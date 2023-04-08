https://uz.sputniknews.ru/20230408/v-sssr-mechta-detey-seychas-kollekcionera-33500466.html

В СССР — мечта детей, а сегодня — коллекционера!

В СССР — мечта детей, а сегодня — коллекционера!

"Победа", "Москвич", "Нева", "Ракета" и другие — игрушечные педальные автомобили, о которых мечтал чуть ли не каждый советский ребенок

2023-04-08T08:00+0500

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И неудивительно: металлический кузов, кожаный салон, хрустальные фары (у некоторых моделей они даже включались), открывающийся багажник — все как в настоящем авто.Стоили эти игрушки немало — около 25-60 рублей, что составляло ползарплаты молодого инженера. Sputnik предлагает вспомнить эти детские машины, которые сегодня являются исключительной редкостью.В детских садах с помощью машинок детей обучали правилам дорожного движения.В наше время детские педальные машинки уже редкость, но желающих купить частичку воспоминаний из ностальгической истории детства и передать по наследству своим детям немало. Их привлекают долговечность игрушки, ее качество, схожесть с настоящим автомобилем. Найти сегодня такую детскую машину практически невозможно. А у вас был в детстве педальный автомобиль?

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