https://uz.sputniknews.ru/20230403/akademik-onischenko-pandemiya-koronavirusa-zavershilas-33477259.html
Онищенко: пандемия COVID-19 завершилась
Онищенко: пандемия COVID-19 завершилась
Онищенко заявил ,что пандемия коронавируса завершилась,теперь необходимо увековечить подвиг врачей и осмыслить опыт
2023-04-03T17:27+0500
2023-04-03T17:27+0500
2023-04-03T17:27+0500
общество
россия
коронавирус covid-19
пандемия
геннадий онищенко
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ТАШКЕНТ, 3 апреля — Sputnik. Пандемия коронавируса спустя 3 года и 3 месяца завершилась, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Его слова цитирует РИА Новости.В своем выступлении на конференции "Неделя медицинского образования-2023" Онищенко также заявил, что необходимо увековечить гражданский подвиг врачей в культурном и просветительском плане. Кроме того, нужно осмыслить опыт, приобретенный за время пандемии.Читайте также: Как держать пост в Рамазан тем, кто переболел COVID-19, — ответ врачей
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россия коронавирус covid-19 пандемия геннадий онищенко
россия коронавирус covid-19 пандемия геннадий онищенко
Онищенко: пандемия COVID-19 завершилась
Теперь предстоит увековечить гражданский подвиг врачей и осмыслить приобретенный опыт.
ТАШКЕНТ, 3 апреля — Sputnik
. Пандемия коронавируса спустя 3 года и 3 месяца завершилась, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Его слова
цитирует РИА Новости.
В своем выступлении на конференции "Неделя медицинского образования-2023" Онищенко также заявил, что необходимо увековечить гражданский подвиг врачей в культурном и просветительском плане. Кроме того, нужно осмыслить опыт, приобретенный за время пандемии.