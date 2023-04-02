https://uz.sputniknews.ru/20230402/v-kashkadarinskoy-oblasti-ustanovyat-solnechnye-paneli--33446345.html

В Кашкадарьинской области установят солнечные панели

В Кашкадарьинской области установят солнечные панели

На Мубарекской ТЭЦ строят солнечную фотоэлектрическую станцию мощностью 1,2 МВт.

2023-04-02T13:17+0500

2023-04-02T13:17+0500

2023-04-02T13:17+0500

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Солнечную фотоэлектрическую станцию мощностью 1,2 МВт на Мубарекской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) строят для собственных нужд, сообщает пресс-служба Минэнерго.На днях начали устанавливать солнечные панели. После запуска станции здесь будут производить 2 млн кВт/часов электроэнергии в год. Экономия составит 500 тыс. кубометров природного газа в год.Напомним, на Ташкентской ТЭЦ установили новое оборудование. О нем журналистам рассказали в ходе недавнего пресс-тура.Новый газопроводный узел позволяет более эффективно расходовать природный газ, чем традиционные агрегаты, и уменьшить количество выбрасываемого в атмосферу отработанного газа на 5,8 тонны.Предприятие оснастили энергосберегающими установками, солнечными панелями и солнечными электронагревателями.Читайте также:

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