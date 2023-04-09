17 "мгновений" Сергея Лебедева – яркая фотолента к юбилею главы Исполкома СНГ
Лебедев родился в городе Джизак Узбекской ССР в семье рабочих: отец – участник Великой Отечественной, мать пережила блокаду Ленинграда.
Лебедев родился в городе Джизак Узбекской ССР в семье рабочих: отец – участник Великой Отечественной, мать пережила блокаду Ленинграда.
Сергей Николаевич гордится тем, что его детство прошло в узбекской махалле, где дружно жили русские, украинцы, узбеки, таджики, татары, евреи, немцы. Со многими сверстниками Лебедев общается до сих пор.
Сергей Николаевич гордится тем, что его детство прошло в узбекской махалле, где дружно жили русские, украинцы, узбеки, таджики, татары, евреи, немцы. Со многими сверстниками Лебедев общается до сих пор.
Как и многие мальчишки тех лет, Сергей мечтал стать летчиком-космонавтом. Его стихотворение, посвященное Герману Титову, было опубликовано в "Пионерской правде". А сам Сергей Николаевич поехал на Украину поступать в Черниговское авиационное училище.
Как и многие мальчишки тех лет, Сергей мечтал стать летчиком-космонавтом. Его стихотворение, посвященное Герману Титову, было опубликовано в "Пионерской правде". А сам Сергей Николаевич поехал на Украину поступать в Черниговское авиационное училище.
Судьба распорядилась по-иному: юного комсомольца быстро заметили в контрразведке. Откуда он позднее перешел на службу в Первое главное управление КГБ СССР, и уже в 1975 году его направили за рубеж: сначала в ГДР, потом в Бонн (ФРГ).
Судьба распорядилась по-иному: юного комсомольца быстро заметили в контрразведке. Откуда он позднее перешел на службу в Первое главное управление КГБ СССР, и уже в 1975 году его направили за рубеж: сначала в ГДР, потом в Бонн (ФРГ).
За 20 лет Сергей Лебедев побывал во многих странах Европы, но особенные чувства он питает именно к Германии, где у него и по сей день остается немало друзей. Сам Сергей Николаевич хорошо владеет немецким и английским языками.
За 20 лет Сергей Лебедев побывал во многих странах Европы, но особенные чувства он питает именно к Германии, где у него и по сей день остается немало друзей. Сам Сергей Николаевич хорошо владеет немецким и английским языками.
В 1998–2000 годах Сергей Николаевич – официальный представитель Службы внешней разведки в Вашингтоне.
В 1998–2000 годах Сергей Николаевич – официальный представитель Службы внешней разведки в Вашингтоне.
Жена Лебедева Вера Михайловна всюду сопровождала супруга в поездках по миру. Они познакомились и расписались еще в Чернигове в 1969 году.
Жена Лебедева Вера Михайловна всюду сопровождала супруга в поездках по миру. Они познакомились и расписались еще в Чернигове в 1969 году.
20 мая 2000 года Лебедев назначен на пост директора СВР России. Через три года ему будет присвоено звание генерала армии.
20 мая 2000 года Лебедев назначен на пост директора СВР России. Через три года ему будет присвоено звание генерала армии.
В новой должности на Лебедева была возложена непростая миссия – находить точки взаимодействия СВР России с иностранными спецслужбами. На фото – Сергей Лебедев с главой ЦРУ Джорджем Теннетом.
В новой должности на Лебедева была возложена непростая миссия – находить точки взаимодействия СВР России с иностранными спецслужбами. На фото – Сергей Лебедев с главой ЦРУ Джорджем Теннетом.
За 7 лет на посту главы СВР Сергей Николаевич побывал в разных уголках мира, встречался с представителями спецслужб других государств.
За 7 лет на посту главы СВР Сергей Николаевич побывал в разных уголках мира, встречался с представителями спецслужб других государств.
Это стало одной из причин назначения Лебедева на должность исполнительного секретаря СНГ в 2007 году. Президент России Владимир Путин, говоря про новое место работы Сергея Николаевича, подчеркнул, что это "самое важное для нашей внешней политики направление".
Это стало одной из причин назначения Лебедева на должность исполнительного секретаря СНГ в 2007 году. Президент России Владимир Путин, говоря про новое место работы Сергея Николаевича, подчеркнул, что это "самое важное для нашей внешней политики направление".
Лебедев так описал свою миссию на посту главы Исполкома СНГ: "Для меня работа с целью сохранения дружбы и сотрудничества между нашими народами - это святое дело".
Лебедев так описал свою миссию на посту главы Исполкома СНГ: "Для меня работа с целью сохранения дружбы и сотрудничества между нашими народами - это святое дело".
В этом ему помогают, конечно, и личные качества: Сергей Николаевич умеет расположить к себе любых собеседников, даже если это первые лица государств.
В этом ему помогают, конечно, и личные качества: Сергей Николаевич умеет расположить к себе любых собеседников, даже если это первые лица государств.
Лебедев награжден орденом "За заслуги перед Отечеством", помимо этого у него множество наград из стран ближнего зарубежья, такие как орден "Дустлик" из Узбекистана, орден Почета из Беларуси, Орден Стефана Великого из Молдовы и многие другие.
Лебедев награжден орденом "За заслуги перед Отечеством", помимо этого у него множество наград из стран ближнего зарубежья, такие как орден "Дустлик" из Узбекистана, орден Почета из Беларуси, Орден Стефана Великого из Молдовы и многие другие.
Лебедев регулярно возглавляет миссии СНГ на выборах в странах ближнего зарубежья. Во время президентских выборов 2020 года в Беларуси Сергей Николаевич лично убедился, что избирательный процесс прошел в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Беларуси.
Лебедев регулярно возглавляет миссии СНГ на выборах в странах ближнего зарубежья. Во время президентских выборов 2020 года в Беларуси Сергей Николаевич лично убедился, что избирательный процесс прошел в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Беларуси.
1 января 2023 года Сергей Николаевич Лебедев назначен Генеральным секретарем Содружества Независимых Государств.
1 января 2023 года Сергей Николаевич Лебедев назначен Генеральным секретарем Содружества Независимых Государств.
Вот уже 16 лет Сергей Николаевич возглавляет направление, отвечающее за мир, порядок и добрососедские отношения в Содружестве Независимых Государств. И границами СНГ миссия Сергея Николаевича, конечно, не ограничивается. На фото: Сергей Лебедев с Генеральным секретарем ШОС Чжан Мином на 97-м заседании Экономического совета СНГ.
Вот уже 16 лет Сергей Николаевич возглавляет направление, отвечающее за мир, порядок и добрососедские отношения в Содружестве Независимых Государств. И границами СНГ миссия Сергея Николаевича, конечно, не ограничивается. На фото: Сергей Лебедев с Генеральным секретарем ШОС Чжан Мином на 97-м заседании Экономического совета СНГ.