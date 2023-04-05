Трампу грозит 136 лет тюрьмы — фото

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Максимально возможное наказание, которое могут дать бывшему главе Белого дома Дональду Трампу — 136 лет тюрьмы, посчитал Fox News. Что вчера происходило в суде Нью-Йорка — в нашей фотоленте.