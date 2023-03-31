https://uz.sputniknews.ru/20230331/svo-garnizon-baxmutskoy-fortetsii-pogibaet-i-sdaetsya-33382713.html

СВО: гарнизон "бахмутской фортеции" погибает и сдается

СВО: гарнизон "бахмутской фортеции" погибает и сдается

В Донбассе продолжается планомерное уничтожение украинской армии. Подразделения ВСУ оставляют Артемовск – гибнут, отступают или сдаются.

2023-03-31T10:06+0500

2023-03-31T10:06+0500

2023-03-31T10:25+0500

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Вместе с "бахмутской фортецией" рушится "карточный домик" нацистской идеологии и мифологии киевского режима. Военная помощь США и НАТО умножает количество безвозвратных украинских потерь, и не влияет на цели и ход российской СВО.После мощной артподготовки, штурмовые отряды российских сил в ночь на 30 марта активизировали наступательные действия в Артемовске на трех направлениях, и взяли под контроль несколько центральных кварталов (улицы Кузнечная, Независимости и Свободы), а также территорию городского рынка. Продолжаются бои за административные здания.Артемовск практически полностью разрушен, жилые многоэтажки напоминают скелеты. Артиллерия и штурмовики ЧВК "Вагнер" не позволяют отступающим украинским подразделениям покинуть город. В ограниченном для маневра пространстве военнослужащие ВСУ гибнут под огнем, или сдаются – из-за отсутствия поддержки и боеприпасов. Российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а распутица не позволяет подвозить боезапас и подкрепление даже "тайными тропами". Артиллерия "бахмутской фортеции" разбита или вытеснена в Часов Яр, и не способна вести контрбатарейную борьбу.Генштаб ВСУ вынужденно признал "частичный успех" России в Артемовске. Один из украинских бойцов в интервью Deutsche Welle рассказал о десятках тысяч погибших сослуживцев, и даже заплакал. На это признание холодно откликнулась замминистра обороны Украины Анна Маляр: "Потери – неизбежное следствие войны. Без потерь не бывает. Одна из главных задач воюющей стороны – уничтожение физической силы противника".По самым скромным оценкам, безвозвратные потери ВСУ в районе Артемовска за минувшее полугодие составили более 60 тысяч человек, по данным RT – до 35 тысяч ежемесячно. Киевский режим допускает такие огромные жертвы не столько из-за важности транспортного узла Бахмут/Артемовск или декларированного "истощения превосходящих сил" России, сколько от боязни потерять поддержку Запада и окончательно "уронить" боевой дух войск. Уцелевшие в "бахмутской мясорубке" украинские бойцы нуждаются в психологической реабилитации, и называют Артемовск "братской могилой". Что дальше?Для украинского президента Владимира Зеленского новый разгром ВСУ в Донбассе политической смерти подобен, а там и до физической недалеко. Некоторые западные СМИ считают, что "битва за Артемовск может определить исход украинского конфликта", и в этом нет символического преувеличения.Стратегия РоссииОснователь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вчера подтвердил: "Битва за Бахмут практически уничтожила украинскую армию", а вместе с ней – "инсталлированные" иностранные подразделения. Планомерная демилитаризация ВСУ продолжается. Набранный для "контрнаступления" из мобрезерва "свежий состав" мотивацией и уровнем подготовки значительно, и не в лучшую сторону отличается от украинских войск, уничтоженных за первые 400 дней СВО. Невосполнимые качественные потери ВСУ (убиты сотни тысяч обученных бойцов), снижение возможностей поддержки Киева странами НАТО (арсеналы опустели) объективно важнее скорого и неизбежного освобождения города Артемовска (в апреле или мае).Падение "бахмутской фортеции" создаст необходимые предпосылки для освобождения Часова Яра и разгрома Славянско-Краматорского укрепрайона ВСУ. Здесь иллюзий быть не должно. И неслучайно пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вчера заявил, что достижение целей спецоперации политико-дипломатическим способом в случае с Украиной невозможно. СВО будет планово продолжена (демилитаризация) и завершена (денацификация) исключительно военными методами. Физическое уничтожение всего мобилизационного резерва ВСУ не обязательно. Стратегия ВС России – полное истощение украинской армии, и достижение политических целей спецоперации.Замглавы МИД РФ Михаил Галузин 29 марта отметил: "Мы не потерпим существования на своих рубежах откровенно антироссийского государства". И определил параметры "всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира" на Украине и в Европе. Основные условия:Возможно, российские условия демилитаризации и денацификации Украины кому-то покажутся чрезмерно жесткими. Раньше или позже, они будут выполнены. В отличие от США и НАТО, Россия не устраивает "бури в пустынях" для самоутверждения и грабежа природных ресурсов стран третьего мира, а ликвидирует стратегические военные угрозы у своих границ, укрепляет многополярный мир, создает систему равной и неделимой безопасности. Разумеется, Вашингтону и его сателлитам это не нравится. Даже британским обывателям ясно, почему США не позволяют украинским марионеткам выйти из конфликта.Если "бахмутская фортеция" – идеологическая верхушка "карточного домика" нацистского режима, то вся Украина – "лаборатория" Пентагона, в которой изучаются отрабатываются новые технологии ведения войны. Космическая связь и передача данных, искусственный интеллект, дальнобойные системы ПВО и ракеты "воздух – воздух", истребители пятого поколения, а также массированное применение высокоточных крылатых и гиперзвуковых ракет, беспилотных летательных аппаратов и морских дронов. Здесь кроются большие перспективы для американского ВПК и большие риски для самого существования США.Не Россия гонит Украину и Европу вверх по лестнице эскалации, заставляет покупать больше танков и самолетов, наращивать выпуск артиллерийских снарядов. Однако у Москвы имеются весомые и высокотехнологичные аргументы для принуждения США и НАТО к миру – тысячи современных танков, самолетов, гиперзвуковых ракет и ядерных боеголовок. Парадокс в том, что вчера униженный афганскими талибами коллективный Запад, сегодня угрожает России "стратегическим поражением", и не верит в тактическое или стратегическое ядерное возмездие – в суровую реальность предупреждений Москвы.Возможно, на фоне СВО в Вашингтоне отчетливее услышат "третий звонок" – 29 марта начались масштабные учения Новосибирской ракетной дивизии РВСН с развертыванием стратегических мобильных комплексов "Ярс" в нескольких регионах России. В народе говорят: "Пока "Ярс" не грянет, Байден не перекрестится".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: На Украине НАТО делает ставку на "миражи"

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