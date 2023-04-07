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https://uz.sputniknews.ru/20230407/33652691.html
Трамп, протесты и животные: главные фото этой недели
Трамп, протесты и животные: главные фото этой недели
Самые яркие события этой недели - в фотоподборке Sputnik.
2023-04-07T21:00+0500
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фото главные кадры этой недели главные события этой недели как прошла эта неделя итоги недели арест трампа протесты в израиле фото природы природы фото животных милые фото животных новости новость хорошие новости
фото главные кадры этой недели главные события этой недели как прошла эта неделя итоги недели арест трампа протесты в израиле фото природы природы фото животных милые фото животных новости новость хорошие новости

Трамп, протесты и животные: главные фото этой недели

21:00 07.04.2023 (обновлено: 21:02 07.04.2023)
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НовостиTelegram
Самые яркие и запоминающиеся события этой недели - в фотоподборке Sputnik.
© AP Photo / Mahmud Hossain Opu

Пожар на популярном вещевом рынке в Дакке, Бангладеш.

Пожар на популярном вещевом рынке в Дакке, Бангладеш. - Sputnik Узбекистан
1/16
© AP Photo / Mahmud Hossain Opu

Пожар на популярном вещевом рынке в Дакке, Бангладеш.

© AP Photo / Evan Vucci

Экс-президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после своего ареста.

Экс-президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после своего ареста. - Sputnik Узбекистан
2/16
© AP Photo / Evan Vucci

Экс-президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после своего ареста.

© AP Photo / Heng Sinith

Жители камбоджийской деревни мчатся на повозках с волами в честь местного Нового года.

Жители камбоджийской деревни мчатся на повозках с волами в честь местного Нового года. - Sputnik Узбекистан
3/16
© AP Photo / Heng Sinith

Жители камбоджийской деревни мчатся на повозках с волами в честь местного Нового года.

© AFP 2023 / Joseph Eid

Артист выдувает огонь в ливанском городе Сидон.

Артист выдувает огонь в ливанском городе Сидон. - Sputnik Узбекистан
4/16
© AFP 2023 / Joseph Eid

Артист выдувает огонь в ливанском городе Сидон.

© AFP 2023 / Ng Han Guan

Председатель Китая Си Цзиньпин и его французский коллега Эммануэль Макрон осматривают почетный караул во время официальной церемонии встречи.

Председатель Китая Си Цзиньпин и его французский коллега Эммануэль Макрон осматривают почетный караул во время официальной церемонии встречи. - Sputnik Узбекистан
5/16
© AFP 2023 / Ng Han Guan

Председатель Китая Си Цзиньпин и его французский коллега Эммануэль Макрон осматривают почетный караул во время официальной церемонии встречи.

© AFP 2023 / Remko de Waal

Поезд, сошедший с рельсов в Нидерландах.

Поезд, сошедший с рельсов в Нидерландах. - Sputnik Узбекистан
6/16
© AFP 2023 / Remko de Waal

Поезд, сошедший с рельсов в Нидерландах.

© AP Photo / Fatima Shbair

Жители города Газа отдыхают на пляже.

Жители города Газа отдыхают на пляже. - Sputnik Узбекистан
7/16
© AP Photo / Fatima Shbair

Жители города Газа отдыхают на пляже.

© AP Photo / Aaron Favila

Филиппинские флагеллаты молятся.

Филиппинские флагеллаты молятся. - Sputnik Узбекистан
8/16
© AP Photo / Aaron Favila

Филиппинские флагеллаты молятся.

© AFP 2023 / Jack Guez

Израильская полиция поливает водой протестующих во время митинга против правительственного законопроекта о судебной реформе в Тель-Авиве.

Израильская полиция поливает водой протестующих во время митинга против правительственного законопроекта о судебной реформе в Тель-Авиве. - Sputnik Узбекистан
9/16
© AFP 2023 / Jack Guez

Израильская полиция поливает водой протестующих во время митинга против правительственного законопроекта о судебной реформе в Тель-Авиве.

© AP Photo / Doug McSchooler

Последствия торнадо в США.

Последствия торнадо в США. - Sputnik Узбекистан
10/16
© AP Photo / Doug McSchooler

Последствия торнадо в США.

© Sputnik / Aleksandr Kondratuk / Перейти в фотобанкУчастницы театрализованного горнолыжного спуска в купальниках на горно-лыжном комплексе "Солнечная долина" в Челябинской области по случаю закрытия горнолыжного сезона и наступления сезона весны.
Участницы театрализованного горнолыжного спуска в купальниках на горно-лыжном комплексе Солнечная долина в Челябинской области - Sputnik Узбекистан
11/16
© Sputnik / Aleksandr Kondratuk
/
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Участницы театрализованного горнолыжного спуска в купальниках на горно-лыжном комплексе "Солнечная долина" в Челябинской области по случаю закрытия горнолыжного сезона и наступления сезона весны.
© Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанкАфриканские львы в парке "Белый лев" в Приморском крае. Парк "Белый лев" начал зарождаться в 2019 году с открытия единственного в России частного приюта гималайских медведей.
Африканские львы в парке Белый лев в Приморском крае - Sputnik Узбекистан
12/16
© Sputnik / Vitaliy Ankov
/
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Африканские львы в парке "Белый лев" в Приморском крае. Парк "Белый лев" начал зарождаться в 2019 году с открытия единственного в России частного приюта гималайских медведей.
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкПосетители на открытии ежегодной выставки "Парад тюльпанов" в Никитском ботаническом саду в Крыму.
Открытие парада тюльпанов в Никитском ботаническом саду - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
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Посетители на открытии ежегодной выставки "Парад тюльпанов" в Никитском ботаническом саду в Крыму.
© AFP 2023 / John Wessels

Молодые люди стоят на верхушке дерева, чтобы получше рассмотреть праздник в честь 63-го Дня независимости Сенегала.

Молодые люди стоят на верхушке дерева, чтобы получше рассмотреть праздник в честь 63-го Дня независимости Сенегала. - Sputnik Узбекистан
14/16
© AFP 2023 / John Wessels

Молодые люди стоят на верхушке дерева, чтобы получше рассмотреть праздник в честь 63-го Дня независимости Сенегала.

© AP Photo / Ahn Young-joon

Люди прогуливаются под цветущими деревьями вишни Южной Корее.

Люди прогуливаются под цветущими деревьями вишни Южной Корее. - Sputnik Узбекистан
15/16
© AP Photo / Ahn Young-joon

Люди прогуливаются под цветущими деревьями вишни Южной Корее.

© AFP 2023 / Isaac Lawrence

Женская сборная Новой Зеландии по регби танцует после победы над командой Австралией в финале турнира Hong Kong Sevens.

Женская сборная Новой Зеландии по регби танцует после победы над командой Австралией в финале турнира Hong Kong Sevens. - Sputnik Узбекистан
16/16
© AFP 2023 / Isaac Lawrence

Женская сборная Новой Зеландии по регби танцует после победы над командой Австралией в финале турнира Hong Kong Sevens.

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