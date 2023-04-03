https://uz.sputniknews.ru/20230403/akademik-onischenko-pandemiya-koronavirusa-zavershilas-33477259.html

Онищенко: пандемия COVID-19 завершилась

Онищенко: пандемия COVID-19 завершилась

Онищенко заявил ,что пандемия коронавируса завершилась,теперь необходимо увековечить подвиг врачей и осмыслить опыт

2023-04-03T17:27+0500

2023-04-03T17:27+0500

2023-04-03T17:27+0500

общество

россия

коронавирус covid-19

пандемия

геннадий онищенко

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ТАШКЕНТ, 3 апреля — Sputnik. Пандемия коронавируса спустя 3 года и 3 месяца завершилась, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Его слова цитирует РИА Новости.В своем выступлении на конференции "Неделя медицинского образования-2023" Онищенко также заявил, что необходимо увековечить гражданский подвиг врачей в культурном и просветительском плане. Кроме того, нужно осмыслить опыт, приобретенный за время пандемии.Читайте также: Как держать пост в Рамазан тем, кто переболел COVID-19, — ответ врачей

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