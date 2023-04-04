https://uz.sputniknews.ru/20230404/v-niderlandax-mogli-povredit-atomnuyu-bombu-iz-ssha-33495510.html
Ученые: в Нидерландах могли повредить атомную бомбу из США
Ученые: в Нидерландах могли повредить атомную бомбу из США
Федерация американских ученых заявила в возможном повреждении ядерной бомбы США из-за аварии на авиабазе в Нидерландах
2023-04-04T13:08+0500
2023-04-04T13:08+0500
2023-04-04T13:08+0500
в мире
нидерланды
сша
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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Ядерную бомбу из США могли повредить на авиабазе в Нидерландах. Об этом свидетельствует снимок из учебно-методического пособия для студентов, изданного в 2022 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию американских ученых.По мнению ученых, "если изображение действительно связано с поврежденным ядерным оружием, это будет первый публично известный случай недавнего происшествия с ядерным оружием на базе в Европе".При этом, авторы материала, которые изучили этот снимок, не указывают причину, по которой изображение ядерной бомбы, а тем более поврежденной, попало в открытый доступ.В публикации лаборатории, вышедшей в апреле 2022 года "не сообщается, где была сделана фотография, но похоже, что кадр запечатлел внутреннюю часть защитного авиационного укрытия на авиабазе Волкель в Нидерландах", отметили в FAS."Следует подчеркнуть, что нет официальных подтверждений, что снимок был сделан на авиабазе Волкель, что изогнутая ракета B-61 является настоящим оружием, а не муляжом или что повреждение произошло в результате случайности, а не тренировочного моделирования", — добавили в федерации.Фотографию описали как изображение с четырьмя людьми, которые осматривают изогнувшуюся ракету. У двоих видны нашивки отдела по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Место удалось "рассекретить" по потолочным лампам и куску стены, указано в публикации.Читайте также: В США призвали прислушаться к предупреждениям России
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сша бомба авиабаза нидерланды публикации ученые
сша бомба авиабаза нидерланды публикации ученые
Ученые: в Нидерландах могли повредить атомную бомбу из США
По мнению FAS, из-за аварии на авиабазе в Нидерландах могла пострадать ядерная бомба из Соединенных Штатов.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Ядерную бомбу из США могли повредить на авиабазе в Нидерландах. Об этом свидетельствует снимок из учебно-методического пособия для студентов, изданного в 2022 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию американских ученых.
"На фотографии, опубликованной в методичке для студентов лаборатории Лос-Аламос в 2022 году, четыре человека осматривают то, что может быть поврежденной ядерной бомбой B-61", — следует из публикации на сайте FAS.
По мнению ученых, "если изображение действительно связано с поврежденным ядерным оружием, это будет первый публично известный случай недавнего происшествия с ядерным оружием на базе в Европе".
При этом, авторы материала, которые изучили этот снимок, не указывают причину, по которой изображение ядерной бомбы, а тем более поврежденной, попало в открытый доступ.
В публикации лаборатории, вышедшей в апреле 2022 года "не сообщается, где была сделана фотография, но похоже, что кадр запечатлел внутреннюю часть защитного авиационного укрытия на авиабазе Волкель в Нидерландах", отметили в FAS.
"Следует подчеркнуть, что нет официальных подтверждений, что снимок был сделан на авиабазе Волкель, что изогнутая ракета B-61 является настоящим оружием, а не муляжом или что повреждение произошло в результате случайности, а не тренировочного моделирования", — добавили в федерации.
Фотографию описали как изображение с четырьмя людьми, которые осматривают изогнувшуюся ракету. У двоих видны нашивки отдела по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Место удалось "рассекретить" по потолочным лампам и куску стены, указано в публикации.