https://uz.sputniknews.ru/20230405/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-33520521.html

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Какая погода будет 5 апреля — в нашем материале.

2023-04-05T07:25+0500

2023-04-05T07:25+0500

2023-04-05T07:25+0500

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Узбекистане продолжается непогода. Сегодня по территории страны продут сильные дожди с грозой и градом. В горных и предгорных районах опасность — лавины, сели и паводки, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность. Местами дождь, гроза и град. Ветер восточный, 5-10 м/с. возможно усиление до 12-27 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 16-18°.Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность. Местами дождь, гроза и град. Ветер восточный 7-12 м/с. возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 12-17°.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность. Местами сильный дождь, гроза и град. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 15-20° тепла.Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская областиПеременная облачность. Местами дождь, гроза и град. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 15-20°.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность. Местами сильный дождь, гроза и град. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 18-23° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 15-20° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность. Местами сильный дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7°, днем 7-12°.

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прогноз погоды на среда 5 апреля какая погода узбекистан ташкент будет ли дождь опасность схода селей сильный дождь град гром