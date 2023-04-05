https://uz.sputniknews.ru/20230405/trampu-grozit-136-let-tyurmy--foto--33525155.html
Трампу грозит 136 лет тюрьмы — фото
Трампу грозит 136 лет тюрьмы — фото
Что вчера происходило в суде Нью-Йорка – в нашей фотоленте.
2023-04-05T10:47+0500
2023-04-05T10:47+0500
2023-04-05T10:49+0500
фотолента
дональд трамп
сша
суд
обвинение
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фото трампу грозит 136 лет тюрьмы трампа арестовали за что почему обвинения дональд трамп бывший президент сша нью йорк новости новость политика демократия в сша
фото трампу грозит 136 лет тюрьмы трампа арестовали за что почему обвинения дональд трамп бывший президент сша нью йорк новости новость политика демократия в сша
Трампу грозит 136 лет тюрьмы — фото
10:47 05.04.2023 (обновлено: 10:49 05.04.2023)
Максимально возможное наказание, которое могут дать бывшему главе Белого дома Дональду Трампу — 136 лет тюрьмы, посчитал Fox News. Что вчера происходило в суде Нью-Йорка — в нашей фотоленте.
© AP Photo / Corey Sipkin
Дональд Трамп по дороге в Манхэттенский уголовный суд.
Дональд Трамп по дороге в Манхэттенский уголовный суд.
© AFP 2023 / Ed Jones
Трамп прибывает в зал суда Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке 4 апреля 2023 года перед слушанием.
Трамп прибывает в зал суда Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке 4 апреля 2023 года перед слушанием.
© AFP 2023 / Steven Hirsch/Pool
Ему предъявили обвинения по 34 пунктам.
Ему предъявили обвинения по 34 пунктам.
© AFP 2023 / Bryan R. Smith
Сторонники Трампа вышли на улицы города, чтобы поддержать своего политика.
Сторонники Трампа вышли на улицы города, чтобы поддержать своего политика.
© AFP 2023 / Chandan Khanna
Бывший президент США Дональд Трамп выступает на пресс-конференции после явки в суд по поводу предполагаемого "подкупа за молчание".
Бывший президент США Дональд Трамп выступает на пресс-конференции после явки в суд по поводу предполагаемого "подкупа за молчание".
© AFP 2023 / Bryan R. Smith/Pool
Сторонники политика вчера в Нью-Йорке.
Сторонники политика вчера в Нью-Йорке.
© AFP 2023 / Chandan Khanna
Трамп покидает зал суда Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке.
Трамп покидает зал суда Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке.
© AFP 2023 / Leonardo Munoz
Также на улицы вышли противники политика.
Также на улицы вышли противники политика.
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Через несколько часов после предъявления ему обвинений Трамп выступил на пресс-конференции.
Через несколько часов после предъявления ему обвинений Трамп выступил на пресс-конференции.
© AP Photo / Wilfredo Lee
Сторонник Трампа пришел на митинг со своей собакой.
Сторонник Трампа пришел на митинг со своей собакой.
© AP Photo / Stefan Jeremiah
У здания суда обрались сторонники и противники политика.
У здания суда обрались сторонники и противники политика.