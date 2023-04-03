https://uz.sputniknews.ru/20230403/festival-jara-perenosyat-na-druguyu-datu--podrobnosti--33480219.html
Фестиваль "Жара" перенесут на другую дату – подробности
Фестиваль "Жара" перенесут на другую дату – подробности
Один из организаторов сообщил о переносе мероприятия. Точную дату не уточняют. 03.04.2023, Sputnik Узбекистан
2023-04-03T18:59+0500
2023-04-03T18:59+0500
2023-04-03T19:07+0500
культура
жара
фестиваль
музыка
узбекистан
ташкент
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АШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Фестиваль "ЖАРА", который должен был пройти Ташкенте 20-21 мая, переносят на неопределенную дату. Об этом сообщил один из организаторов мероприятия Эмин Агаларов. По словам Агаларова, купленные билеты можно вернуть в кассы билетного оператора.Напомним, ранее фестиваль перенесли из Казахстана в Узбекистан. В Ташкенте на нем должны выступить HammAli & Navai, Jony, Егор Крид, Emin, Ани Лорак, Мари Краймбрери, Дискотека Авария, Иванушки International, Ольга Бузова, Artik & Asti, Ваня Дмитриенко, Mia Boyka, Люся Чеботина, Хабиб, Звонкий, Karna.val, Dabro, Натан, Миша Марвин, Mary Gu и многие другие.Sputnik Узбекистан — информационный партнер музыкального фестиваля "ЖАРА".
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жара, фестиваль, музыка, узбекистан, ташкент
жара, фестиваль, музыка, узбекистан, ташкент
Фестиваль "Жара" перенесут на другую дату – подробности
18:59 03.04.2023 (обновлено: 19:07 03.04.2023)
Один из организаторов сообщил о переносе мероприятия. Точную дату не уточняют.
АШКЕНТ, 3 апр — Sputnik.
Фестиваль "ЖАРА", который должен был пройти Ташкенте 20-21 мая, переносят на неопределенную дату. Об этом сообщил
один из организаторов мероприятия Эмин Агаларов.
"Фестиваль "Жара" в Ташкенте, запланированный на 20-21 мая, переносится. К сожалению, текущая ситуация в мире не способствует проведению масштабных музыкальных мероприятий", - написал он в соцсети.
По словам Агаларова, купленные билеты можно вернуть в кассы билетного оператора.
Напомним, ранее фестиваль перенесли из Казахстана в Узбекистан. В Ташкенте на нем должны выступить HammAli & Navai, Jony, Егор Крид, Emin, Ани Лорак, Мари Краймбрери, Дискотека Авария, Иванушки International, Ольга Бузова, Artik & Asti, Ваня Дмитриенко, Mia Boyka, Люся Чеботина, Хабиб, Звонкий, Karna.val, Dabro, Натан, Миша Марвин, Mary Gu и многие другие.
Sputnik Узбекистан — информационный партнер музыкального фестиваля "ЖАРА".