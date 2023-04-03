https://uz.sputniknews.ru/20230403/33455493.html

Кому не рекомендуется поститься в Рамазан?

Кому не рекомендуется поститься в Рамазан?

При наличии некоторых заболеваний врачи не советуют держать пост.

2023-04-03T07:00+0500

2023-04-03T07:00+0500

2023-04-03T09:20+0500

это интересно

рамазан

пост

мнение эксперта

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Пост в священный месяц Рамазан полезен для здоровья человека, особенно для его пищеварительной системы. Это подтверждают ведущие мировые научные исследования. Когда человек постится, в его организме происходят восстановительные процессы, он обновляется, пишет Sputnik Азербайджан. Об этом заявил эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана, гастроэнтеролог Эмин Мамедов в ходе трансляции на тему "Правильное питание в праздничные дни", которая шла на официальной странице ведомства в социальных сетях. Специалист, отметив пользу временного голодания, подчеркнул, что при этом следует учитывать некоторые нюансы. Так, если человек переживает обострение какого-либо заболевания или страдает такими хроническими болезнями, как язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гепатит, желчекаменная болезнь или панкреатит, голодание может привести к дальнейшему ухудшению состояния его здоровья. Иными словами, если человек не здоров, ему не рекомендуется держать пост. Священный месяц Рамазан начался для всех мусульман 23 марта.

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