https://uz.sputniknews.ru/20230402/dojd-i-grad-prognoz-pogody-na-voskresene--33444471.html

Дождь и град: прогноз погоды на воскресенье

Дождь и град: прогноз погоды на воскресенье

Какая погода будет 2 апреля — в нашем материале.

2023-04-02T09:05+0500

2023-04-02T09:05+0500

2023-04-02T09:05+0500

общество

узбекистан

ташкент

прогноз погоды

дождь

град

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В конце недели на территории страны пройдут дожди с грозой и градом. В горных и предгорных районах опасность селей и паводков, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность. Местами дождь, гроза и град. Ветер восточный, 5-10 м/с, возможно усиление до 12-14 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 23-25°.Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность. Местами дождь, гроза и град. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 22-25 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 12-17°.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность. Местами сильный дождь, гроза и град. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 22-25 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 17-22°.Ташкентская, Сырдарьинская областиПеременная облачность. Местами дождь, гроза и град. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°.Джизакская, Самаркандская областиПеременная облачность. Местами сильный дождь, гроза и град. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 18-23°.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность. Местами сильный дождь, гроза и град. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 17-22°.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 22-27°.Предгорные и горные районыПеременная облачность. Местами сильный дождь, гроза, град и снег. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.

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