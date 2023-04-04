https://uz.sputniknews.ru/20230404/v-kremle-rasskazali-ob-otvete-na-rasshirenie-nato-33507389.html

В Кремле отреагировали на расширение НАТО

В Кремле отреагировали на расширение НАТО

Вступление Финляндии в НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры для обеспечения своей безопасности

2023-04-04T16:41+0500

2023-04-04T16:41+0500

2023-04-04T16:41+0500

россия

россия

кремль

дмитрий песков

финляндия

вступление

нато

комментарий

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.Комментируя решение о вступлении Финляндии в альянс, он также сообщил, что Россия будет внимательно наблюдать за тем, что происходит в этой стране после вступления ее в НАТО.Также он добавил, что, исходя из этого, будут приниматься те меры, которые Россия посчитает необходимыми.Читайте также: НАТО увязла на Украине по горло

россия

россия

финляндия

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