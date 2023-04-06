https://uz.sputniknews.ru/20230406/na-ulicah-moskvy-transliruyut-roliki-ob-uzbekistane-33633950.html
Рекламные экраны Москвы начали транслировать ролики об Узбекистане
Рекламные экраны Москвы начали транслировать ролики об Узбекистане
Показ роликов об Узбекистане на улицах Москвы помогает продвигать туристический потенциал республики
2023-04-06T18:08+0500
2023-04-06T18:08+0500
2023-04-06T18:08+0500
россия
москва
узбекистан
видеоролик
реклама
туризм
культурное наследие
улица
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ТАШКЕНТ, 6 апр – Sputnik. На главных улицах российской столицы транслируют ролики, посвященные историческому и культурному наследию древних городов Узбекистана, сообщает ИА ”Дунё”.Они повышают интерес к путешествиям в Узбекистан, в том числе к паломническому туризму.Трансляцию организовало посольство республики при поддержке МИД России и правительства Москвы.Ролики будут показывать в течение апреля и мая круглосуточно, через каждые 6-12 минут.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия узбекистан москва туризм культурное наследие улица видеоролик реклама
россия узбекистан москва туризм культурное наследие улица видеоролик реклама
Рекламные экраны Москвы начали транслировать ролики об Узбекистане
Круглосуточный показ помогает продвигать культуру и туристический потенциал республики.
ТАШКЕНТ, 6 апр – Sputnik
. На главных улицах российской столицы транслируют ролики, посвященные историческому и культурному наследию древних городов Узбекистана, сообщает
ИА ”Дунё”.
Они повышают интерес к путешествиям в Узбекистан, в том числе к паломническому туризму.
Трансляцию организовало посольство республики при поддержке МИД России и правительства Москвы.
Ролики будут показывать в течение апреля и мая круглосуточно, через каждые 6-12 минут.