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В Ташкенте открыли мотосезон — фото и видео
В Ташкенте открыли мотосезон — фото и видео
В слёте приняли участие более 200 байкеров из Ташкента и Самарканда. 08.04.2023, Sputnik Узбекистан
2023-04-08T17:53+0500
2023-04-08T17:53+0500
2023-04-08T17:57+0500
узбекистан
байкеры
мотоцикл
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Сегодня в Ташкенте байкеры открыли мотосезон, сообщает корреспондент Sputnik.В слёте участвовали более 200 байкеров из Ташкента и Самарканда.Стартовал мотопробег от стадиона "Миллий". Затем участники проехали по центральным улицам столицы.Завершили открытие развлекательной программой и конкурсами.Читайте также: В Ташкенте ограничили скорость на дорогах
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узбекистан, байкеры, мотоцикл
узбекистан, байкеры, мотоцикл
В Ташкенте открыли мотосезон — фото и видео
17:53 08.04.2023 (обновлено: 17:57 08.04.2023)
В слёте приняли участие более 200 байкеров из Ташкента и Самарканда.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Сегодня в Ташкенте байкеры открыли мотосезон, сообщает корреспондент Sputnik.
В слёте участвовали более 200 байкеров из Ташкента и Самарканда.
Стартовал мотопробег от стадиона "Миллий". Затем участники проехали по центральным улицам столицы.
Завершили открытие развлекательной программой и конкурсами.
Читайте также: В Ташкенте ограничили скорость на дорогах