https://uz.sputniknews.ru/20230404/v-respublike-sozdadut-vysshuyu-shkolu-biznesa-pri-kabmine--33515369.html

В республике создадут Высшую школу бизнеса при Кабмине

В республике создадут Высшую школу бизнеса при Кабмине

Также откроют исследовательский институт и Центр земельной реформы.

2023-04-04T19:18+0500

2023-04-04T19:18+0500

2023-04-04T19:18+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

узбекистан

бизнес

школа

кабинет министров узбекистана

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В Узбекистане создадут Высшую школу бизнеса при Кабмине на базе одноименной школы, передает УзА.Кроме того, при Кабмине планируют создать Институт макроэкономических и территориальных исследований на базе ИПМИ. Президент республики Шавкат Мирзиёев подписал соответствующее постановление.Также в составе института откроют Центр земельной реформы, который будет заниматься вопросами эффективного использования ресурсов земли, обеспечением занятости населения и разработкой предложений по повышению доходов населения.Там же создадут проектный офис "Продвижение и внедрение зеленой экономики", бизнес-инкубатор и центр стартап-проектов.Читайте также:В Узбекистане начали работу два новых банка

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