https://uz.sputniknews.ru/20230331/prisyazhnye-ssha-progolosovali-za-obvineniya-trampu-33390696.html

Присяжные в США проголосовали за предъявление обвинений Трампу

Присяжные в США проголосовали за предъявление обвинений Трампу

Большое жюри присяжных проголосовало за предъявление обвинений Дональду Трампу

2023-03-31T10:35+0500

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Расширенная коллегия присяжных в США проголосовала за предъявление обвинений экс-президенту Дональду Трампу, сообщает РИА Новости.В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, связанное с расследованием истории с актрисой фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс. Ей якобы заплатили крупную сумму денег за молчание о предполагаемых отношениях с Трампом.Ранее сам бывший -президент отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. По его словам, преследование обусловлено лишь политическими мотивами и связано с его намерением бороться за пост главы США в 2024 году.Напомним, что прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.Читайте также: Америка сошла с рельсов и летит под откос

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