https://uz.sputniknews.ru/20230409/zhizn-kartinah-unikalnye-proizvedeniya-uzbekistanskih-hudozhnikov-33700170.html

Жизнь в картинах: уникальные произведения узбекистанских художников

Жизнь в картинах: уникальные произведения узбекистанских художников

Испокон веков художники с помощью красок показывали то, как видят жизнь, передавали свои чувства и эмоции

2023-04-09T08:00+0500

2023-04-09T08:00+0500

2023-04-09T08:00+0500

узбекистан

художники

искусство

музей

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Sputnik подготовил подборку уникальных картин, созданных известными узбекистанскими художниками. О чем полотна знаменитых авторов – в нашем материале.“Бабушка и внучка”Портрет написал народный художник Узбекистана Абдулхак Абдуллаев в 1960 году. На картине он изобразил бабушку и внучку, сидящих на веранде в традиционном узбекском дворе.В настоящее время картина хранится в Государственном музее искусств Узбекистана.“Жизненный путь и наследие Имама аль-Бухари”Картина принадлежит кисти заслуженного деятеля искусств Узбекистана Алишера Аликулова. Художник написал ее в 2022 году. Полотно посвятили исламскому ученому и мыслителю Имаму аль-Бухари.“Подруги”Картину написал в 1940 году заслуженный деятель искусств Узбекистана Павел Беньков. Она о дружбе русской и узбекской девушек, символизирует мир между народами.Полотно можно увидеть в Государственном музее искусств Узбекистана.“Материнское раздумье”Портрет создал народный художник Узбекистана Рахим Ахмедов в 1956 году. На картине автор изобразил пожилую мать, пережившую множество испытаний.Полотно — среди шедевров Государственного музея искусств Узбекистана.“Узбекский праздник”Автором этой картины является народный художник Узбекистана Александр Волков. Она написана в 1926 — 1927 годах. Автор изобразил вечернее празднество под крышей базара с арками.Картина хранится в Государственном музее искусств Узбекистана."Богиня-мать"Картину в 2018 году написал народный художник Узбекистана Акмаль Нур. Она символизирует материнскую заботу и защиту.Полотно хранится в личном архиве автора."Влюбленный Анор"Картину написал известный узбекистанский художник Мухтархан Исанов в 1999 году. На ней — двое влюбленных. Произведение хранится в личной коллекции автора.“Возрождение. Портрет гончара Мухиддина Рахимова”Портрет написал народный художник Узбекистана Баходир Джалалов в 1980 году. Картина посвящена основателю узбекской профессиональной гончарной школы Мухиддину Рахимову.Произведение находится в Государственном музее искусств Узбекистана.“Портрет Амира Темура”Автор картины — народный художник Узбекистана Малик Набиев. На ней мастер кисти изобразил великого полководца и государственного деятеля Амира Темура.Картина хранится в коллекции Государственного музея истории Темуридов.

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