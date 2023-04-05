https://uz.sputniknews.ru/20230405/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-33520521.html
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Какая погода будет 5 апреля — в нашем материале.
2023-04-05T07:25+0500
2023-04-05T07:25+0500
2023-04-05T07:25+0500
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общество
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Узбекистане продолжается непогода. Сегодня по территории страны продут сильные дожди с грозой и градом. В горных и предгорных районах опасность — лавины, сели и паводки, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность. Местами дождь, гроза и град. Ветер восточный, 5-10 м/с. возможно усиление до 12-27 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 16-18°.Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность. Местами дождь, гроза и град. Ветер восточный 7-12 м/с. возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 12-17°.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность. Местами сильный дождь, гроза и град. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 15-20° тепла.Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская областиПеременная облачность. Местами дождь, гроза и град. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 15-20°.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность. Местами сильный дождь, гроза и град. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 18-23° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 15-20° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность. Местами сильный дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7°, днем 7-12°.
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прогноз погоды на среда 5 апреля какая погода узбекистан ташкент будет ли дождь опасность схода селей сильный дождь град гром
прогноз погоды на среда 5 апреля какая погода узбекистан ташкент будет ли дождь опасность схода селей сильный дождь град гром
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Какая погода будет на территории республики 5 апреля — в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik.
В Узбекистане продолжается непогода. Сегодня по территории страны продут сильные дожди с грозой и градом. В горных и предгорных районах опасность — лавины, сели и паводки, передает Узгидромет
.
Переменная облачность. Местами дождь, гроза и град. Ветер восточный, 5-10 м/с. возможно усиление до 12-27 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 16-18°.
Каракалпакстан, Хорезмская область
Переменная облачность. Местами дождь, гроза и град. Ветер восточный 7-12 м/с. возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 12-17°.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность. Местами сильный дождь, гроза и град. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 15-20° тепла.
Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская области
Переменная облачность. Местами дождь, гроза и град. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 15-20°.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Переменная облачность. Местами сильный дождь, гроза и град. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 18-23° тепла.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 15-20° тепла.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность. Местами сильный дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7°, днем 7-12°.