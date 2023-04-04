Горячие линии для переживших насилие – все номера
© Depositphotos.com / LofiloloЖенщина закрывает лицо
© Depositphotos.com / Lofilolo
В республике более 10 организаций и ведомств, которые могут помочь жертвам насилия. Здесь можно получить консультацию психолога, юриста и врача по телефону.
Sputnik Узбекистан собрал все номера горячих линий для жертв насилия.
Горячая линия по борьбе с насилием против женщин от МВД Узбекистана:
Короткий номер: 1259
Короткий номер: 1259
Горячая линия Республиканского центра реабилитации и адаптации жертв насилия:
Короткий номер: 1146
Короткий номер: 1146
Республиканская горячая линия МВД Узбекистана:
Короткий номер: 1102
Короткий номер: 1102
Отдел по вопросам женщин МВД Узбекистана
Городской номер: +998 (71) 256-14-18
Городской номер: +998 (71) 256-14-18
Горячая линия ННО "Nihol"
Горячая линия работает с 8:00 до 20:00 часов.
Психолог: +998 (97) 102-33-73
Врач-консультант: +998 (90) 188-43-88
Оператор: +998 (97) 102-33-43
Юрист: +998 (97) 102-33-13
Телеграм бот: https://t.me/psixologikmaslahat_GT_bot
Горячая линия работает с 8:00 до 20:00 часов.
Психолог: +998 (97) 102-33-73
Врач-консультант: +998 (90) 188-43-88
Оператор: +998 (97) 102-33-43
Юрист: +998 (97) 102-33-13
Телеграм бот: https://t.me/psixologikmaslahat_GT_bot
ННО Центр Поддержки Гражданских Инициатив
Оператор: +998 (97) 187- 87-13 / +998 (97) 187-87-12
Юрист: +998 97 137 24 24 / +998 97 137 26 26
Психолог: +998 97 137 27 27 / +998 97 187 87 15
Телеграм бот: https://t.me/Ayollar_himoyasi_bot
Оператор: +998 (97) 187- 87-13 / +998 (97) 187-87-12
Юрист: +998 97 137 24 24 / +998 97 137 26 26
Психолог: +998 97 137 27 27 / +998 97 187 87 15
Телеграм бот: https://t.me/Ayollar_himoyasi_bot
Бухарский областной Центр социальной защиты семьи "Ойдин Нур"
Круглосуточный городской номер: +998 (65) 224-65-11
Круглосуточный городской номер: +998 (65) 224-65-11
Центр “Рахмдиллик” в Самарканде
Социальный работник: +998 (91) 534-24-81
Врач-гинеколог: +998 (97) 383-98-99
Врач общего профиля и узист: +998 (91) 522-68-12
Психолог: +998 (93) 355-69-70
Адвокат: +998 (90) 505-27-26
Адвокат: +998 (93) 721-43-46
Социальный работник: +998 (91) 534-24-81
Врач-гинеколог: +998 (97) 383-98-99
Врач общего профиля и узист: +998 (91) 522-68-12
Психолог: +998 (93) 355-69-70
Адвокат: +998 (90) 505-27-26
Адвокат: +998 (93) 721-43-46
Республиканский социально-информационный центр “Istiqbolli Avlod”
Ташкент: +998 (95) 143-94-94
Джизак: +998 (91) 197-94-94
Нукус: +998 (95) 605-94-94
Ургенч: +998 (99) 509-94-94
Гулистан: +998 (95) 290-94-94
Самарканд: +998 (99) 529-94-94
Карши: +998 (95) 479-94-94
Бухара: +998 (95) 514-94-94
Навои: +998 (99) 619-94-94
Андижан: +998 (95) 201-94-94
Термез: +998 (95) 069-94-94
Наманган: +998 (95) 301-94-94
Фергана: +998 (99) 798-94-94
Ташкент: +998 (95) 143-94-94
Джизак: +998 (91) 197-94-94
Нукус: +998 (95) 605-94-94
Ургенч: +998 (99) 509-94-94
Гулистан: +998 (95) 290-94-94
Самарканд: +998 (99) 529-94-94
Карши: +998 (95) 479-94-94
Бухара: +998 (95) 514-94-94
Навои: +998 (99) 619-94-94
Андижан: +998 (95) 201-94-94
Термез: +998 (95) 069-94-94
Наманган: +998 (95) 301-94-94
Фергана: +998 (99) 798-94-94
Круглосуточная горячая линия Джизакского областного центра реабилитации и адаптации жертв насилия по Джизакской области
Городской номер (9:00-20:00): +998 (72) 222-94-01
Юрист: +998 (97) 784-22-06
Психолог: +998 (95) 579-53-83
Городской номер (9:00-20:00): +998 (72) 222-94-01
Юрист: +998 (97) 784-22-06
Психолог: +998 (95) 579-53-83