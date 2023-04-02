Шесть городов России с самыми удивительными озерами - фото

© Sputnik / Ilya TiminГород Сортавала в Карелии.
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© Sputnik / Ilya Timin
Город Сортавала в Карелии.
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Зимний пейзаж в лесу карельского города Сортавала.
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Шлиссельбург с высоты.
CC BY-SA 4.0 / Ivan Narmanev / Tower of Oreshek fortress in Shlisselburg by the Neva river (cropped photo)
Крепость Орешек в Шлиссельбурге.
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Крепость Орешек в Шлиссельбурге.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкВид на город Галич и Галичское озеро с высоты птичьего полета. В центре Введенский кафедральный собор.
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Вид на город Галич и Галичское озеро с высоты птичьего полета. В центре Введенский кафедральный собор.
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Галичское озеро зимой.
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© Sputnik / Grigory Sysoev/
Ростовский Кремль.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкВид на Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь со стороны озера Неро.
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Вид на Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь со стороны озера Неро.
CC BY-SA 4.0 / Шелковников Евгений Анатольевич / Белозерск коптер (cropped photo)Вид на Белозерск с коптера.
Вид на Белозерск с коптера.
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Девушка на каменных заграждениях в Белозерске.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкПолеты тепловых аэростатов над Переславлем-Залесским в рамках 10-го фестиваля воздухоплавателей "Золотое кольцо России". Вид на Никитский мужской монастырь.
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Полеты тепловых аэростатов над Переславлем-Залесским в рамках 10-го фестиваля воздухоплавателей "Золотое кольцо России". Вид на Никитский мужской монастырь.
CC BY-SA 4.0 / Новинская Г.А. / Озеро Плещеево (cropped photo)Озеро Плещеево: Окраина города Переславль-Залесский, Переславль-Залесский, Переславский район, Ярославская область.
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Озеро Плещеево: Окраина города Переславль-Залесский, Переславль-Залесский, Переславский район, Ярославская область.