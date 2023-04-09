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https://uz.sputniknews.ru/20230409/sergey-lebedev-otmechaet-yubiley--fotolenta-k-znakovoy-date-glavy-ispolkoma-sng-33709406.html
17 "мгновений" Сергея Лебедева – яркая фотолента к юбилею главы Исполкома СНГ
17 "мгновений" Сергея Лебедева – яркая фотолента к юбилею главы Исполкома СНГ
Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев 9 апреля 2023 года отмечает 75-летие.О жизненном и профессиональном пути руководителя Исполкома СНГ — в фотоленте.
2023-04-09T11:03+0500
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россия
снг
сергей лебедев
фото
юбилей
политика
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Sputnik Узбекистан присоединяется к поздравлениям и самым теплым пожеланиям нашему земляку. О жизненном и профессиональном пути руководителя Исполкома СНГ — в фотоленте.
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россия снг сергей лебедев юбилей

17 "мгновений" Сергея Лебедева – яркая фотолента к юбилею главы Исполкома СНГ

11:03 09.04.2023 (обновлено: 11:56 09.04.2023)
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НовостиTelegram
Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев 9 апреля 2023 года отмечает 75-летие.
Sputnik Узбекистан присоединяется к поздравлениям и самым теплым пожеланиям нашему земляку. О жизненном и профессиональном пути руководителя Исполкома СНГ — в фотоленте.
© из личного архива Сергея Лебедева

Лебедев родился в городе Джизак Узбекской ССР в семье рабочих: отец – участник Великой Отечественной, мать пережила блокаду Ленинграда.

Лебедев родился в городе Джизак Узбекской ССР в семье рабочих: отец – участник Великой Отечественной, мать пережила блокаду Ленинграда. - Sputnik Узбекистан
1/17
© из личного архива Сергея Лебедева

Лебедев родился в городе Джизак Узбекской ССР в семье рабочих: отец – участник Великой Отечественной, мать пережила блокаду Ленинграда.

© из личного архива Сергея Лебедева

Сергей Николаевич гордится тем, что его детство прошло в узбекской махалле, где дружно жили русские, украинцы, узбеки, таджики, татары, евреи, немцы. Со многими сверстниками Лебедев общается до сих пор.

Сергей Николаевич гордится тем, что его детство прошло в узбекской махалле, где дружно жили русские, украинцы, узбеки, таджики, татары, евреи, немцы. Со многими сверстниками Лебедев общается до сих пор. - Sputnik Узбекистан
2/17
© из личного архива Сергея Лебедева

Сергей Николаевич гордится тем, что его детство прошло в узбекской махалле, где дружно жили русские, украинцы, узбеки, таджики, татары, евреи, немцы. Со многими сверстниками Лебедев общается до сих пор.

© из личного архива Сергея Лебедева

Как и многие мальчишки тех лет, Сергей мечтал стать летчиком-космонавтом. Его стихотворение, посвященное Герману Титову, было опубликовано в "Пионерской правде". А сам Сергей Николаевич поехал на Украину поступать в Черниговское авиационное училище.

Как и многие мальчишки тех лет, Сергей мечтал стать летчиком-космонавтом. Его стихотворение, посвященное Герману Титову, было опубликовано в &quot;Пионерской правде&quot;. А сам Сергей Николаевич поехал на Украину поступать в Черниговское авиационное училище. - Sputnik Узбекистан
3/17
© из личного архива Сергея Лебедева

Как и многие мальчишки тех лет, Сергей мечтал стать летчиком-космонавтом. Его стихотворение, посвященное Герману Титову, было опубликовано в "Пионерской правде". А сам Сергей Николаевич поехал на Украину поступать в Черниговское авиационное училище.

© из личного архива Сергея Лебедева

Судьба распорядилась по-иному: юного комсомольца быстро заметили в контрразведке. Откуда он позднее перешел на службу в Первое главное управление КГБ СССР, и уже в 1975 году его направили за рубеж: сначала в ГДР, потом в Бонн (ФРГ).

Судьба распорядилась по-иному: юного комсомольца быстро заметили в контрразведке. Откуда он позднее перешел на службу в Первое главное управление КГБ СССР, и уже в 1975 году его направили за рубеж: сначала в ГДР, потом в Бонн (ФРГ). - Sputnik Узбекистан
4/17
© из личного архива Сергея Лебедева

Судьба распорядилась по-иному: юного комсомольца быстро заметили в контрразведке. Откуда он позднее перешел на службу в Первое главное управление КГБ СССР, и уже в 1975 году его направили за рубеж: сначала в ГДР, потом в Бонн (ФРГ).

© из личного архива Сергея Лебедева

За 20 лет Сергей Лебедев побывал во многих странах Европы, но особенные чувства он питает именно к Германии, где у него и по сей день остается немало друзей. Сам Сергей Николаевич хорошо владеет немецким и английским языками.

За 20 лет Сергей Лебедев побывал во многих странах Европы, но особенные чувства он питает именно к Германии, где у него и по сей день остается немало друзей. Сам Сергей Николаевич хорошо владеет немецким и английским языками. - Sputnik Узбекистан
5/17
© из личного архива Сергея Лебедева

За 20 лет Сергей Лебедев побывал во многих странах Европы, но особенные чувства он питает именно к Германии, где у него и по сей день остается немало друзей. Сам Сергей Николаевич хорошо владеет немецким и английским языками.

© из личного архива Сергея Лебедева

В 1998–2000 годах Сергей Николаевич – официальный представитель Службы внешней разведки в Вашингтоне.

В 1998–2000 годах Сергей Николаевич – официальный представитель Службы внешней разведки в Вашингтоне. - Sputnik Узбекистан
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© из личного архива Сергея Лебедева

В 1998–2000 годах Сергей Николаевич – официальный представитель Службы внешней разведки в Вашингтоне.

© из личного архива Сергея Лебедева

Жена Лебедева Вера Михайловна всюду сопровождала супруга в поездках по миру. Они познакомились и расписались еще в Чернигове в 1969 году.

Жена Лебедева Вера Михайловна всюду сопровождала супруга в поездках по миру. Они познакомились и расписались еще в Чернигове в 1969 году. - Sputnik Узбекистан
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© из личного архива Сергея Лебедева

Жена Лебедева Вера Михайловна всюду сопровождала супруга в поездках по миру. Они познакомились и расписались еще в Чернигове в 1969 году.

© из личного архива Сергея Лебедева

20 мая 2000 года Лебедев назначен на пост директора СВР России. Через три года ему будет присвоено звание генерала армии.

20 мая 2000 года Лебедев назначен на пост директора СВР России. Через три года ему будет присвоено звание генерала армии. - Sputnik Узбекистан
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© из личного архива Сергея Лебедева

20 мая 2000 года Лебедев назначен на пост директора СВР России. Через три года ему будет присвоено звание генерала армии.

© из личного архива Сергея Лебедева

В новой должности на Лебедева была возложена непростая миссия – находить точки взаимодействия СВР России с иностранными спецслужбами. На фото – Сергей Лебедев с главой ЦРУ Джорджем Теннетом.

В новой должности на Лебедева была возложена непростая миссия – находить точки взаимодействия СВР России с иностранными спецслужбами. На фото – Сергей Лебедев с главой ЦРУ Джорджем Теннетом. - Sputnik Узбекистан
9/17
© из личного архива Сергея Лебедева

В новой должности на Лебедева была возложена непростая миссия – находить точки взаимодействия СВР России с иностранными спецслужбами. На фото – Сергей Лебедев с главой ЦРУ Джорджем Теннетом.

© из личного архива Сергея Лебедева

За 7 лет на посту главы СВР Сергей Николаевич побывал в разных уголках мира, встречался с представителями спецслужб других государств.

За 7 лет на посту главы СВР Сергей Николаевич побывал в разных уголках мира, встречался с представителями спецслужб других государств. - Sputnik Узбекистан
10/17
© из личного архива Сергея Лебедева

За 7 лет на посту главы СВР Сергей Николаевич побывал в разных уголках мира, встречался с представителями спецслужб других государств.

© из личного архива Сергея Лебедева

Это стало одной из причин назначения Лебедева на должность исполнительного секретаря СНГ в 2007 году. Президент России Владимир Путин, говоря про новое место работы Сергея Николаевича, подчеркнул, что это "самое важное для нашей внешней политики направление".

Это стало одной из причин назначения Лебедева на должность исполнительного секретаря СНГ в 2007 году. Президент России Владимир Путин, говоря про новое место работы Сергея Николаевича, подчеркнул, что это &quot;самое важное для нашей внешней политики направление&quot;. - Sputnik Узбекистан
11/17
© из личного архива Сергея Лебедева

Это стало одной из причин назначения Лебедева на должность исполнительного секретаря СНГ в 2007 году. Президент России Владимир Путин, говоря про новое место работы Сергея Николаевича, подчеркнул, что это "самое важное для нашей внешней политики направление".

© Sputnik / Валерий Мельников

Лебедев так описал свою миссию на посту главы Исполкома СНГ: "Для меня работа с целью сохранения дружбы и сотрудничества между нашими народами - это святое дело".

Лебедев так описал свою миссию на посту главы Исполкома СНГ: &quot;Для меня работа с целью сохранения дружбы и сотрудничества между нашими народами - это святое дело&quot;. - Sputnik Узбекистан
12/17
© Sputnik / Валерий Мельников

Лебедев так описал свою миссию на посту главы Исполкома СНГ: "Для меня работа с целью сохранения дружбы и сотрудничества между нашими народами - это святое дело".

© Sputnik / Григорий Сысоев

В этом ему помогают, конечно, и личные качества: Сергей Николаевич умеет расположить к себе любых собеседников, даже если это первые лица государств.

В этом ему помогают, конечно, и личные качества: Сергей Николаевич умеет расположить к себе любых собеседников, даже если это первые лица государств. - Sputnik Узбекистан
13/17
© Sputnik / Григорий Сысоев

В этом ему помогают, конечно, и личные качества: Сергей Николаевич умеет расположить к себе любых собеседников, даже если это первые лица государств.

© из личного архива Сергея Лебедева

Лебедев награжден орденом "За заслуги перед Отечеством", помимо этого у него множество наград из стран ближнего зарубежья, такие как орден "Дустлик" из Узбекистана, орден Почета из Беларуси, Орден Стефана Великого из Молдовы и многие другие.

Лебедев награжден орденом &quot;За заслуги перед Отечеством&quot;, помимо этого у него множество наград из стран ближнего зарубежья, такие как орден &quot;Дустлик&quot; из Узбекистана, орден Почета из Беларуси, Орден Стефана Великого из Молдовы и многие другие. - Sputnik Узбекистан
14/17
© из личного архива Сергея Лебедева

Лебедев награжден орденом "За заслуги перед Отечеством", помимо этого у него множество наград из стран ближнего зарубежья, такие как орден "Дустлик" из Узбекистана, орден Почета из Беларуси, Орден Стефана Великого из Молдовы и многие другие.

© Sputnik / Тимур Батыршин

Лебедев регулярно возглавляет миссии СНГ на выборах в странах ближнего зарубежья. Во время президентских выборов 2020 года в Беларуси Сергей Николаевич лично убедился, что избирательный процесс прошел в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Беларуси.

Лебедев регулярно возглавляет миссии СНГ на выборах в странах ближнего зарубежья. Во время президентских выборов 2020 года в Беларуси Сергей Николаевич лично убедился, что избирательный процесс прошел в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Беларуси. - Sputnik Узбекистан
15/17
© Sputnik / Тимур Батыршин

Лебедев регулярно возглавляет миссии СНГ на выборах в странах ближнего зарубежья. Во время президентских выборов 2020 года в Беларуси Сергей Николаевич лично убедился, что избирательный процесс прошел в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Беларуси.

© Sputnik

1 января 2023 года Сергей Николаевич Лебедев назначен Генеральным секретарем Содружества Независимых Государств.

1 января 2023 года Сергей Николаевич Лебедев назначен Генеральным секретарем Содружества Независимых Государств. - Sputnik Узбекистан
16/17
© Sputnik

1 января 2023 года Сергей Николаевич Лебедев назначен Генеральным секретарем Содружества Независимых Государств.

© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Вот уже 16 лет Сергей Николаевич возглавляет направление, отвечающее за мир, порядок и добрососедские отношения в Содружестве Независимых Государств. И границами СНГ миссия Сергея Николаевича, конечно, не ограничивается. На фото: Сергей Лебедев с Генеральным секретарем ШОС Чжан Мином на 97-м заседании Экономического совета СНГ.

Вот уже 16 лет Сергей Николаевич возглавляет направление, отвечающее за мир, порядок и добрососедские отношения в Содружестве Независимых Государств. И границами СНГ миссия Сергея Николаевича, конечно, не ограничивается. На фото: Сергей Лебедев с Генеральным секретарем ШОС Чжан Мином на 97-м заседании Экономического совета СНГ. - Sputnik Узбекистан
17/17
© Sputnik / Валерий Мельников
/
Перейти в фотобанк

Вот уже 16 лет Сергей Николаевич возглавляет направление, отвечающее за мир, порядок и добрососедские отношения в Содружестве Независимых Государств. И границами СНГ миссия Сергея Николаевича, конечно, не ограничивается. На фото: Сергей Лебедев с Генеральным секретарем ШОС Чжан Мином на 97-м заседании Экономического совета СНГ.

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