекистана пройдет 30 апреля.