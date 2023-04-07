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Трамп, протесты и животные: главные фото этой недели
Трамп, протесты и животные: главные фото этой недели
Самые яркие события этой недели - в фотоподборке Sputnik.
2023-04-07T21:00+0500
2023-04-07T21:00+0500
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фото главные кадры этой недели главные события этой недели как прошла эта неделя итоги недели арест трампа протесты в израиле фото природы природы фото животных милые фото животных новости новость хорошие новости
фото главные кадры этой недели главные события этой недели как прошла эта неделя итоги недели арест трампа протесты в израиле фото природы природы фото животных милые фото животных новости новость хорошие новости
Трамп, протесты и животные: главные фото этой недели 21:00 07.04.2023 (обновлено: 21:02 07.04.2023)
Самые яркие и запоминающиеся события этой недели - в фотоподборке Sputnik.
© AP Photo / Mahmud Hossain Opu
Пожар на популярном вещевом рынке в Дакке, Бангладеш.
Пожар на популярном вещевом рынке в Дакке, Бангладеш.
© AP Photo / Evan Vucci
Экс-президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после своего ареста.
Экс-президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после своего ареста.
© AP Photo / Heng Sinith
Жители камбоджийской деревни мчатся на повозках с волами в честь местного Нового года.
Жители камбоджийской деревни мчатся на повозках с волами в честь местного Нового года.
© AFP 2023 / Joseph Eid
Артист выдувает огонь в ливанском городе Сидон.
Артист выдувает огонь в ливанском городе Сидон.
© AFP 2023 / Ng Han Guan
Председатель Китая Си Цзиньпин и его французский коллега Эммануэль Макрон осматривают почетный караул во время официальной церемонии встречи.
Председатель Китая Си Цзиньпин и его французский коллега Эммануэль Макрон осматривают почетный караул во время официальной церемонии встречи.
© AFP 2023 / Remko de Waal
Поезд, сошедший с рельсов в Нидерландах.
Поезд, сошедший с рельсов в Нидерландах.
© AP Photo / Fatima Shbair
Жители города Газа отдыхают на пляже.
Жители города Газа отдыхают на пляже.
© AP Photo / Aaron Favila
Филиппинские флагеллаты молятся.
Филиппинские флагеллаты молятся.
© AFP 2023 / Jack Guez
Израильская полиция поливает водой протестующих во время митинга против правительственного законопроекта о судебной реформе в Тель-Авиве.
Израильская полиция поливает водой протестующих во время митинга против правительственного законопроекта о судебной реформе в Тель-Авиве.
© AP Photo / Doug McSchooler
Последствия торнадо в США.
Последствия торнадо в США.
© Sputnik / Aleksandr Kondratuk / Перейти в фотобанк Участницы театрализованного горнолыжного спуска в купальниках на горно-лыжном комплексе "Солнечная долина" в Челябинской области по случаю закрытия горнолыжного сезона и наступления сезона весны.
Участницы театрализованного горнолыжного спуска в купальниках на горно-лыжном комплексе "Солнечная долина" в Челябинской области по случаю закрытия горнолыжного сезона и наступления сезона весны.
© Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанк Африканские львы в парке "Белый лев" в Приморском крае. Парк "Белый лев" начал зарождаться в 2019 году с открытия единственного в России частного приюта гималайских медведей.
Африканские львы в парке "Белый лев" в Приморском крае. Парк "Белый лев" начал зарождаться в 2019 году с открытия единственного в России частного приюта гималайских медведей.
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанк Посетители на открытии ежегодной выставки "Парад тюльпанов" в Никитском ботаническом саду в Крыму.
Посетители на открытии ежегодной выставки "Парад тюльпанов" в Никитском ботаническом саду в Крыму.
© AFP 2023 / John Wessels
Молодые люди стоят на верхушке дерева, чтобы получше рассмотреть праздник в честь 63-го Дня независимости Сенегала.
Молодые люди стоят на верхушке дерева, чтобы получше рассмотреть праздник в честь 63-го Дня независимости Сенегала.
© AP Photo / Ahn Young-joon
Люди прогуливаются под цветущими деревьями вишни Южной Корее.
Люди прогуливаются под цветущими деревьями вишни Южной Корее.
© AFP 2023 / Isaac Lawrence
Женская сборная Новой Зеландии по регби танцует после победы над командой Австралией в финале турнира Hong Kong Sevens.
Женская сборная Новой Зеландии по регби танцует после победы над командой Австралией в финале турнира Hong Kong Sevens.