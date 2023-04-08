В СССР — мечта детей, а сегодня — коллекционера!

И неудивительно: металлический кузов, кожаный салон, хрустальные фары (у некоторых моделей они даже включались), открывающийся багажник — все как в настоящем авто.Стоили эти игрушки немало — около 25-60 рублей, что составляло ползарплаты молодого инженера. Sputnik предлагает вспомнить эти детские машины, которые сегодня являются исключительной редкостью.В детских садах с помощью машинок детей обучали правилам дорожного движения.В наше время детские педальные машинки уже редкость, но желающих купить частичку воспоминаний из ностальгической истории детства и передать по наследству своим детям немало. Их привлекают долговечность игрушки, ее качество, схожесть с настоящим автомобилем. Найти сегодня такую детскую машину практически невозможно. А у вас был в детстве педальный автомобиль?
Юные автомобилисты. Красный проспект в городе Новосибирске.
В наше время детские педальные машинки уже редкость, но желающих купить частичку воспоминаний из ностальгической истории детства и передать по наследству своим детям немало. Их привлекают долговечность игрушки, ее качество, схожесть с настоящим автомобилем. Найти сегодня такую детскую машину практически невозможно.
После заезда на детских педальных автомобилях "Дети рулят" на автодроме Moscow Raceway в Московской области в рамках международного любительского чемпионата на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix.
Заезд на детских педальных автомобилях "Дети рулят" на автодроме Moscow Raceway в Московской области в рамках международного любительского чемпионата на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix.
Заезд на детских педальных автомобилях "Дети рулят" на автодроме Moscow Raceway в Московской области в рамках международного любительского чемпионата на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix.
После заезда на детских педальных автомобилях "Дети рулят" на автодроме Moscow Raceway в Московской области в рамках международного любительского чемпионата на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix.
Заезд на детских педальных автомобилях "Дети рулят" на автодроме Moscow Raceway в Московской области в рамках международного любительского чемпионата на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix.
Заезд на детских педальных автомобилях "Дети рулят" на автодроме Moscow Raceway в Московской области в рамках международного любительского чемпионата на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix.