Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230408/v-sssr-mechta-detey-seychas-kollekcionera-33500466.html
В СССР — мечта детей, а сегодня — коллекционера!
В СССР — мечта детей, а сегодня — коллекционера!
"Победа", "Москвич", "Нева", "Ракета" и другие — игрушечные педальные автомобили, о которых мечтал чуть ли не каждый советский ребенок
2023-04-08T08:00+0500
2023-04-08T08:00+0500
фото
фотолента
ссср
дети
автомобили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/04/33496249_0:925:2048:2077_1920x0_80_0_0_7ff31ef991bcca258d4059229ff4ea29.jpg
И неудивительно: металлический кузов, кожаный салон, хрустальные фары (у некоторых моделей они даже включались), открывающийся багажник — все как в настоящем авто.Стоили эти игрушки немало — около 25-60 рублей, что составляло ползарплаты молодого инженера. Sputnik предлагает вспомнить эти детские машины, которые сегодня являются исключительной редкостью.В детских садах с помощью машинок детей обучали правилам дорожного движения.В наше время детские педальные машинки уже редкость, но желающих купить частичку воспоминаний из ностальгической истории детства и передать по наследству своим детям немало. Их привлекают долговечность игрушки, ее качество, схожесть с настоящим автомобилем. Найти сегодня такую детскую машину практически невозможно. А у вас был в детстве педальный автомобиль?
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/04/33496249_0:815:2048:2351_1920x0_80_0_0_0433b441e05c6d920b2fffde6ee0a0d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ссср педальные машины игрушка детский автомобиль
ссср педальные машины игрушка детский автомобиль

В СССР — мечта детей, а сегодня — коллекционера!

08:00 08.04.2023
© Sputnik / С. ЛидовРебенок с машинкой на Калининском проспекте.
Ребенок с машинкой на Калининском проспекте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2023
© Sputnik / С. Лидов
Подписаться на
НовостиTelegram
"Победа", "Москвич", "Нева", "Ракета" и другие — игрушечные педальные автомобили, о которых мечтал чуть ли не каждый советский ребенок.
И неудивительно: металлический кузов, кожаный салон, хрустальные фары (у некоторых моделей они даже включались), открывающийся багажник — все как в настоящем авто.
Стоили эти игрушки немало — около 25-60 рублей, что составляло ползарплаты молодого инженера.
Sputnik предлагает вспомнить эти детские машины, которые сегодня являются исключительной редкостью.
© Sputnik / Сергей Самохин

Молодожены, работающие на автомобильном заводе имени Ленинского комсомола, получили в дар от руководства детскую педальную машину "Москвич" производства АЗЛК.

Молодожены, работающие на автомобильном заводе имени Ленинского комсомола, получили в дар от руководства детскую педальную машину &quot;Москвич&quot; производства АЗЛК. - Sputnik Узбекистан
1/3
© Sputnik / Сергей Самохин

Молодожены, работающие на автомобильном заводе имени Ленинского комсомола, получили в дар от руководства детскую педальную машину "Москвич" производства АЗЛК.

© Sputnik / Борис ПриходькоПосетители возле стенда итальянской фирмы "Монета" на Международной выставке "Игрушка-80" (15-24 января 1980 года) в выставочном центре "Сокольники".
Посетители возле стенда итальянской фирмы Монета на Международной выставке Игрушка-80 (15-24 января 1980 года) в выставочном центре Сокольники. - Sputnik Узбекистан
2/3
© Sputnik / Борис Приходько
Посетители возле стенда итальянской фирмы "Монета" на Международной выставке "Игрушка-80" (15-24 января 1980 года) в выставочном центре "Сокольники".
© Sputnik / Борис ПриходькоПосетители возле стенда итальянской фирмы "Монета" на Международной выставке "Игрушка-80" (15-24 января 1980 года) в выставочном центре "Сокольники".
Посетители возле стенда итальянской фирмы Монета на Международной выставке Игрушка-80 (15-24 января 1980 года) в выставочном центре Сокольники. - Sputnik Узбекистан
3/3
© Sputnik / Борис Приходько
Посетители возле стенда итальянской фирмы "Монета" на Международной выставке "Игрушка-80" (15-24 января 1980 года) в выставочном центре "Сокольники".
1/3
© Sputnik / Сергей Самохин

Молодожены, работающие на автомобильном заводе имени Ленинского комсомола, получили в дар от руководства детскую педальную машину "Москвич" производства АЗЛК.

2/3
© Sputnik / Борис Приходько
Посетители возле стенда итальянской фирмы "Монета" на Международной выставке "Игрушка-80" (15-24 января 1980 года) в выставочном центре "Сокольники".
3/3
© Sputnik / Борис Приходько
Посетители возле стенда итальянской фирмы "Монета" на Международной выставке "Игрушка-80" (15-24 января 1980 года) в выставочном центре "Сокольники".
В детских садах с помощью машинок детей обучали правилам дорожного движения.
© Sputnik / Игорь КостинАвтоинспектор проводит занятия по изучению правил дорожного движения в одном из автогородков Киева.
Автоинспектор проводит занятия по изучению правил дорожного движения в одном из автогородков Киева. - Sputnik Узбекистан
1/4
© Sputnik / Игорь Костин
Автоинспектор проводит занятия по изучению правил дорожного движения в одном из автогородков Киева.
© Sputnik / Юрий Сомов

Детский сад "Антошка" в городе Норильске. Занятия по изучению правил дорожного движения.

Детский сад &quot;Антошка&quot; в городе Норильске. Занятия по изучению правил дорожного движения. - Sputnik Узбекистан
2/4
© Sputnik / Юрий Сомов

Детский сад "Антошка" в городе Норильске. Занятия по изучению правил дорожного движения.

© Sputnik / Юрий Абрамочкин

Детский городок "Андерсенград" в городе Сосновый Бор. Дети — участники гонки на велосипедах и педальных машинах.

Детский городок &quot;Андерсенград&quot; в городе Сосновый Бор. Дети — участники гонки на велосипедах и педальных машинах. - Sputnik Узбекистан
3/4
© Sputnik / Юрий Абрамочкин

Детский городок "Андерсенград" в городе Сосновый Бор. Дети — участники гонки на велосипедах и педальных машинах.

© Sputnik / Вячеслав Рунов

Юные автомобилисты. Красный проспект в городе Новосибирске.

Юные автомобилисты. Красный проспект в городе Новосибирске. - Sputnik Узбекистан
4/4
© Sputnik / Вячеслав Рунов

Юные автомобилисты. Красный проспект в городе Новосибирске.

1/4
© Sputnik / Игорь Костин
Автоинспектор проводит занятия по изучению правил дорожного движения в одном из автогородков Киева.
2/4
© Sputnik / Юрий Сомов

Детский сад "Антошка" в городе Норильске. Занятия по изучению правил дорожного движения.

3/4
© Sputnik / Юрий Абрамочкин

Детский городок "Андерсенград" в городе Сосновый Бор. Дети — участники гонки на велосипедах и педальных машинах.

4/4
© Sputnik / Вячеслав Рунов

Юные автомобилисты. Красный проспект в городе Новосибирске.

В наше время детские педальные машинки уже редкость, но желающих купить частичку воспоминаний из ностальгической истории детства и передать по наследству своим детям немало. Их привлекают долговечность игрушки, ее качество, схожесть с настоящим автомобилем. Найти сегодня такую детскую машину практически невозможно.
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПосле заезда на детских педальных автомобилях "Дети рулят" на автодроме Moscow Raceway в Московской области в рамках международного любительского чемпионата на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix.
VII автомобильный фестиваль Moscow Classic - Sputnik Узбекистан
1/3
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
Перейти в фотобанк
После заезда на детских педальных автомобилях "Дети рулят" на автодроме Moscow Raceway в Московской области в рамках международного любительского чемпионата на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix.
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаезд на детских педальных автомобилях "Дети рулят" на автодроме Moscow Raceway в Московской области в рамках международного любительского чемпионата на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix.
VII автомобильный фестиваль Moscow Classic - Sputnik Узбекистан
2/3
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
Перейти в фотобанк
Заезд на детских педальных автомобилях "Дети рулят" на автодроме Moscow Raceway в Московской области в рамках международного любительского чемпионата на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix.
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаезд на детских педальных автомобилях "Дети рулят" на автодроме Moscow Raceway в Московской области в рамках международного любительского чемпионата на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix.
VII автомобильный фестиваль Moscow Classic - Sputnik Узбекистан
3/3
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
Перейти в фотобанк
Заезд на детских педальных автомобилях "Дети рулят" на автодроме Moscow Raceway в Московской области в рамках международного любительского чемпионата на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix.
1/3
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
Перейти в фотобанк
После заезда на детских педальных автомобилях "Дети рулят" на автодроме Moscow Raceway в Московской области в рамках международного любительского чемпионата на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix.
2/3
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
Перейти в фотобанк
Заезд на детских педальных автомобилях "Дети рулят" на автодроме Moscow Raceway в Московской области в рамках международного любительского чемпионата на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix.
3/3
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
Перейти в фотобанк
Заезд на детских педальных автомобилях "Дети рулят" на автодроме Moscow Raceway в Московской области в рамках международного любительского чемпионата на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix.

Современные детские электромобили

Современные детские электромобили - Sputnik Узбекистан
1/2

Современные детские электромобили

детская игрушка машинка - Sputnik Узбекистан
2/2
1/2

Современные детские электромобили

2/2
А у вас был в детстве педальный автомобиль?
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0