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https://uz.sputniknews.ru/20230405/trampu-grozit-136-let-tyurmy--foto--33525155.html
Трампу грозит 136 лет тюрьмы — фото
Трампу грозит 136 лет тюрьмы — фото
Что вчера происходило в суде Нью-Йорка – в нашей фотоленте.
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фотолента
дональд трамп
сша
суд
обвинение
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фото трампу грозит 136 лет тюрьмы трампа арестовали за что почему обвинения дональд трамп бывший президент сша нью йорк новости новость политика демократия в сша

Трампу грозит 136 лет тюрьмы — фото

10:47 05.04.2023 (обновлено: 10:49 05.04.2023)
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Максимально возможное наказание, которое могут дать бывшему главе Белого дома Дональду Трампу — 136 лет тюрьмы, посчитал Fox News. Что вчера происходило в суде Нью-Йорка — в нашей фотоленте.
© AP Photo / Corey Sipkin

Дональд Трамп по дороге в Манхэттенский уголовный суд.

Дональд Трамп по дороге в Манхэттенский уголовный суд. - Sputnik Узбекистан
1/11
© AP Photo / Corey Sipkin

Дональд Трамп по дороге в Манхэттенский уголовный суд.

© AFP 2023 / Ed Jones

Трамп прибывает в зал суда Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке 4 апреля 2023 года перед слушанием.

Трамп прибывает в зал суда Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке 4 апреля 2023 года перед слушанием. - Sputnik Узбекистан
2/11
© AFP 2023 / Ed Jones

Трамп прибывает в зал суда Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке 4 апреля 2023 года перед слушанием.

© AFP 2023 / Steven Hirsch/Pool

Ему предъявили обвинения по 34 пунктам.

Ему предъявили обвинения по 34 пунктам. - Sputnik Узбекистан
3/11
© AFP 2023 / Steven Hirsch/Pool

Ему предъявили обвинения по 34 пунктам.

© AFP 2023 / Bryan R. Smith

Сторонники Трампа вышли на улицы города, чтобы поддержать своего политика.

Сторонники Трампа вышли на улицы города, чтобы поддержать своего политика. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Bryan R. Smith

Сторонники Трампа вышли на улицы города, чтобы поддержать своего политика.

© AFP 2023 / Chandan Khanna

Бывший президент США Дональд Трамп выступает на пресс-конференции после явки в суд по поводу предполагаемого "подкупа за молчание".

Бывший президент США Дональд Трамп выступает на пресс-конференции после явки в суд по поводу предполагаемого &quot;подкупа за молчание&quot;. - Sputnik Узбекистан
5/11
© AFP 2023 / Chandan Khanna

Бывший президент США Дональд Трамп выступает на пресс-конференции после явки в суд по поводу предполагаемого "подкупа за молчание".

© AFP 2023 / Bryan R. Smith/Pool

Сторонники политика вчера в Нью-Йорке.

Сторонники политика вчера в Нью-Йорке. - Sputnik Узбекистан
6/11
© AFP 2023 / Bryan R. Smith/Pool

Сторонники политика вчера в Нью-Йорке.

© AFP 2023 / Chandan Khanna

Трамп покидает зал суда Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке.

Трамп покидает зал суда Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Chandan Khanna

Трамп покидает зал суда Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке.

© AFP 2023 / Leonardo Munoz

Также на улицы вышли противники политика.

Также на улицы вышли противники политика. - Sputnik Узбекистан
8/11
© AFP 2023 / Leonardo Munoz

Также на улицы вышли противники политика.

© AP Photo / Rebecca Blackwell

Через несколько часов после предъявления ему обвинений Трамп выступил на пресс-конференции.

Через несколько часов после предъявления ему обвинений Трамп выступил на пресс-конференции. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Rebecca Blackwell

Через несколько часов после предъявления ему обвинений Трамп выступил на пресс-конференции.

© AP Photo / Wilfredo Lee

Сторонник Трампа пришел на митинг со своей собакой.

Сторонник Трампа пришел на митинг со своей собакой. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Wilfredo Lee

Сторонник Трампа пришел на митинг со своей собакой.

© AP Photo / Stefan Jeremiah

У здания суда обрались сторонники и противники политика.

У здания суда обрались сторонники и противники политика. - Sputnik Узбекистан
11/11
© AP Photo / Stefan Jeremiah

У здания суда обрались сторонники и противники политика.

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