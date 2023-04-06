Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте
© Sputnik / Рамиль Ситдиковмотоциклисты
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Открытие мотосезона, арт-базар и День космонавтики в планетарии. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
Суббота, 8 апреля
Концерты в парке Ashxobod
Посетителей ждет выступление группы Via Marokand и Мунисы Ризаевой. А также розыгрыш призов.
Время: 18.00
Место: Ashxobod Sayilgohi
Стоимость входа: 5-10 тыс. сумов
Телефон для справок: +998 (99) 637-38-88
Посетителей ждет выступление группы Via Marokand и Мунисы Ризаевой. А также розыгрыш призов.
Время: 18.00
Место: Ashxobod Sayilgohi
Стоимость входа: 5-10 тыс. сумов
Телефон для справок: +998 (99) 637-38-88
Шоу-спектакль для детей
На сцене Дворца искусств "Туркистон" зрителям представят шоу-спектакль "Мечты, меняющие мир". Спектакль расскажет о том, как верить в себя и не бояться достигать высоких целей.
Время: 13.00, 16.00
Место: Дворец искусств "Туркистон"
Стоимость входа: 70 – 250 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−235−4440, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
На сцене Дворца искусств "Туркистон" зрителям представят шоу-спектакль "Мечты, меняющие мир". Спектакль расскажет о том, как верить в себя и не бояться достигать высоких целей.
Время: 13.00, 16.00
Место: Дворец искусств "Туркистон"
Стоимость входа: 70 – 250 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−235−4440, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Открытие мотосезона 2023
На 20 слете мото-туристов, в котором примут участие мотоциклисты столицы и регионов страны, представят красочное шоу для зрителей и праздничную колонну, которая проедет по Ташкенту.
Время: 11.00
Место: стоянка на улице Чопонота
Участие бесплатное
На 20 слете мото-туристов, в котором примут участие мотоциклисты столицы и регионов страны, представят красочное шоу для зрителей и праздничную колонну, которая проедет по Ташкенту.
Время: 11.00
Место: стоянка на улице Чопонота
Участие бесплатное
Мастер-класс по приготовлению японского десерта
Участники мастер-класса смогут приготовить японский десерт ичиго-дайфуку, который состоит из клубники в сладкой бобовой пасте анко, завернутой в рисовое тесто. А также заварят японский чай матча.
Время: 16.00
Место: Международный Караван-Сарай культуры Икуо Хираямы
Стоимость участия: 60 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 93−540−3990
Участники мастер-класса смогут приготовить японский десерт ичиго-дайфуку, который состоит из клубники в сладкой бобовой пасте анко, завернутой в рисовое тесто. А также заварят японский чай матча.
Время: 16.00
Место: Международный Караван-Сарай культуры Икуо Хираямы
Стоимость участия: 60 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 93−540−3990
Концерт "Свидание с романсом"
Слушателей ждет концерт вокальной лирики Рахманинова. Главные партии исполнят заслуженный деятель Казахстана, баритон Азамат Желтыргузов и пианистка Мадина Файзиева.
Время: 19.00
Место: Государственная Консерватория
Стоимость участия: 44-55 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−239−4653, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Слушателей ждет концерт вокальной лирики Рахманинова. Главные партии исполнят заслуженный деятель Казахстана, баритон Азамат Желтыргузов и пианистка Мадина Файзиева.
Время: 19.00
Место: Государственная Консерватория
Стоимость участия: 44-55 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−239−4653, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Воскресенье, 9 апреля
Вечер Stand-up Comedy
Гостей ждет выступление узбекистанских Stand-up артистов Павла Ким, Тараса Косымбарова, Жасура Сатторова и других.
Время: 20.00
Место: Скандалистъ
Стоимость участия: 60 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90−053−2488
Гостей ждет выступление узбекистанских Stand-up артистов Павла Ким, Тараса Косымбарова, Жасура Сатторова и других.
Время: 20.00
Место: Скандалистъ
Стоимость участия: 60 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90−053−2488
Концерт памяти Равшана Намозова
На сцене Дворца "Дружба народов" пройдет концерт в память о заслуженном артисте Узбекистана Равшане Намозове. Исполнитель известен узбекским слушателям своими хитами: "Чипрадалли", "Ковушим", "Ёр-ёр ёрон-эй", "Биё-биё".
Время: 19.00
Место: Дворец "Дружба народов"
Стоимость участия: 80-200 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−245−0267, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
На сцене Дворца "Дружба народов" пройдет концерт в память о заслуженном артисте Узбекистана Равшане Намозове. Исполнитель известен узбекским слушателям своими хитами: "Чипрадалли", "Ковушим", "Ёр-ёр ёрон-эй", "Биё-биё".
Время: 19.00
Место: Дворец "Дружба народов"
Стоимость участия: 80-200 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−245−0267, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Арт-базар в International hotel
Ремесленники и мастера Узбекистана представят изделия и ткани ручной работы. Посетители смогут не только ознакомиться, но и купить риштанскую керамику, ювелирные изделия из Бухары, резные шкатулки, сюзане и национальную одежду.
Время: 10.00
Место: InterContinental Hotel Tashkent
Вход свободный
Ремесленники и мастера Узбекистана представят изделия и ткани ручной работы. Посетители смогут не только ознакомиться, но и купить риштанскую керамику, ювелирные изделия из Бухары, резные шкатулки, сюзане и национальную одежду.
Время: 10.00
Место: InterContinental Hotel Tashkent
Вход свободный
Выставка Лолы Бабаевой "Арабеска"
Посетителей ждет выставка с работами художника-модельера Лолы Бабаевой, которая известна своей коллекцией "Тысяча и один узбек" представленной в Париже. В своих работах она совмещает этно-мотивы и современные изобразительные средства.
Время: 10.00
Место: Галерея изобразительного искусства (NBU)
Стоимость входа: 10 тыс. сумов для граждан Узбекистана, 50 тыс. сумов для иностранцев
Телефон для справок: (+998) 71−209−8015
Посетителей ждет выставка с работами художника-модельера Лолы Бабаевой, которая известна своей коллекцией "Тысяча и один узбек" представленной в Париже. В своих работах она совмещает этно-мотивы и современные изобразительные средства.
Время: 10.00
Место: Галерея изобразительного искусства (NBU)
Стоимость входа: 10 тыс. сумов для граждан Узбекистана, 50 тыс. сумов для иностранцев
Телефон для справок: (+998) 71−209−8015
"День космонавтики" в Планетарии
Участников ждет шоу с аниматорами, конкурсы и развлекательные игры. А также звездный маршрут по Планетарию и космический полет в звездном куполе.
Время: 11.00, 13:00, 15:00
Место: Планетарий
Стоимость билета: 60 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−244−77−20, (+998) 71−244−0134, (+998) 90−820−9727, (+998) 93−379−3162
Участников ждет шоу с аниматорами, конкурсы и развлекательные игры. А также звездный маршрут по Планетарию и космический полет в звездном куполе.
Время: 11.00, 13:00, 15:00
Место: Планетарий
Стоимость билета: 60 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−244−77−20, (+998) 71−244−0134, (+998) 90−820−9727, (+998) 93−379−3162