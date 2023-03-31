https://uz.sputniknews.ru/20230331/shavkat-mirzieev-pribyl-iz-karakalpakstana-horezm-33400526.html

Мирзиёев прилетел из Нукуса в Хорезм

Мирзиёев прилетел из Нукуса в Хорезм

Президент прибыл из Каракалпакстана в Хорезмскую область с рабочей поездкой

2023-03-31T14:39+0500

2023-03-31T14:39+0500

2023-03-31T14:39+0500

политика

узбекистан

шавкат мирзиёев

хорезмская область

визит

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев прибыл из Каракалпакстана в Хорезмскую область, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.В программе поездки — участие президента в заседании областного Кенгаша народных депутатов. Кроме того, он ознакомится с деятельностью IT-парка, а также запустит новые проекты.Накануне в Каракалпакстане президент ввел в строй 6 новых предприятий и озвучил инициативы, направленные на повышение благосостояния населения.

узбекистан

хорезмская область

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узбекистан шавкат мирзиёев визит хорезмская область