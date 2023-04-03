https://uz.sputniknews.ru/20230403/chto-izvestno-ob-ubiystve-vladlena-tatarskogo--poslednie-novosti-33483984.html

Что известно об убийстве Владлена Татарского – последние новости

Что известно об убийстве Владлена Татарского – последние новости

СК России переквалифицировал статью об убийстве на теракт.

2023-04-03T21:46+0500

2023-04-03T21:46+0500

2023-04-03T21:46+0500

в мире

россия

журналист

убийство

теракт

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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Статью об убийстве российского военкора Владлена Татарского переквалифицировали на теракт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК России.Следствие полагает, что отвечающие за организацию теракта люди находятся на территории Украины.По подозрению в преступлении задержали 26-летнюю Дарью Трепову. Она подтвердила, что принесла на мероприятие статуэтку, которая впоследствии взорвалась.По данным СК, задержанная поддерживает оппозиционные идеи, а также деятельность Фонда борьбы с коррупцией*. В феврале 2022 года ее уже задерживали за организацию несогласованного митинга.В данный момент правоохранительные органы устанавливают личности всех причастных к теракту.Ранее Национальный антитеррористический комитет России заявил, что к преступлению причастны украинские спецслужбы и сторонники Алексея Навального.Напомним, в воскресенье вечером в петербургском кафе "Стрит-бар" прогремел взрыв. В результате ЧП погиб журналист Владлен Татарский и пострадали 32 человека. В тот вечер в кафе проходил творческий вечер с военкором.* Запрещенная в России экстремистская организация.

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