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Шесть городов России с самыми удивительными озерами - фото
Шесть городов России с самыми удивительными озерами - фото
Реки и озера прекрасны в любое время года. Россия - страна рек и озер - может предложить туристу множество прекрасных водоемов. Самые красивые фото прибрежных городов - в фотоподборке Sputnik.
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фото
россия
город
туризм
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фото россия озера реки самые красивые города у воды на побережье
фото россия озера реки самые красивые города у воды на побережье

Шесть городов России с самыми удивительными озерами - фото

21:00 02.04.2023
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Реки и озера прекрасны в любое время года. Россия - страна рек и озер - может предложить туристу множество прекрасных водоемов. Самые красивые фото прибрежных городов - в фотоподборке Sputnik.
© Sputnik / Ilya TiminГород Сортавала в Карелии.
Город Сортавала в Карелии - Sputnik Узбекистан
1/12
© Sputnik / Ilya Timin
Город Сортавала в Карелии.
© Foto : Alexey Fedotov on UnsplashЗимний пейзаж в лесу карельского города Сортавала.
Зимний пейзаж в лесу карельского города Сортавала - Sputnik Узбекистан
2/12
© Foto : Alexey Fedotov on Unsplash
Зимний пейзаж в лесу карельского города Сортавала.
CC BY-SA 4.0 / Nevsky shipyard / Shliesselburg Wallpaper (cropped photo)Шлиссельбург с высоты.
Вид на Шлиссельбург с высоты - Sputnik Узбекистан
3/12
CC BY-SA 4.0 / Nevsky shipyard / Shliesselburg Wallpaper (cropped photo)
Шлиссельбург с высоты.
CC BY-SA 4.0 / Ivan Narmanev / Tower of Oreshek fortress in Shlisselburg by the Neva river (cropped photo)

Крепость Орешек в Шлиссельбурге.

Крепость Орешек в Шлиссельбурге. - Sputnik Узбекистан
4/12
CC BY-SA 4.0 / Ivan Narmanev / Tower of Oreshek fortress in Shlisselburg by the Neva river (cropped photo)

Крепость Орешек в Шлиссельбурге.

© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкВид на город Галич и Галичское озеро с высоты птичьего полета. В центре Введенский кафедральный собор.
Вид на город Галич и Галичское озеро - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik / Alexey Kudenko
/
Перейти в фотобанк
Вид на город Галич и Галичское озеро с высоты птичьего полета. В центре Введенский кафедральный собор.
© Foto : Ekaterina Moroshilova on Unsplash

Галичское озеро зимой.

Галичское озеро зимой. - Sputnik Узбекистан
6/12
© Foto : Ekaterina Moroshilova on Unsplash

Галичское озеро зимой.

© Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанкРостовский Кремль.
Города России. Ростов Великий - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik / Grigory Sysoev
/
Перейти в фотобанк
Ростовский Кремль.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкВид на Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь со стороны озера Неро.
Города России. Ростов Великий - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik / Alexey Kudenko
/
Перейти в фотобанк
Вид на Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь со стороны озера Неро.
CC BY-SA 4.0 / Шелковников Евгений Анатольевич / Белозерск коптер (cropped photo)Вид на Белозерск с коптера.
Вид на Белозерск с коптера - Sputnik Узбекистан
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CC BY-SA 4.0 / Шелковников Евгений Анатольевич / Белозерск коптер (cropped photo)
Вид на Белозерск с коптера.
© Foto : Vladimir Fedotov on UnsplashДевушка на каменных заграждениях в Белозерске.
Девушка на каменных заграждениях в Белозерске - Sputnik Узбекистан
10/12
© Foto : Vladimir Fedotov on Unsplash
Девушка на каменных заграждениях в Белозерске.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкПолеты тепловых аэростатов над Переславлем-Залесским в рамках 10-го фестиваля воздухоплавателей "Золотое кольцо России". Вид на Никитский мужской монастырь.
Полеты тепловых аэростатов над Переславлем-Залесским - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexey Kudenko
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Полеты тепловых аэростатов над Переславлем-Залесским в рамках 10-го фестиваля воздухоплавателей "Золотое кольцо России". Вид на Никитский мужской монастырь.
CC BY-SA 4.0 / Новинская Г.А. / Озеро Плещеево (cropped photo)Озеро Плещеево: Окраина города Переславль-Залесский, Переславль-Залесский, Переславский район, Ярославская область.
Озеро Плещеево на окраинае города Переславль-Залесский - Sputnik Узбекистан
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CC BY-SA 4.0 / Новинская Г.А. / Озеро Плещеево (cropped photo)
Озеро Плещеево: Окраина города Переславль-Залесский, Переславль-Залесский, Переславский район, Ярославская область.
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