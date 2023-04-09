Жизнь в картинах: уникальные произведения узбекистанских художников
Испокон веков художники с помощью кисти и красок показывали то, как видят жизнь, передавали свои чувства и эмоции, описывали природу и окружающий мир.
Sputnik подготовил подборку уникальных картин, созданных известными узбекистанскими художниками. О чем полотна знаменитых авторов – в нашем материале.
© Частные архивы музеев и художников“Бабушка и внучка”
“Бабушка и внучка”
© Частные архивы музеев и художников
“Бабушка и внучка”
Портрет написал народный художник Узбекистана Абдулхак Абдуллаев в 1960 году. На картине он изобразил бабушку и внучку, сидящих на веранде в традиционном узбекском дворе.
В настоящее время картина хранится в Государственном музее искусств Узбекистана.
© Частные архивы музеев и художников“Жизненный путь и наследие Имама аль-Бухари”
“Жизненный путь и наследие Имама аль-Бухари”
© Частные архивы музеев и художников
“Жизненный путь и наследие Имама аль-Бухари”
Картина принадлежит кисти заслуженного деятеля искусств Узбекистана Алишера Аликулова. Художник написал ее в 2022 году. Полотно посвятили исламскому ученому и мыслителю Имаму аль-Бухари.
“Подруги”
“Подруги”
“Подруги”
Картину написал в 1940 году заслуженный деятель искусств Узбекистана Павел Беньков. Она о дружбе русской и узбекской девушек, символизирует мир между народами.
Полотно можно увидеть в Государственном музее искусств Узбекистана.
© Частные архивы музеев и художников“Материнское раздумье”
“Материнское раздумье”
© Частные архивы музеев и художников
“Материнское раздумье”
Портрет создал народный художник Узбекистана Рахим Ахмедов в 1956 году. На картине автор изобразил пожилую мать, пережившую множество испытаний.
Полотно — среди шедевров Государственного музея искусств Узбекистана.
© Частные архивы музеев и художников“Узбекский праздник”
“Узбекский праздник”
© Частные архивы музеев и художников
“Узбекский праздник”
Автором этой картины является народный художник Узбекистана Александр Волков. Она написана в 1926 — 1927 годах. Автор изобразил вечернее празднество под крышей базара с арками.
Картина хранится в Государственном музее искусств Узбекистана.
© Частные архивы музеев и художников"Богиня-мать"
"Богиня-мать"
© Частные архивы музеев и художников
"Богиня-мать"
Картину в 2018 году написал народный художник Узбекистана Акмаль Нур. Она символизирует материнскую заботу и защиту.
Полотно хранится в личном архиве автора.
© Частные архивы музеев и художников"Влюбленный Анор"
"Влюбленный Анор"
© Частные архивы музеев и художников
"Влюбленный Анор"
Картину написал известный узбекистанский художник Мухтархан Исанов в 1999 году. На ней — двое влюбленных.
Произведение хранится в личной коллекции автора.
© Частные архивы музеев и художников“Возрождение. Портрет гончара Мухиддина Рахимова”
“Возрождение. Портрет гончара Мухиддина Рахимова”
© Частные архивы музеев и художников
“Возрождение. Портрет гончара Мухиддина Рахимова”
Портрет написал народный художник Узбекистана Баходир Джалалов в 1980 году. Картина посвящена основателю узбекской профессиональной гончарной школы Мухиддину Рахимову.
Произведение находится в Государственном музее искусств Узбекистана.
© Частные архивы музеев и художников“Портрет Амира Темура”
“Портрет Амира Темура”
© Частные архивы музеев и художников
“Портрет Амира Темура”
Автор картины — народный художник Узбекистана Малик Набиев. На ней мастер кисти изобразил великого полководца и государственного деятеля Амира Темура.
Картина хранится в коллекции Государственного музея истории Темуридов.