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https://uz.sputniknews.ru/20230404/goryachie-linii-dlya-perejivshix-nasilie--vse-nomera--33513566.html
Горячие линии для переживших насилие – все номера
Горячие линии для переживших насилие – все номера
В республике более 10 организаций и ведомств, которые могут помочь жертвам насилия. Здесь можно получить консультацию психолога, юриста и врача по телефону.
2023-04-04T18:27+0500
2023-04-04T18:27+0500
общество
узбекистан
насилие
насилие в семье
горячая линия
мвд
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Sputnik Узбекистан собрал все номера горячих линий для жертв насилия.Горячая линия по борьбе с насилием против женщин от МВД Узбекистана:Короткий номер: 1259Горячая линия Республиканского центра реабилитации и адаптации жертв насилия:Короткий номер: 1146Республиканская горячая линия МВД Узбекистана:Короткий номер: 1102Отдел по вопросам женщин МВД УзбекистанаГородской номер: +998 (71) 256-14-18Горячая линия ННО "Nihol"Горячая линия работает с 8:00 до 20:00 часов.Психолог: +998 (97) 102-33-73Врач-консультант: +998 (90) 188-43-88Оператор: +998 (97) 102-33-43Юрист: +998 (97) 102-33-13Телеграм бот: https://t.me/psixologikmaslahat_GT_botННО Центр Поддержки Гражданских ИнициативОператор: +998 (97) 187- 87-13 / +998 (97) 187-87-12Юрист: +998 97 137 24 24 / +998 97 137 26 26Психолог: +998 97 137 27 27 / +998 97 187 87 15Телеграм бот: https://t.me/Ayollar_himoyasi_botБухарский областной Центр социальной защиты семьи "Ойдин Нур"Круглосуточный городской номер: +998 (65) 224-65-11Центр “Рахмдиллик” в СамаркандеСоциальный работник: +998 (91) 534-24-81Врач-гинеколог: +998 (97) 383-98-99Врач общего профиля и узист: +998 (91) 522-68-12Психолог: +998 (93) 355-69-70Адвокат: +998 (90) 505-27-26Адвокат: +998 (93) 721-43-46Республиканский социально-информационный центр “Istiqbolli Avlod”Ташкент: +998 (95) 143-94-94Джизак: +998 (91) 197-94-94Нукус: +998 (95) 605-94-94Ургенч: +998 (99) 509-94-94Гулистан: +998 (95) 290-94-94Самарканд: +998 (99) 529-94-94Карши: +998 (95) 479-94-94Бухара: +998 (95) 514-94-94Навои: +998 (99) 619-94-94Андижан: +998 (95) 201-94-94Термез: +998 (95) 069-94-94Наманган: +998 (95) 301-94-94Фергана: +998 (99) 798-94-94Круглосуточная горячая линия Джизакского областного центра реабилитации и адаптации жертв насилия по Джизакской областиГородской номер (9:00-20:00): +998 (72) 222-94-01Юрист: +998 (97) 784-22-06Психолог: +998 (95) 579-53-83
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узбекистан горячая линия домашнее насилие в семье помощь врач психолог узи адвокат мвд правозащитные организации куда звонить что делать если подвергся насилию избивает третирует муж свекровь
узбекистан горячая линия домашнее насилие в семье помощь врач психолог узи адвокат мвд правозащитные организации куда звонить что делать если подвергся насилию избивает третирует муж свекровь

Горячие линии для переживших насилие – все номера

18:27 04.04.2023
© Depositphotos.com / LofiloloЖенщина закрывает лицо
Женщина закрывает лицо - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2023
© Depositphotos.com / Lofilolo
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В республике более 10 организаций и ведомств, которые могут помочь жертвам насилия. Здесь можно получить консультацию психолога, юриста и врача по телефону.
Sputnik Узбекистан собрал все номера горячих линий для жертв насилия.
Горячая линия по борьбе с насилием против женщин от МВД Узбекистана:
Короткий номер: 1259
Горячая линия Республиканского центра реабилитации и адаптации жертв насилия:
Короткий номер: 1146
Республиканская горячая линия МВД Узбекистана:
Короткий номер: 1102
Отдел по вопросам женщин МВД Узбекистана
Городской номер: +998 (71) 256-14-18
Горячая линия ННО "Nihol"
Горячая линия работает с 8:00 до 20:00 часов.
Психолог: +998 (97) 102-33-73
Врач-консультант: +998 (90) 188-43-88
Оператор: +998 (97) 102-33-43
Юрист: +998 (97) 102-33-13
Телеграм бот: https://t.me/psixologikmaslahat_GT_bot
ННО Центр Поддержки Гражданских Инициатив
Оператор: +998 (97) 187- 87-13 / +998 (97) 187-87-12
Юрист: +998 97 137 24 24 / +998 97 137 26 26
Психолог: +998 97 137 27 27 / +998 97 187 87 15
Телеграм бот: https://t.me/Ayollar_himoyasi_bot
Бухарский областной Центр социальной защиты семьи "Ойдин Нур"
Круглосуточный городской номер: +998 (65) 224-65-11
Центр “Рахмдиллик” в Самарканде
Социальный работник: +998 (91) 534-24-81
Врач-гинеколог: +998 (97) 383-98-99
Врач общего профиля и узист: +998 (91) 522-68-12
Психолог: +998 (93) 355-69-70
Адвокат: +998 (90) 505-27-26
Адвокат: +998 (93) 721-43-46
Республиканский социально-информационный центр “Istiqbolli Avlod”
Ташкент: +998 (95) 143-94-94
Джизак: +998 (91) 197-94-94
Нукус: +998 (95) 605-94-94
Ургенч: +998 (99) 509-94-94
Гулистан: +998 (95) 290-94-94
Самарканд: +998 (99) 529-94-94
Карши: +998 (95) 479-94-94
Бухара: +998 (95) 514-94-94
Навои: +998 (99) 619-94-94
Андижан: +998 (95) 201-94-94
Термез: +998 (95) 069-94-94
Наманган: +998 (95) 301-94-94
Фергана: +998 (99) 798-94-94
Круглосуточная горячая линия Джизакского областного центра реабилитации и адаптации жертв насилия по Джизакской области
Городской номер (9:00-20:00): +998 (72) 222-94-01
Юрист: +998 (97) 784-22-06
Психолог: +998 (95) 579-53-83
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