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https://uz.sputniknews.ru/20230406/na-ulicah-moskvy-transliruyut-roliki-ob-uzbekistane-33633950.html
Рекламные экраны Москвы начали транслировать ролики об Узбекистане
Рекламные экраны Москвы начали транслировать ролики об Узбекистане
Показ роликов об Узбекистане на улицах Москвы помогает продвигать туристический потенциал республики
2023-04-06T18:08+0500
2023-04-06T18:08+0500
россия
москва
узбекистан
видеоролик
реклама
туризм
культурное наследие
улица
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ТАШКЕНТ, 6 апр – Sputnik. На главных улицах российской столицы транслируют ролики, посвященные историческому и культурному наследию древних городов Узбекистана, сообщает ИА ”Дунё”.Они повышают интерес к путешествиям в Узбекистан, в том числе к паломническому туризму.Трансляцию организовало посольство республики при поддержке МИД России и правительства Москвы.Ролики будут показывать в течение апреля и мая круглосуточно, через каждые 6-12 минут.
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россия узбекистан москва туризм культурное наследие улица видеоролик реклама
россия узбекистан москва туризм культурное наследие улица видеоролик реклама

Рекламные экраны Москвы начали транслировать ролики об Узбекистане

18:08 06.04.2023
© Foto : ИА "Дунё"На улицах Москвы демонстрируются короткие видеоролики о туристическом потенциале Узбекистана.
На улицах Москвы демонстрируются короткие видеоролики о туристическом потенциале Узбекистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2023
© Foto : ИА "Дунё"
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Круглосуточный показ помогает продвигать культуру и туристический потенциал республики.
ТАШКЕНТ, 6 апр – Sputnik. На главных улицах российской столицы транслируют ролики, посвященные историческому и культурному наследию древних городов Узбекистана, сообщает ИА ”Дунё”.
Они повышают интерес к путешествиям в Узбекистан, в том числе к паломническому туризму.
Трансляцию организовало посольство республики при поддержке МИД России и правительства Москвы.
Ролики будут показывать в течение апреля и мая круглосуточно, через каждые 6-12 минут.
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