Гоночный болид и автомагазин: как выглядели экспериментальные советские автомобили - фото

Экспериментальный гоночный автомобиль Хади-7, созданный студентами Харьковского автодорожного института, на испытаниях.
Экспериментальный гоночный автомобиль Хади-7, созданный студентами Харьковского автодорожного института, на испытаниях.
Автомобиль "Лаура", сделанный мастерами из Ленинграда, на Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи "НТТМ-85". Выставка достижений народного хозяйства СССР.
Автомобиль "Лаура", сделанный мастерами из Ленинграда, на Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи "НТТМ-85". Выставка достижений народного хозяйства СССР.
Автомобиль "Лаура".
Автомобиль "Лаура".
Автомобили "Лаура" на улицах Ленинграда, созданные конструкторами Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института "НАМИ" Дмитрием Парфеновым и Геннадием Хаиновым.
Автомобили "Лаура" на улицах Ленинграда, созданные конструкторами Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института "НАМИ" Дмитрием Парфеновым и Геннадием Хаиновым.
Экспериментальный автомобиль "Лаура", изготовленный в конструкторском бюро "Стиль" на выставке "Мотор-шоу - 92".
Экспериментальный автомобиль "Лаура", изготовленный в конструкторском бюро "Стиль" на выставке "Мотор-шоу - 92".
Легковой автомобиль "Охта", созданный самодеятельными конструкторами Ленинградской лаборатории перспективного макетирования легковых автомобилей Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института. Новый автомобиль "Охта" вызвал интерес у жителей Ленинграда.
Легковой автомобиль "Охта", созданный самодеятельными конструкторами Ленинградской лаборатории перспективного макетирования легковых автомобилей Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института. Новый автомобиль "Охта" вызвал интерес у жителей Ленинграда.
Легковой автомобиль "Охта", созданный самодеятельными конструкторами Ленинградской лаборатории перспективного макетирования легковых автомобилей Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института. Новый автомобиль "Охта" вызвал интерес у жителей Ленинграда.
Легковой автомобиль "Охта", созданный самодеятельными конструкторами Ленинградской лаборатории перспективного макетирования легковых автомобилей Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института. Новый автомобиль "Охта" вызвал интерес у жителей Ленинграда.
Советский экспериментальный автомобиль-магазин с прицепом.
Советский экспериментальный автомобиль-магазин с прицепом.
Опытный образец экспериментального автомобиля малого класса "Дебют", разработанный Центральным научно-исследовательским автомобильным институтом.
Опытный образец экспериментального автомобиля малого класса "Дебют", разработанный Центральным научно-исследовательским автомобильным институтом.
Экспериментальный автомобиль-такси Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики "Перспективное Такси" на территории ВДНХ.
Экспериментальный автомобиль-такси Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики "Перспективное Такси" на территории ВДНХ.
Музей Московского автомобильного завода имени Ленинского комсомола (ныне ОАО "Москвич"). Экспериментальный автомобиль "Москвич-2150".
Музей Московского автомобильного завода имени Ленинского комсомола (ныне ОАО "Москвич"). Экспериментальный автомобиль "Москвич-2150".