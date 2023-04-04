https://uz.sputniknews.ru/20230404/mirziyoev-nagradil-ministra-oae-ordenom-doctlik---podrobnosti--33517986.html

Мирзиёев наградил министра ОАЭ орденом "Дўcтлик" - подробности

Мирзиёев наградил министра ОАЭ орденом "Дўcтлик" - подробности

Награду вручили за вклад в развитие двусторонних отношений.

2023-04-04T19:52+0500

2023-04-04T19:52+0500

2023-04-04T19:58+0500

политика

шавкат мирзиёев

узбекистан

оаэ

награда

орден дружбы

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил орден "Дўcтлик" министру по делам правительства ОАЭ Мухаммаду бин Абдуллу аль-Гергави, передает пресс-служба президента.По данным пресс-службы, министр внес большой вклад в углубление двусторонних отношений, а также содействовал всемерной поддержке реформ в Новом Узбекистане.Награждение прошло по итогам переговоров, на которых стороны затронули вопросы реализации проектов и программ в сфере высоких технологий, искусственного интеллекта, цифровизации, модернизации городской инфраструктуры и развития инвестиционного потенциала регионов.Мирзиёев отметил, что узбекская сторона заинтересована в развитии сотрудничества в сфере реформ, профессиональной подготовке кадров и внедрении электронного правительства.Также по итогу встречи президент дал поручение обновить "дорожную карту" для ускорения реализации проектов и программ.Напомним, орден "Дустлик" был учрежден по инициативе Ислама Каримова в 1994 году. Им награждают узбекистанцев и иностранцев за большие достижения в деле укрепления дружбы, взаимопонимания и согласия между представителями всех наций и народностей, населяющих Узбекистан, развитие дружбы и всестороннего сотрудничества народа Узбекистана с народами других стран.Читайте также:Мирзиёев наградил вице-президента Турции орденом

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