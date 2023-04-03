https://uz.sputniknews.ru/20230403/33455493.html
Кому не рекомендуется поститься в Рамазан?
Кому не рекомендуется поститься в Рамазан?
При наличии некоторых заболеваний врачи не советуют держать пост.
2023-04-03T07:00+0500
2023-04-03T07:00+0500
2023-04-03T09:20+0500
это интересно
рамазан
пост
мнение эксперта
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Пост в священный месяц Рамазан полезен для здоровья человека, особенно для его пищеварительной системы. Это подтверждают ведущие мировые научные исследования. Когда человек постится, в его организме происходят восстановительные процессы, он обновляется, пишет Sputnik Азербайджан. Об этом заявил эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана, гастроэнтеролог Эмин Мамедов в ходе трансляции на тему "Правильное питание в праздничные дни", которая шла на официальной странице ведомства в социальных сетях. Специалист, отметив пользу временного голодания, подчеркнул, что при этом следует учитывать некоторые нюансы. Так, если человек переживает обострение какого-либо заболевания или страдает такими хроническими болезнями, как язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гепатит, желчекаменная болезнь или панкреатит, голодание может привести к дальнейшему ухудшению состояния его здоровья. Иными словами, если человек не здоров, ему не рекомендуется держать пост. Священный месяц Рамазан начался для всех мусульман 23 марта.
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ураза рамазан пост ураза-2023 священный месяц ислам мусульманство кому нельзя поститься правила мнение врача
ураза рамазан пост ураза-2023 священный месяц ислам мусульманство кому нельзя поститься правила мнение врача
Кому не рекомендуется поститься в Рамазан?
07:00 03.04.2023 (обновлено: 09:20 03.04.2023)
При наличии некоторых заболеваний врачи не советуют держать пост.
Пост в священный месяц Рамазан полезен для здоровья человека, особенно для его пищеварительной системы. Это подтверждают ведущие мировые научные исследования. Когда человек постится, в его организме происходят восстановительные процессы, он обновляется, пишет Sputnik Азербайджан
.
Об этом заявил эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана, гастроэнтеролог Эмин Мамедов в ходе трансляции на тему "Правильное питание в праздничные дни", которая шла на официальной странице ведомства в социальных сетях.
Специалист, отметив пользу временного голодания, подчеркнул, что при этом следует учитывать некоторые нюансы.
Так, если человек переживает обострение какого-либо заболевания или страдает такими хроническими болезнями, как язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гепатит, желчекаменная болезнь или панкреатит, голодание может привести к дальнейшему ухудшению состояния его здоровья. Иными словами, если человек не здоров, ему не рекомендуется держать пост.
"Есть группа людей, которым пост противопоказан. Это беременные женщины, кормящие матери, онкологические больные, диабетики, люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также гипотоники", — сказал Мамедов.
Священный месяц Рамазан начался для всех мусульман 23 марта.