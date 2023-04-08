https://uz.sputniknews.ru/20230408/v-tashkente-otkryli-motosezon-foto-video-33706596.html

В Ташкенте открыли мотосезон — фото и видео

В Ташкенте открыли мотосезон — фото и видео

В слёте приняли участие более 200 байкеров из Ташкента и Самарканда. 08.04.2023, Sputnik Узбекистан

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узбекистан

байкеры

мотоцикл

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Сегодня в Ташкенте байкеры открыли мотосезон, сообщает корреспондент Sputnik.В слёте участвовали более 200 байкеров из Ташкента и Самарканда.Стартовал мотопробег от стадиона "Миллий". Затем участники проехали по центральным улицам столицы.Завершили открытие развлекательной программой и конкурсами.Читайте также: В Ташкенте ограничили скорость на дорогах

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