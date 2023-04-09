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https://uz.sputniknews.ru/20230409/zhizn-kartinah-unikalnye-proizvedeniya-uzbekistanskih-hudozhnikov-33700170.html
Жизнь в картинах: уникальные произведения узбекистанских художников
Жизнь в картинах: уникальные произведения узбекистанских художников
Испокон веков художники с помощью красок показывали то, как видят жизнь, передавали свои чувства и эмоции
2023-04-09T08:00+0500
2023-04-09T08:00+0500
узбекистан
художники
искусство
музей
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Sputnik подготовил подборку уникальных картин, созданных известными узбекистанскими художниками. О чем полотна знаменитых авторов – в нашем материале.“Бабушка и внучка”Портрет написал народный художник Узбекистана Абдулхак Абдуллаев в 1960 году. На картине он изобразил бабушку и внучку, сидящих на веранде в традиционном узбекском дворе.В настоящее время картина хранится в Государственном музее искусств Узбекистана.“Жизненный путь и наследие Имама аль-Бухари”Картина принадлежит кисти заслуженного деятеля искусств Узбекистана Алишера Аликулова. Художник написал ее в 2022 году. Полотно посвятили исламскому ученому и мыслителю Имаму аль-Бухари.“Подруги”Картину написал в 1940 году заслуженный деятель искусств Узбекистана Павел Беньков. Она о дружбе русской и узбекской девушек, символизирует мир между народами.Полотно можно увидеть в Государственном музее искусств Узбекистана.“Материнское раздумье”Портрет создал народный художник Узбекистана Рахим Ахмедов в 1956 году. На картине автор изобразил пожилую мать, пережившую множество испытаний.Полотно — среди шедевров Государственного музея искусств Узбекистана.“Узбекский праздник”Автором этой картины является народный художник Узбекистана Александр Волков. Она написана в 1926 — 1927 годах. Автор изобразил вечернее празднество под крышей базара с арками.Картина хранится в Государственном музее искусств Узбекистана."Богиня-мать"Картину в 2018 году написал народный художник Узбекистана Акмаль Нур. Она символизирует материнскую заботу и защиту.Полотно хранится в личном архиве автора."Влюбленный Анор"Картину написал известный узбекистанский художник Мухтархан Исанов в 1999 году. На ней — двое влюбленных. Произведение хранится в личной коллекции автора.“Возрождение. Портрет гончара Мухиддина Рахимова”Портрет написал народный художник Узбекистана Баходир Джалалов в 1980 году. Картина посвящена основателю узбекской профессиональной гончарной школы Мухиддину Рахимову.Произведение находится в Государственном музее искусств Узбекистана.“Портрет Амира Темура”Автор картины — народный художник Узбекистана Малик Набиев. На ней мастер кисти изобразил великого полководца и государственного деятеля Амира Темура.Картина хранится в коллекции Государственного музея истории Темуридов.
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узбекистан узбекистанские художники картины акмаль нур беньков абдулхак абдуллаев алишер аликулов рахим ахмедов александр волков мухтархан исанов
узбекистан узбекистанские художники картины акмаль нур беньков абдулхак абдуллаев алишер аликулов рахим ахмедов александр волков мухтархан исанов

Жизнь в картинах: уникальные произведения узбекистанских художников

08:00 09.04.2023
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Испокон веков художники с помощью кисти и красок показывали то, как видят жизнь, передавали свои чувства и эмоции, описывали природу и окружающий мир.
Sputnik подготовил подборку уникальных картин, созданных известными узбекистанскими художниками. О чем полотна знаменитых авторов – в нашем материале.
© Частные архивы музеев и художников“Бабушка и внучка”
“Бабушка и внучка” - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2023
“Бабушка и внучка”
© Частные архивы музеев и художников
“Бабушка и внучка”
Портрет написал народный художник Узбекистана Абдулхак Абдуллаев в 1960 году. На картине он изобразил бабушку и внучку, сидящих на веранде в традиционном узбекском дворе.
В настоящее время картина хранится в Государственном музее искусств Узбекистана.
© Частные архивы музеев и художников“Жизненный путь и наследие Имама аль-Бухари”
“Жизненный путь и наследие Имама аль-Бухари” - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2023
“Жизненный путь и наследие Имама аль-Бухари”
© Частные архивы музеев и художников
“Жизненный путь и наследие Имама аль-Бухари”
Картина принадлежит кисти заслуженного деятеля искусств Узбекистана Алишера Аликулова. Художник написал ее в 2022 году. Полотно посвятили исламскому ученому и мыслителю Имаму аль-Бухари.
“Подруги”
“Подруги” - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2023
“Подруги”
“Подруги”
Картину написал в 1940 году заслуженный деятель искусств Узбекистана Павел Беньков. Она о дружбе русской и узбекской девушек, символизирует мир между народами.
Полотно можно увидеть в Государственном музее искусств Узбекистана.
© Частные архивы музеев и художников“Материнское раздумье”
“Материнское раздумье” - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2023
“Материнское раздумье”
© Частные архивы музеев и художников
“Материнское раздумье”
Портрет создал народный художник Узбекистана Рахим Ахмедов в 1956 году. На картине автор изобразил пожилую мать, пережившую множество испытаний.
Полотно — среди шедевров Государственного музея искусств Узбекистана.
© Частные архивы музеев и художников“Узбекский праздник”
“Узбекский праздник” - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2023
“Узбекский праздник”
© Частные архивы музеев и художников
“Узбекский праздник”
Автором этой картины является народный художник Узбекистана Александр Волков. Она написана в 1926 — 1927 годах. Автор изобразил вечернее празднество под крышей базара с арками.
Картина хранится в Государственном музее искусств Узбекистана.
© Частные архивы музеев и художников"Богиня-мать"
Богиня-мать - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2023
"Богиня-мать"
© Частные архивы музеев и художников
"Богиня-мать"
Картину в 2018 году написал народный художник Узбекистана Акмаль Нур. Она символизирует материнскую заботу и защиту.
Полотно хранится в личном архиве автора.
© Частные архивы музеев и художников"Влюбленный Анор"
Влюбленный Анор - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2023
"Влюбленный Анор"
© Частные архивы музеев и художников
"Влюбленный Анор"
Картину написал известный узбекистанский художник Мухтархан Исанов в 1999 году. На ней — двое влюбленных.
Произведение хранится в личной коллекции автора.
© Частные архивы музеев и художников“Возрождение. Портрет гончара Мухиддина Рахимова”
“Возрождение. Портрет гончара Мухиддина Рахимова” - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2023
“Возрождение. Портрет гончара Мухиддина Рахимова”
© Частные архивы музеев и художников
“Возрождение. Портрет гончара Мухиддина Рахимова”
Портрет написал народный художник Узбекистана Баходир Джалалов в 1980 году. Картина посвящена основателю узбекской профессиональной гончарной школы Мухиддину Рахимову.
Произведение находится в Государственном музее искусств Узбекистана.
© Частные архивы музеев и художников“Портрет Амира Темура”
“Портрет Амира Темура” - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2023
“Портрет Амира Темура”
© Частные архивы музеев и художников
“Портрет Амира Темура”
Автор картины — народный художник Узбекистана Малик Набиев. На ней мастер кисти изобразил великого полководца и государственного деятеля Амира Темура.
Картина хранится в коллекции Государственного музея истории Темуридов.
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