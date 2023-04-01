Гоночный болид и автомагазин: как выглядели экспериментальные советские автомобили - фото

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Советский автопром разработал несколько необычных экспериментальных моделей автомобилей для разных целей. Часть из них так и не вышла в массовое производство. Как выглядели самые необычные разработки советских автоконструкторов - в фотоподборке Sputnik.