https://uz.sputniknews.ru/20230404/v-kremle-rasskazali-ob-otvete-na-rasshirenie-nato-33507389.html
В Кремле отреагировали на расширение НАТО
В Кремле отреагировали на расширение НАТО
Вступление Финляндии в НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры для обеспечения своей безопасности
2023-04-04T16:41+0500
2023-04-04T16:41+0500
2023-04-04T16:41+0500
россия
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дмитрий песков
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комментарий
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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.Комментируя решение о вступлении Финляндии в альянс, он также сообщил, что Россия будет внимательно наблюдать за тем, что происходит в этой стране после вступления ее в НАТО.Также он добавил, что, исходя из этого, будут приниматься те меры, которые Россия посчитает необходимыми.Читайте также: НАТО увязла на Украине по горло
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финляндия нато вступление россия кремль дмитрий песков комментарий
финляндия нато вступление россия кремль дмитрий песков комментарий
В Кремле отреагировали на расширение НАТО
Включение новых стран в Североатлантический альянс вынуждает Россию применять контрмеры по обеспечению своей безопасности.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik.
Расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане, сообщает
РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Комментируя решение о вступлении Финляндии в альянс, он также сообщил, что Россия будет внимательно наблюдать за тем, что происходит в этой стране после вступления ее в НАТО.
"Мы же будем внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в Финляндии, как Североатлантический блок будет эксплуатировать территорию Финляндии в плане размещения там оружия, систем, инфраструктуры, которая будет впритык к нашим границам и потенциально нам угрожать. <…> Поверьте, своевременно наши военные обо всем сообщат", — заявил Песков.
Также он добавил, что, исходя из этого, будут приниматься те меры, которые Россия посчитает необходимыми.