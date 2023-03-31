https://uz.sputniknews.ru/20230331/shavkat-mirzieev-pribyl-iz-karakalpakstana-horezm-33400526.html
Мирзиёев прилетел из Нукуса в Хорезм
Мирзиёев прилетел из Нукуса в Хорезм
Президент прибыл из Каракалпакстана в Хорезмскую область с рабочей поездкой
2023-03-31T14:39+0500
2023-03-31T14:39+0500
2023-03-31T14:39+0500
политика
узбекистан
шавкат мирзиёев
хорезмская область
визит
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев прибыл из Каракалпакстана в Хорезмскую область, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.В программе поездки — участие президента в заседании областного Кенгаша народных депутатов. Кроме того, он ознакомится с деятельностью IT-парка, а также запустит новые проекты.Накануне в Каракалпакстане президент ввел в строй 6 новых предприятий и озвучил инициативы, направленные на повышение благосостояния населения.
узбекистан
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узбекистан шавкат мирзиёев визит хорезмская область
узбекистан шавкат мирзиёев визит хорезмская область
Мирзиёев прилетел из Нукуса в Хорезм
Президент прибыл из Каракалпакстана в Хорезмскую область. В ходе рабочей поездки будут запущены новые проекты.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik
. Шавкат Мирзиёев прибыл из Каракалпакстана в Хорезмскую область, сообщает
пресс-служба лидера Узбекистана.
В программе поездки — участие президента в заседании областного Кенгаша народных депутатов. Кроме того, он ознакомится с деятельностью IT-парка, а также запустит новые проекты.
Накануне в Каракалпакстане президент ввел
в строй 6 новых предприятий и озвучил инициативы, направленные на повышение благосостояния населения.