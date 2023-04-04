Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230404/mirziyoev-nagradil-ministra-oae-ordenom-doctlik---podrobnosti--33517986.html
Мирзиёев наградил министра ОАЭ орденом "Дўcтлик" - подробности
Мирзиёев наградил министра ОАЭ орденом "Дўcтлик" - подробности
Награду вручили за вклад в развитие двусторонних отношений.
2023-04-04T19:52+0500
2023-04-04T19:58+0500
политика
шавкат мирзиёев
узбекистан
оаэ
награда
орден дружбы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/04/33515799_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_eaab20eefaa2fc2a5ecbd2ca35fc3147.jpg
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил орден "Дўcтлик" министру по делам правительства ОАЭ Мухаммаду бин Абдуллу аль-Гергави, передает пресс-служба президента.По данным пресс-службы, министр внес большой вклад в углубление двусторонних отношений, а также содействовал всемерной поддержке реформ в Новом Узбекистане.Награждение прошло по итогам переговоров, на которых стороны затронули вопросы реализации проектов и программ в сфере высоких технологий, искусственного интеллекта, цифровизации, модернизации городской инфраструктуры и развития инвестиционного потенциала регионов.Мирзиёев отметил, что узбекская сторона заинтересована в развитии сотрудничества в сфере реформ, профессиональной подготовке кадров и внедрении электронного правительства.Также по итогу встречи президент дал поручение обновить "дорожную карту" для ускорения реализации проектов и программ.Напомним, орден "Дустлик" был учрежден по инициативе Ислама Каримова в 1994 году. Им награждают узбекистанцев и иностранцев за большие достижения в деле укрепления дружбы, взаимопонимания и согласия между представителями всех наций и народностей, населяющих Узбекистан, развитие дружбы и всестороннего сотрудничества народа Узбекистана с народами других стран.Читайте также:Мирзиёев наградил вице-президента Турции орденом
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/04/33515799_39:0:1175:852_1920x0_80_0_0_11836b4f35cc56f6d3c30d353efa7243.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мирзиёев наградил министра оаэ орденом дўcтлик мухаммад бин абдулла аль гергави узбекистан оаэ сотрудничество отношения орден дўcтлик за что вручают куму кратко краткая информация
мирзиёев наградил министра оаэ орденом дўcтлик мухаммад бин абдулла аль гергави узбекистан оаэ сотрудничество отношения орден дўcтлик за что вручают куму кратко краткая информация

Мирзиёев наградил министра ОАЭ орденом "Дўcтлик" - подробности

19:52 04.04.2023 (обновлено: 19:58 04.04.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев встретился с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром по делам Правительства Мухаммадом бин Абдуллой аль-Гергави
Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром по делам Правительства Мухаммадом бин Абдуллой аль-Гергави - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
Награду вручили за большой вклад в развитие двусторонних отношений и поддержку реформ в Новом Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил орден "Дўcтлик" министру по делам правительства ОАЭ Мухаммаду бин Абдуллу аль-Гергави, передает пресс-служба президента.
По данным пресс-службы, министр внес большой вклад в углубление двусторонних отношений, а также содействовал всемерной поддержке реформ в Новом Узбекистане.
Награждение прошло по итогам переговоров, на которых стороны затронули вопросы реализации проектов и программ в сфере высоких технологий, искусственного интеллекта, цифровизации, модернизации городской инфраструктуры и развития инвестиционного потенциала регионов.
Мирзиёев отметил, что узбекская сторона заинтересована в развитии сотрудничества в сфере реформ, профессиональной подготовке кадров и внедрении электронного правительства.
Также по итогу встречи президент дал поручение обновить "дорожную карту" для ускорения реализации проектов и программ.
Напомним, орден "Дустлик" был учрежден по инициативе Ислама Каримова в 1994 году. Им награждают узбекистанцев и иностранцев за большие достижения в деле укрепления дружбы, взаимопонимания и согласия между представителями всех наций и народностей, населяющих Узбекистан, развитие дружбы и всестороннего сотрудничества народа Узбекистана с народами других стран.
Читайте также:
Мирзиёев наградил вице-президента Турции орденом
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0