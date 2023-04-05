https://uz.sputniknews.ru/20230405/ya-oxochus-na-samolety-spottery-o-svoem-uvlechenii---video-33604877.html
Я охочусь на самолеты: споттеры о своем увлечении - видео
Я охочусь на самолеты: споттеры о своем увлечении - видео
Все больше людей в Узбекистане увлекаются фотографированием самолетов. Для них проводят специальные мероприятия – споттинги. В интервью Sputnik Узбекистан споттеры рассказали о своем увлечении.
2023-04-05T21:24+0500
2023-04-05T21:24+0500
2023-04-05T21:24+0500
узбекистан
самолет
хобби
видео
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В Узбекистане все большие обороты набирает хобби по фотографированию самолетов.Так, на последнем споттинге, прошедшем на выходных в международном аэропорту столицы, приняли участие более 50 человек. За кадрами с редкими самолетами охотились не только узбекистанцы, но и споттеры из России и Беларуси.С чего началось увлечение? Зачем споттеры собирают коллекции? На что лучше снимать самолеты – в сюжете Sputnik Узбекистан.
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Sputnik Узбекистан
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео узбекистан споттинг аэропорт увлечение хобби фотографировать самолеты
видео узбекистан споттинг аэропорт увлечение хобби фотографировать самолеты
Я охочусь на самолеты: споттеры о своем увлечении - видео
Все больше людей в Узбекистане увлекаются фотографированием самолетов. Для них проводят специальные мероприятия – споттинги. В интервью Sputnik Узбекистан споттеры рассказали о своем увлечении.
В Узбекистане все большие обороты набирает хобби по фотографированию самолетов.
Так, на последнем споттинге, прошедшем на выходных в международном аэропорту столицы, приняли участие более 50 человек. За кадрами с редкими самолетами охотились не только узбекистанцы, но и споттеры из России и Беларуси.
С чего началось увлечение? Зачем споттеры собирают коллекции? На что лучше снимать самолеты – в сюжете Sputnik Узбекистан.