https://uz.sputniknews.ru/20230409/papa-rimskiy-pozdravil-katolikov-s-pasxoy-33723095.html
Папа Римский поздравил католиков с Пасхой
Папа Римский поздравил католиков с Пасхой
Папа Римский Франциск поздравил католиков с праздником Пасхи и обратился к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру")
2023-04-09T17:24+0500
2023-04-09T17:24+0500
2023-04-09T17:24+0500
ватикан
папа римский франциск
послание
пасха
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ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. Папа Римский Франциск поздравил католиков с праздником Пасхи и обратился к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру"), передает РИА Новости.Понтифик возглавил торжественную мессу на площади Святого Петра, а отслужил ее декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.Ранее папу Римского Франциска госпитализировали с бронхитом в клинику "Джемелли", откуда его выписали неделю назад. Из-за последствий болезни глава католической церкви не смог участвовать в традиционной церемонии Крестного пути.В своем обращении понтифик напомнил, что своим воскресением Иисус совершил "решительный переход человечества: от смерти к жизни, от греха к благодати, от страха к вере, от запустения к общности".Также он призвал христиан "встать на путь взаимного доверия: доверия между людьми, между народами и нациями", преодолеть конфликты и разногласия и открыть свои сердца тем, кто больше всего в этом нуждается. “Поспешим идти путями мира и братства", — сказал понтифик.В своем послании он упомянул украинский и русский народы, а также пострадавшие от землетрясения Турцию и Сирию.Традиционно, часть пасхального послания он посвятил ситуации в современном мире, остановившись на Тунисе, Ливане и Гаити, Эфиопии, Южном Судане и ДР Конго. Отдельно папа Франциск выразил обеспокоенность по поводу столкновений на Святой Земле, "которые угрожают климату доверия и взаимного уважения, необходимому для возобновления диалога между израильтянами и палестинцами".Папа Бергольо также обратился к лидерам государств с призывом принять меры для борьбы с дискриминацией и для соблюдения прав человека и демократических свобод, "чтобы гарантировались безопасность и необходимые условия для диалога и мирного сосуществования".Папа Франциск выступил с пасхальным посланием с балкона Собора Cвятого Петра. На главной площади Ватикана собрались около 100 тысяч верующих.В завершение пасхального послания Франциск отпустил грехи всем, кто следил за праздничными богослужениями по телевизору, радио, интернету или присоединился к ним духовно.
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ватикан пасха папа римский франциск послание
ватикан пасха папа римский франциск послание
Папа Римский поздравил католиков с Пасхой
В традиционном пасхальном обращении он призвал поспешить идти путями мира и братства.
ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik
. Папа Римский Франциск поздравил католиков с праздником Пасхи и обратился к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру"), передает
РИА Новости.
Понтифик возглавил торжественную мессу на площади Святого Петра, а отслужил ее декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.
Ранее папу Римского Франциска госпитализировали с бронхитом в клинику "Джемелли", откуда его выписали неделю назад. Из-за последствий болезни глава католической церкви не смог участвовать в традиционной церемонии Крестного пути.
В своем обращении понтифик напомнил, что своим воскресением Иисус совершил "решительный переход человечества: от смерти к жизни, от греха к благодати, от страха к вере, от запустения к общности".
Также он призвал христиан "встать на путь взаимного доверия: доверия между людьми, между народами и нациями", преодолеть конфликты и разногласия и открыть свои сердца тем, кто больше всего в этом нуждается. “Поспешим идти путями мира и братства", — сказал понтифик.
В своем послании он упомянул украинский и русский народы, а также пострадавшие от землетрясения Турцию и Сирию.
Традиционно, часть пасхального послания он посвятил ситуации в современном мире, остановившись на Тунисе, Ливане и Гаити, Эфиопии, Южном Судане и ДР Конго. Отдельно папа Франциск выразил обеспокоенность по поводу столкновений на Святой Земле, "которые угрожают климату доверия и взаимного уважения, необходимому для возобновления диалога между израильтянами и палестинцами".
Папа Бергольо также обратился к лидерам государств с призывом принять меры для борьбы с дискриминацией и для соблюдения прав человека и демократических свобод, "чтобы гарантировались безопасность и необходимые условия для диалога и мирного сосуществования".
Папа Франциск выступил с пасхальным посланием с балкона Собора Cвятого Петра. На главной площади Ватикана собрались около 100 тысяч верующих.
В завершение пасхального послания Франциск отпустил грехи всем, кто следил за праздничными богослужениями по телевизору, радио, интернету или присоединился к ним духовно.