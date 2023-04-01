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Гоночный болид и автомагазин: как выглядели экспериментальные советские автомобили - фото
Гоночный болид и автомагазин: как выглядели экспериментальные советские автомобили - фото
Советский автопром разработал несколько экспериментальных моделей автомобилей для разных целей. Как выглядели самые необычные разработки советских автоконструкторов - в фотоподборке Sputnik.
2023-04-01T21:00+0500
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фото
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автомобили
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фото ссср автопром экспериментальные автомобили конструкторы гоночный хади-7 лаура ленинградский автомобильный автомоторный институт нами охта ленинградская лаборатория перспективного макетирования легковых автомобилей автомобиль-магазин дебют
фото ссср автопром экспериментальные автомобили конструкторы гоночный хади-7 лаура ленинградский автомобильный автомоторный институт нами охта ленинградская лаборатория перспективного макетирования легковых автомобилей автомобиль-магазин дебют

Гоночный болид и автомагазин: как выглядели экспериментальные советские автомобили - фото

21:00 01.04.2023
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НовостиTelegram
Советский автопром разработал несколько необычных экспериментальных моделей автомобилей для разных целей. Часть из них так и не вышла в массовое производство. Как выглядели самые необычные разработки советских автоконструкторов - в фотоподборке Sputnik.
© Sputnik / Шевченко

Экспериментальный гоночный автомобиль Хади-7, созданный студентами Харьковского автодорожного института, на испытаниях.

Экспериментальный гоночный автомобиль Хади-7, созданный студентами Харьковского автодорожного института, на испытаниях. - Sputnik Узбекистан
1/11
© Sputnik / Шевченко

Экспериментальный гоночный автомобиль Хади-7, созданный студентами Харьковского автодорожного института, на испытаниях.

© Sputnik / Игорь Михалев

Автомобиль "Лаура", сделанный мастерами из Ленинграда, на Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи "НТТМ-85". Выставка достижений народного хозяйства СССР.

Автомобиль &quot;Лаура&quot;, сделанный мастерами из Ленинграда, на Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи &quot;НТТМ-85&quot;. Выставка достижений народного хозяйства СССР. - Sputnik Узбекистан
2/11
© Sputnik / Игорь Михалев

Автомобиль "Лаура", сделанный мастерами из Ленинграда, на Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи "НТТМ-85". Выставка достижений народного хозяйства СССР.

© Sputnik / Рындин

Автомобиль "Лаура".

Автомобиль &quot;Лаура&quot;. - Sputnik Узбекистан
3/11
© Sputnik / Рындин

Автомобиль "Лаура".

© Sputnik / Валерий Лозовский

Автомобили "Лаура" на улицах Ленинграда, созданные конструкторами Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института "НАМИ" Дмитрием Парфеновым и Геннадием Хаиновым.

Автомобили &quot;Лаура&quot; на улицах Ленинграда, созданные конструкторами Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института &quot;НАМИ&quot; Дмитрием Парфеновым и Геннадием Хаиновым. - Sputnik Узбекистан
4/11
© Sputnik / Валерий Лозовский

Автомобили "Лаура" на улицах Ленинграда, созданные конструкторами Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института "НАМИ" Дмитрием Парфеновым и Геннадием Хаиновым.

© Sputnik / Алексей Федосеев

Экспериментальный автомобиль "Лаура", изготовленный в конструкторском бюро "Стиль" на выставке "Мотор-шоу - 92".

Экспериментальный автомобиль &quot;Лаура&quot;, изготовленный в конструкторском бюро &quot;Стиль&quot; на выставке &quot;Мотор-шоу - 92&quot;. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Алексей Федосеев

Экспериментальный автомобиль "Лаура", изготовленный в конструкторском бюро "Стиль" на выставке "Мотор-шоу - 92".

© Sputnik / В. Лозовский

Легковой автомобиль "Охта", созданный самодеятельными конструкторами Ленинградской лаборатории перспективного макетирования легковых автомобилей Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института. Новый автомобиль "Охта" вызвал интерес у жителей Ленинграда.

Легковой автомобиль &quot;Охта&quot;, созданный самодеятельными конструкторами Ленинградской лаборатории перспективного макетирования легковых автомобилей Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института. Новый автомобиль &quot;Охта&quot; вызвал интерес у жителей Ленинграда. - Sputnik Узбекистан
6/11
© Sputnik / В. Лозовский

Легковой автомобиль "Охта", созданный самодеятельными конструкторами Ленинградской лаборатории перспективного макетирования легковых автомобилей Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института. Новый автомобиль "Охта" вызвал интерес у жителей Ленинграда.

© Sputnik / В. Лозовский

Легковой автомобиль "Охта", созданный самодеятельными конструкторами Ленинградской лаборатории перспективного макетирования легковых автомобилей Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института. Новый автомобиль "Охта" вызвал интерес у жителей Ленинграда.

Легковой автомобиль &quot;Охта&quot;, созданный самодеятельными конструкторами Ленинградской лаборатории перспективного макетирования легковых автомобилей Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института. Новый автомобиль &quot;Охта&quot; вызвал интерес у жителей Ленинграда. - Sputnik Узбекистан
7/11
© Sputnik / В. Лозовский

Легковой автомобиль "Охта", созданный самодеятельными конструкторами Ленинградской лаборатории перспективного макетирования легковых автомобилей Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института. Новый автомобиль "Охта" вызвал интерес у жителей Ленинграда.

© Sputnik / А. Хорин

Советский экспериментальный автомобиль-магазин с прицепом.

Советский экспериментальный автомобиль-магазин с прицепом. - Sputnik Узбекистан
8/11
© Sputnik / А. Хорин

Советский экспериментальный автомобиль-магазин с прицепом.

© Sputnik / Юрий Заритовский

Опытный образец экспериментального автомобиля малого класса "Дебют", разработанный Центральным научно-исследовательским автомобильным институтом.

Опытный образец экспериментального автомобиля малого класса &quot;Дебют&quot;, разработанный Центральным научно-исследовательским автомобильным институтом. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Юрий Заритовский

Опытный образец экспериментального автомобиля малого класса "Дебют", разработанный Центральным научно-исследовательским автомобильным институтом.

© Sputnik / Анатолий Сергеев-Васильев

Экспериментальный автомобиль-такси Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики "Перспективное Такси" на территории ВДНХ.

Экспериментальный автомобиль-такси Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики &quot;Перспективное Такси&quot; на территории ВДНХ. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Анатолий Сергеев-Васильев

Экспериментальный автомобиль-такси Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики "Перспективное Такси" на территории ВДНХ.

© Sputnik / В. Хоменко

Музей Московского автомобильного завода имени Ленинского комсомола (ныне ОАО "Москвич"). Экспериментальный автомобиль "Москвич-2150".

Музей Московского автомобильного завода имени Ленинского комсомола (ныне ОАО &quot;Москвич&quot;). Экспериментальный автомобиль &quot;Москвич-2150&quot;. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / В. Хоменко

Музей Московского автомобильного завода имени Ленинского комсомола (ныне ОАО "Москвич"). Экспериментальный автомобиль "Москвич-2150".

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