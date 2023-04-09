17 "мгновений" Сергея Лебедева – яркая фотолента к юбилею главы Исполкома СНГ

Вот уже 16 лет Сергей Николаевич возглавляет направление, отвечающее за мир, порядок и добрососедские отношения в Содружестве Независимых Государств. И границами СНГ миссия Сергея Николаевича, конечно, не ограничивается. На фото: Сергей Лебедев с Генеральным секретарем ШОС Чжан Мином на 97-м заседании Экономического совета СНГ.