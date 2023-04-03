https://uz.sputniknews.ru/20230403/v-kyrgyzstane-podbrosili-v-zoopark-dvux-lvyat-33463129.html
В Кыргызстане в зоопарк подбросили двух львят — видео
В Кыргызстане в зоопарк подбросили двух львят — видео
В зоопарк Каракола неизвестные принесли двух больных львят
2023-04-03T11:17+0500
2023-04-03T11:17+0500
2023-04-03T11:17+0500
общество
кыргызстан
зоопарк
животные
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ТАШКЕНТ, 3 апреля — Sputnik. В Кыргызстане неизвестные подбросили в зоопарк Каракола двух львят, сообщает Sputnik Кыргызстан.Малышей привязали к воротам зоопарка. Найденышей назвали Томасом и Алей.Видимо, когда-то львят привезли и подарили кому-то маленькими, но хозяева не справились и решили анонимно передать животных, предполагают специалисты.Они же рассказали, что львят неправильно содержали и кормили. Вероятно, они находились в закрытом помещении, без света. Поэтому сейчас у животных проблемы со здоровьем. Аля с трудом передвигается ползком из-за большой нехватки кальция, любое неосторожное движение может вызвать перелом. Состояние Томаса немного лучше, но и он едва поднимается на задние лапы, больше волочит их.
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кыргызстан зоопарк животные
кыргызстан зоопарк животные
В Кыргызстане в зоопарк подбросили двух львят — видео
Судя по состоянию малышей, их неправильно кормили и содержали.
ТАШКЕНТ, 3 апреля — Sputnik.
В Кыргызстане неизвестные подбросили в зоопарк Каракола двух львят, сообщает
Sputnik Кыргызстан.
Малышей привязали к воротам зоопарка. Найденышей назвали Томасом и Алей.
Видимо, когда-то львят привезли и подарили кому-то маленькими, но хозяева не справились и решили анонимно передать животных, предполагают специалисты.
Они же рассказали, что львят неправильно содержали и кормили. Вероятно, они находились в закрытом помещении, без света. Поэтому сейчас у животных проблемы со здоровьем. Аля с трудом передвигается ползком из-за большой нехватки кальция, любое неосторожное движение может вызвать перелом. Состояние Томаса немного лучше, но и он едва поднимается на задние лапы, больше волочит их.