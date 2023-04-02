Шесть городов России с самыми удивительными озерами - фото

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Реки и озера прекрасны в любое время года. Россия - страна рек и озер - может предложить туристу множество прекрасных водоемов. Самые красивые фото прибрежных городов - в фотоподборке Sputnik.