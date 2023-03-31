https://uz.sputniknews.ru/20230331/prisyazhnye-ssha-progolosovali-za-obvineniya-trampu-33390696.html
Присяжные в США проголосовали за предъявление обвинений Трампу
Присяжные в США проголосовали за предъявление обвинений Трампу
Большое жюри присяжных проголосовало за предъявление обвинений Дональду Трампу
2023-03-31T10:35+0500
2023-03-31T10:35+0500
2023-03-31T10:36+0500
в мире
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дональд трамп
обвинение
суд
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Расширенная коллегия присяжных в США проголосовала за предъявление обвинений экс-президенту Дональду Трампу, сообщает РИА Новости.В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, связанное с расследованием истории с актрисой фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс. Ей якобы заплатили крупную сумму денег за молчание о предполагаемых отношениях с Трампом.Ранее сам бывший -президент отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. По его словам, преследование обусловлено лишь политическими мотивами и связано с его намерением бороться за пост главы США в 2024 году.Напомним, что прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.Читайте также: Америка сошла с рельсов и летит под откос
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сша дональд трамп суд обвинение
сша дональд трамп суд обвинение
Присяжные в США проголосовали за предъявление обвинений Трампу
10:35 31.03.2023 (обновлено: 10:36 31.03.2023)
Большое жюри присяжных проголосовало за предъявление обвинений 45-му президенту Соединенных Штатов Америки.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik
. Расширенная коллегия присяжных в США проголосовала за предъявление обвинений экс-президенту Дональду Трампу, сообщает
РИА Новости.
В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, связанное с расследованием истории с актрисой фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс. Ей якобы заплатили крупную сумму денег за молчание о предполагаемых отношениях с Трампом.
Ранее сам бывший -президент отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. По его словам, преследование обусловлено лишь политическими мотивами и связано с его намерением бороться за пост главы США в 2024 году.
Напомним, что прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.