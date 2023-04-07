https://uz.sputniknews.ru/20230407/svo-kuda-letel-chernigovskiy-skortseni-33640800.html

СВО: куда летел черниговский "Скорцени"

СВО: куда летел черниговский "Скорцени"

ВСУ объективно не готовы к успешному "контрнаступлению", и киевский режим пытается "театрально" компенсировать военную немощь активизацией диверсионных... 07.04.2023, Sputnik Узбекистан

2023-04-07T09:06+0500

2023-04-07T09:06+0500

2023-04-07T10:33+0500

колумнисты

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В Клинцовском районе Брянской области 5 апреля российские силовики "приземлили" украинский легкомоторный самолет А-22 с вооруженным летчиком без документов, который прибыл из сопредельной Черниговской области Украины. По характеру экипировки, вооружения и оснащения черниговского "Скорцени" можно было предположить выполнение задач разведки, диверсии или эвакуации специалиста ГУР (СБУ) из России.Задержанный заявил, что он гражданский человек – Александр Морозов, 67 лет. Нанят ВСУ для проверки состояния украинских средств ПВО, и якобы "случайно" залетел в российское воздушное пространство: "Задача была такая: лететь на малой высоте, за ведущим (самолетом), и по команде ведущего фотографировать". За выполнение миссии обещали 50 тысяч гривен (эквивалент $1350). Автомат дали "для самообороны". Летчик выбросил оружие в лесополосе сразу после вынужденной посадки, там же нашли два электронных планшета и две видеокамеры. Убежденный украинский националист Морозов активно и небескорыстно "помогает" ВСУ с 2014 года.Сегодня появилась более подробная информация о рейде 5 апреля двух спортивных самолетов в Суражский район Брянской области, где "призраки Киева" с малой высоты сбросили две бомбы на территорию комбината "Слава" (Росрезерв). Никто не пострадал. На земле остались две воронки диаметром более четырех метров. Очевидно, в Клинцовском районе один из украинских самолетов вынужденно приземлился на обратном пути, после выполнения разведывательно-диверсионной задачи.Между тем, расположенный примерно в 70 км от украинской границы комбинат "Слава" беспилотники ВСУ ранее атаковали дважды – 30 ноября и 6 декабря 2022 года. После одного из диверсионных налетов брянским пожарным пришлось бороться с огнем на трех резервуарах с нефтепродуктами.На территории Брянской области действует "желтый" уровень террористической опасности, спецслужбы и правоохранительные органы работают в усиленном режиме. И все же регион остается зоной перманентных диверсионных рейдов ВСУ.Кроме событий в Суражском и Клинцовском районах, 5 апреля украинский беспилотник-камикадзе атаковал Суземский район (граничит с Сумской областью). А сегодня утром пограничники УФСБ России по Брянской области пресекли попытку проникновения на российскую территорию украинской ДРГ в количестве 20 человек — в Погарском районе. Там же украинские националисты дважды за утро обстреляли приграничное село Запесочье. Весна обещает быть горячей.Диверсионная войнаАмериканский телеканал CNN прогнозирует рост количества диверсионных операций и ударов ВСУ оружием типа HIMARS по объектам логистики в глубоком российском тылу. Этому предсказанию можно доверять, ведь украинский Генштаб — креативная марионетка Пентагона.Командование ВСУ аккумулирует поставки западных ударных беспилотников, и кропотливо анализирует пути обхода российских систем ПВО в приграничных регионах РФ. Используются тайные лесные тропы и пилотируемые рейды черниговских, сумских, харьковских разведчиков и диверсантов — для вероятного массированного применения дронов в ходе весеннего "контрнаступления" ВСУ. Рост диверсионной активности ВСУ и СБУ в приграничных регионах России требует особого внимания и высокого напряжения, широкого спектра контрмер.Российская военная разведка систематически нивелирует приготовления ВСУ — регулярно взрываются и горят таинственные ангары на одесском аэродроме "Школьный" и в других точках сосредоточения натовской беспилотной авиатехники. Однако линию границы протяженностью более 1000 км – в Брянской, Курской и Белгородской областях — сложно перекрыть электронно-оптическими средствами наблюдения, системами ПВО и РЭБ так, чтобы "муха не пролетела". Не говоря уже о сложной обстановке в четырех новых регионах России.Президент РФ Владимир Путин 5 апреля призвал "жестко и эффективно" бороться с "недобитым подпольем" на освобожденных территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Столь же необходимо активнее привлекать (и финансово мотивировать) наблюдательных "оперативников" из местных жителей Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской областей. Мобильная связь есть у каждого, и охрана границы может на какое-то время стать делом всенародным.Кроме того, широко известно расположение центра управления диверсантами ГУР в Киеве — улица Электриков, 33 (комплекс зданий на полуострове, изолированный от жилой застройки). Специалисты назовут еще несколько адресов. Безусловно, на такие объекты "Кинжалов" жалеть не следует. Если диверсионные операции активнее уничтожать "в зародыше", у границ России резко поубавится украинских беспилотников – воздушных, морских и сухопутных. А глава госдепартамента США Энтони Блинкен все же поймет, что "открытые двери" в НАТО для Украины — закрытые.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Финляндия в НАТО — новые проблемы альянса

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колумнисты