https://uz.sputniknews.ru/20230403/v-kyrgyzstane-podbrosili-v-zoopark-dvux-lvyat-33463129.html

В Кыргызстане в зоопарк подбросили двух львят — видео

В Кыргызстане в зоопарк подбросили двух львят — видео

В зоопарк Каракола неизвестные принесли двух больных львят

2023-04-03T11:17+0500

2023-04-03T11:17+0500

2023-04-03T11:17+0500

общество

кыргызстан

зоопарк

животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/03/33463268_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8414e8f09e82d40f0f5b502f99720365.jpg

ТАШКЕНТ, 3 апреля — Sputnik. В Кыргызстане неизвестные подбросили в зоопарк Каракола двух львят, сообщает Sputnik Кыргызстан.Малышей привязали к воротам зоопарка. Найденышей назвали Томасом и Алей.Видимо, когда-то львят привезли и подарили кому-то маленькими, но хозяева не справились и решили анонимно передать животных, предполагают специалисты.Они же рассказали, что львят неправильно содержали и кормили. Вероятно, они находились в закрытом помещении, без света. Поэтому сейчас у животных проблемы со здоровьем. Аля с трудом передвигается ползком из-за большой нехватки кальция, любое неосторожное движение может вызвать перелом. Состояние Томаса немного лучше, но и он едва поднимается на задние лапы, больше волочит их.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

кыргызстан зоопарк животные