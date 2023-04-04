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Торжества по случаю Навруза в парке Янги Узбекистон. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил праздничное мероприятие и сердечно поздравил народ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2022
Новый Узбекистан: эпоха реформ
В последние годы в Узбекистане проводятся реформы по пяти основным приоритетным направлениям развития. Страна добилась больших результатов практически во всех сферах.
https://uz.sputniknews.ru/20230404/v-respublike-sozdadut-vysshuyu-shkolu-biznesa-pri-kabmine--33515369.html
В республике создадут Высшую школу бизнеса при Кабмине
В республике создадут Высшую школу бизнеса при Кабмине
Также откроют исследовательский институт и Центр земельной реформы.
2023-04-04T19:18+0500
2023-04-04T19:18+0500
новый узбекистан: эпоха реформ
узбекистан
бизнес
школа
кабинет министров узбекистана
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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В Узбекистане создадут Высшую школу бизнеса при Кабмине на базе одноименной школы, передает УзА.Кроме того, при Кабмине планируют создать Институт макроэкономических и территориальных исследований на базе ИПМИ. Президент республики Шавкат Мирзиёев подписал соответствующее постановление.Также в составе института откроют Центр земельной реформы, который будет заниматься вопросами эффективного использования ресурсов земли, обеспечением занятости населения и разработкой предложений по повышению доходов населения.Там же создадут проектный офис "Продвижение и внедрение зеленой экономики", бизнес-инкубатор и центр стартап-проектов.Читайте также:В Узбекистане начали работу два новых банка
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в узбекистане создадут высшую школу бизнеса при кабмине высшая школа бизнеса при кабинете министров офис продвижение и внедрение зеленой экономики центр земельной реформы институт макроэкономических и территориальных исследований кабинет министров узбекистана узбекистан новости новость
в узбекистане создадут высшую школу бизнеса при кабмине высшая школа бизнеса при кабинете министров офис продвижение и внедрение зеленой экономики центр земельной реформы институт макроэкономических и территориальных исследований кабинет министров узбекистана узбекистан новости новость

В республике создадут Высшую школу бизнеса при Кабмине

19:18 04.04.2023
© Пресс-служба президента Республики Узбекистан / Кабинет министров Узбекистана
Кабинет министров Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2023
© Пресс-служба президента Республики Узбекистан /
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Согласно постановлению президента, откроют Высшую школу бизнеса, исследовательский институт, Центр земельной реформы и проектный офис по продвижению зеленой экономики.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В Узбекистане создадут Высшую школу бизнеса при Кабмине на базе одноименной школы, передает УзА.
Кроме того, при Кабмине планируют создать Институт макроэкономических и территориальных исследований на базе ИПМИ. Президент республики Шавкат Мирзиёев подписал соответствующее постановление.
Также в составе института откроют Центр земельной реформы, который будет заниматься вопросами эффективного использования ресурсов земли, обеспечением занятости населения и разработкой предложений по повышению доходов населения.
Там же создадут проектный офис "Продвижение и внедрение зеленой экономики", бизнес-инкубатор и центр стартап-проектов.
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В Узбекистане начали работу два новых банка
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