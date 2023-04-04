https://uz.sputniknews.ru/20230404/prognoz-pogody-na-vtornik--33484655.html
Прогноз погоды на вторник
Прогноз погоды на вторник
Какая погода будет 4 апреля — в нашем материале.
2023-04-04T08:03+0500
2023-04-04T08:03+0500
2023-04-04T08:03+0500
общество
узбекистан
ташкент
прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Сегодня по территории страны пройдут сильные дожди с грозой и градом. В горных и предгорных районах опасность — лавины, сели и паводки, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность. Местами дождь, гроза и град. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 18-20°.Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность. Местами дождь, гроза и град. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 12-17°.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность. Местами сильный дождь, гроза и град. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 15-20°.Ташкентская, Сырдарьинская областиПеременная облачность. Местами дождь, гроза и град. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 18-23°.Джизакская, Самаркандская областиПеременная облачность. Местами сильный дождь, гроза и град. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 18-23°.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность. Местами сильный дождь, гроза и град. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 18-23°.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность. Местами дождь, гроза и град. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 20-25°.Предгорные и горные районыПеременная облачность. Местами сильный дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 9-14°.
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прогноз погоды на вторник 4 апреля какая погода узбекистан ташкент будет ли дождь опасность схода селей сильный дождь град гром
прогноз погоды на вторник 4 апреля какая погода узбекистан ташкент будет ли дождь опасность схода селей сильный дождь град гром
Прогноз погоды на вторник
Какая погода будет на территории республики 4 апреля — в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik.
Сегодня по территории страны пройдут сильные дожди с грозой и градом. В горных и предгорных районах опасность — лавины, сели и паводки, передает Узгидромет
.
Переменная облачность. Местами дождь, гроза и град. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 18-20°.
Каракалпакстан, Хорезмская область
Переменная облачность. Местами дождь, гроза и град. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 12-17°.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность. Местами сильный дождь, гроза и град. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 15-20°.
Ташкентская, Сырдарьинская области
Переменная облачность. Местами дождь, гроза и град. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 18-23°.
Джизакская, Самаркандская области
Переменная облачность. Местами сильный дождь, гроза и град. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 18-23°.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Переменная облачность. Местами сильный дождь, гроза и град. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 18-23°.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность. Местами дождь, гроза и град. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 20-25°.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность. Местами сильный дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 9-14°.