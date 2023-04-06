https://uz.sputniknews.ru/20230406/na-ulicah-moskvy-transliruyut-roliki-ob-uzbekistane-33633950.html

Рекламные экраны Москвы начали транслировать ролики об Узбекистане

Рекламные экраны Москвы начали транслировать ролики об Узбекистане

Показ роликов об Узбекистане на улицах Москвы помогает продвигать туристический потенциал республики

2023-04-06T18:08+0500

2023-04-06T18:08+0500

2023-04-06T18:08+0500

россия

москва

узбекистан

видеоролик

реклама

туризм

культурное наследие

улица

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ТАШКЕНТ, 6 апр – Sputnik. На главных улицах российской столицы транслируют ролики, посвященные историческому и культурному наследию древних городов Узбекистана, сообщает ИА ”Дунё”.Они повышают интерес к путешествиям в Узбекистан, в том числе к паломническому туризму.Трансляцию организовало посольство республики при поддержке МИД России и правительства Москвы.Ролики будут показывать в течение апреля и мая круглосуточно, через каждые 6-12 минут.

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