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https://uz.sputniknews.ru/20230406/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-10-meropriyatiy-v-tashkente-33637023.html
Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте
Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте
Открытие мотосезона, арт-базар и День космонавтики в планетарии. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
2023-04-06T19:16+0500
2023-04-06T19:16+0500
узбекистан
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культура
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Суббота, 8 апреляКонцерты в парке AshxobodПосетителей ждет выступление группы Via Marokand и Мунисы Ризаевой. А также розыгрыш призов.Время: 18.00Место: Ashxobod SayilgohiСтоимость входа: 5-10 тыс. сумовТелефон для справок: +998 (99) 637-38-88Шоу-спектакль для детейНа сцене Дворца искусств "Туркистон" зрителям представят шоу-спектакль "Мечты, меняющие мир". Спектакль расскажет о том, как верить в себя и не бояться достигать высоких целей.Время: 13.00, 16.00Место: Дворец искусств "Туркистон"Стоимость входа: 70 – 250 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−235−4440, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Открытие мотосезона 2023На 20 слете мото-туристов, в котором примут участие мотоциклисты столицы и регионов страны, представят красочное шоу для зрителей и праздничную колонну, которая проедет по Ташкенту.Время: 11.00Место: стоянка на улице ЧопонотаУчастие бесплатноеМастер-класс по приготовлению японского десертаУчастники мастер-класса смогут приготовить японский десерт ичиго-дайфуку, который состоит из клубники в сладкой бобовой пасте анко, завернутой в рисовое тесто. А также заварят японский чай матча.Время: 16.00Место: Международный Караван-Сарай культуры Икуо ХираямыСтоимость участия: 60 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 93−540−3990Концерт "Свидание с романсом"Слушателей ждет концерт вокальной лирики Рахманинова. Главные партии исполнят заслуженный деятель Казахстана, баритон Азамат Желтыргузов и пианистка Мадина Файзиева.Время: 19.00Место: Государственная КонсерваторияСтоимость участия: 44-55 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−239−4653, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Воскресенье, 9 апреляВечер Stand-up ComedyГостей ждет выступление узбекистанских Stand-up артистов Павла Ким, Тараса Косымбарова, Жасура Сатторова и других.Время: 20.00Место: СкандалистъСтоимость участия: 60 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 90−053−2488Концерт памяти Равшана НамозоваНа сцене Дворца "Дружба народов" пройдет концерт в память о заслуженном артисте Узбекистана Равшане Намозове. Исполнитель известен узбекским слушателям своими хитами: "Чипрадалли", "Ковушим", "Ёр-ёр ёрон-эй", "Биё-биё".Время: 19.00Место: Дворец "Дружба народов"Стоимость участия: 80-200 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−245−0267, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Арт-базар в International hotelРемесленники и мастера Узбекистана представят изделия и ткани ручной работы. Посетители смогут не только ознакомиться, но и купить риштанскую керамику, ювелирные изделия из Бухары, резные шкатулки, сюзане и национальную одежду.Время: 10.00Место: InterContinental Hotel TashkentВход свободныйВыставка Лолы Бабаевой "Арабеска"Посетителей ждет выставка с работами художника-модельера Лолы Бабаевой, которая известна своей коллекцией "Тысяча и один узбек" представленной в Париже. В своих работах она совмещает этно-мотивы и современные изобразительные средства.Время: 10.00Место: Галерея изобразительного искусства (NBU)Стоимость входа: 10 тыс. сумов для граждан Узбекистана, 50 тыс. сумов для иностранцевТелефон для справок: (+998) 71−209−8015"День космонавтики" в ПланетарииУчастников ждет шоу с аниматорами, конкурсы и развлекательные игры. А также звездный маршрут по Планетарию и космический полет в звездном куполе.Время: 11.00, 13:00, 15:00Место: ПланетарийСтоимость билета: 60 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−244−77−20, (+998) 71−244−0134, (+998) 90−820−9727, (+998) 93−379−3162
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узбекистан ташкент выходные куда сходить афиша мероприятий самые интересные топ-10 концерт выставка мастер-класс шоу-спектакль куда сводить ребенка на выходных
узбекистан ташкент выходные куда сходить афиша мероприятий самые интересные топ-10 концерт выставка мастер-класс шоу-спектакль куда сводить ребенка на выходных

Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте

19:16 06.04.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиковмотоциклисты
мотоциклисты - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Открытие мотосезона, арт-базар и День космонавтики в планетарии. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

Суббота, 8 апреля

Концерты в парке Ashxobod
Посетителей ждет выступление группы Via Marokand и Мунисы Ризаевой. А также розыгрыш призов.
Время: 18.00
Место: Ashxobod Sayilgohi
Стоимость входа: 5-10 тыс. сумов
Телефон для справок: +998 (99) 637-38-88
Шоу-спектакль для детей
На сцене Дворца искусств "Туркистон" зрителям представят шоу-спектакль "Мечты, меняющие мир". Спектакль расскажет о том, как верить в себя и не бояться достигать высоких целей.
Время: 13.00, 16.00
Место: Дворец искусств "Туркистон"
Стоимость входа: 70 – 250 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−235−4440, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Открытие мотосезона 2023
На 20 слете мото-туристов, в котором примут участие мотоциклисты столицы и регионов страны, представят красочное шоу для зрителей и праздничную колонну, которая проедет по Ташкенту.
Время: 11.00
Место: стоянка на улице Чопонота
Участие бесплатное
Мастер-класс по приготовлению японского десерта
Участники мастер-класса смогут приготовить японский десерт ичиго-дайфуку, который состоит из клубники в сладкой бобовой пасте анко, завернутой в рисовое тесто. А также заварят японский чай матча.
Время: 16.00
Место: Международный Караван-Сарай культуры Икуо Хираямы
Стоимость участия: 60 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 93−540−3990
Концерт "Свидание с романсом"
Слушателей ждет концерт вокальной лирики Рахманинова. Главные партии исполнят заслуженный деятель Казахстана, баритон Азамат Желтыргузов и пианистка Мадина Файзиева.
Время: 19.00
Место: Государственная Консерватория
Стоимость участия: 44-55 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−239−4653, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072

Воскресенье, 9 апреля

Вечер Stand-up Comedy
Гостей ждет выступление узбекистанских Stand-up артистов Павла Ким, Тараса Косымбарова, Жасура Сатторова и других.
Время: 20.00
Место: Скандалистъ
Стоимость участия: 60 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90−053−2488
Концерт памяти Равшана Намозова
На сцене Дворца "Дружба народов" пройдет концерт в память о заслуженном артисте Узбекистана Равшане Намозове. Исполнитель известен узбекским слушателям своими хитами: "Чипрадалли", "Ковушим", "Ёр-ёр ёрон-эй", "Биё-биё".
Время: 19.00
Место: Дворец "Дружба народов"
Стоимость участия: 80-200 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−245−0267, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Арт-базар в International hotel
Ремесленники и мастера Узбекистана представят изделия и ткани ручной работы. Посетители смогут не только ознакомиться, но и купить риштанскую керамику, ювелирные изделия из Бухары, резные шкатулки, сюзане и национальную одежду.
Время: 10.00
Место: InterContinental Hotel Tashkent
Вход свободный
Выставка Лолы Бабаевой "Арабеска"
Посетителей ждет выставка с работами художника-модельера Лолы Бабаевой, которая известна своей коллекцией "Тысяча и один узбек" представленной в Париже. В своих работах она совмещает этно-мотивы и современные изобразительные средства.
Время: 10.00
Место: Галерея изобразительного искусства (NBU)
Стоимость входа: 10 тыс. сумов для граждан Узбекистана, 50 тыс. сумов для иностранцев
Телефон для справок: (+998) 71−209−8015
"День космонавтики" в Планетарии
Участников ждет шоу с аниматорами, конкурсы и развлекательные игры. А также звездный маршрут по Планетарию и космический полет в звездном куполе.
Время: 11.00, 13:00, 15:00
Место: Планетарий
Стоимость билета: 60 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−244−77−20, (+998) 71−244−0134, (+998) 90−820−9727, (+998) 93−379−3162
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