https://uz.sputniknews.ru/20230403/chto-izvestno-ob-ubiystve-vladlena-tatarskogo--poslednie-novosti-33483984.html
Что известно об убийстве Владлена Татарского – последние новости
Что известно об убийстве Владлена Татарского – последние новости
СК России переквалифицировал статью об убийстве на теракт.
2023-04-03T21:46+0500
2023-04-03T21:46+0500
2023-04-03T21:46+0500
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теракт
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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Статью об убийстве российского военкора Владлена Татарского переквалифицировали на теракт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК России.Следствие полагает, что отвечающие за организацию теракта люди находятся на территории Украины.По подозрению в преступлении задержали 26-летнюю Дарью Трепову. Она подтвердила, что принесла на мероприятие статуэтку, которая впоследствии взорвалась.По данным СК, задержанная поддерживает оппозиционные идеи, а также деятельность Фонда борьбы с коррупцией*. В феврале 2022 года ее уже задерживали за организацию несогласованного митинга.В данный момент правоохранительные органы устанавливают личности всех причастных к теракту.Ранее Национальный антитеррористический комитет России заявил, что к преступлению причастны украинские спецслужбы и сторонники Алексея Навального.Напомним, в воскресенье вечером в петербургском кафе "Стрит-бар" прогремел взрыв. В результате ЧП погиб журналист Владлен Татарский и пострадали 32 человека. В тот вечер в кафе проходил творческий вечер с военкором.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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что известно об убийстве владлена татарского кратко последние новости владлен татарский дарья треплова стрит бар пригожин в россии убили журналиста украинские спецслужбы теракт в санкт петербурге в питере
что известно об убийстве владлена татарского кратко последние новости владлен татарский дарья треплова стрит бар пригожин в россии убили журналиста украинские спецслужбы теракт в санкт петербурге в питере
Что известно об убийстве Владлена Татарского – последние новости
СК России переквалифицировал статью об убийстве на террористический акт. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Статью об убийстве российского военкора Владлена Татарского переквалифицировали на теракт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК России.
"Исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий, уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч. 3 ст. 205 УК России ("Террористический акт")", — объяснили в ведомстве.
Следствие полагает, что отвечающие за организацию теракта люди находятся на территории Украины.
По подозрению в преступлении задержали 26-летнюю Дарью Трепову. Она подтвердила, что принесла на мероприятие статуэтку, которая впоследствии взорвалась.
По данным СК, задержанная поддерживает оппозиционные идеи, а также деятельность Фонда борьбы с коррупцией*. В феврале 2022 года ее уже задерживали за организацию несогласованного митинга.
В данный момент правоохранительные органы устанавливают личности всех причастных к теракту.
Ранее Национальный антитеррористический комитет России заявил, что к преступлению причастны украинские спецслужбы и сторонники Алексея Навального.
Напомним, в воскресенье вечером в петербургском кафе "Стрит-бар" прогремел взрыв. В результате ЧП погиб журналист Владлен Татарский и пострадали 32 человека. В тот вечер в кафе проходил творческий вечер с военкором.
* Запрещенная в России экстремистская организация.