https://uz.sputniknews.ru/20230405/ya-oxochus-na-samolety-spottery-o-svoem-uvlechenii---video-33604877.html

Я охочусь на самолеты: споттеры о своем увлечении - видео

Я охочусь на самолеты: споттеры о своем увлечении - видео

Все больше людей в Узбекистане увлекаются фотографированием самолетов. Для них проводят специальные мероприятия – споттинги. В интервью Sputnik Узбекистан споттеры рассказали о своем увлечении.

2023-04-05T21:24+0500

2023-04-05T21:24+0500

2023-04-05T21:24+0500

узбекистан

самолет

хобби

видео

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В Узбекистане все большие обороты набирает хобби по фотографированию самолетов.Так, на последнем споттинге, прошедшем на выходных в международном аэропорту столицы, приняли участие более 50 человек. За кадрами с редкими самолетами охотились не только узбекистанцы, но и споттеры из России и Беларуси.С чего началось увлечение? Зачем споттеры собирают коллекции? На что лучше снимать самолеты – в сюжете Sputnik Узбекистан.

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