https://uz.sputniknews.ru/20230410/bolshuyu-semerku-umyl-briks-chto-eto-znachit-dlya-rossii-i-mira-33749161.html

"Большую семерку" умыл БРИКС. Что это значит для России и мира

"Большую семерку" умыл БРИКС. Что это значит для России и мира

Совместный ВВП стран БРИКС перевесил тот, что производится G7

2023-04-10T17:03+0500

2023-04-10T17:03+0500

2023-04-10T18:50+0500

колумнисты

в мире

брикс

g7

политика

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Тридцать один с половиной процент (это БРИКС) против чуть больше тридцати у тех, кто гордо носил корону "самых развитых, самых демократических, самых прогрессивных", пишет колумнист РИА Новости. Получается, все те, кого считали "автократами" и вообще "нехорошими парнями", сумели во время нынешней турбулентности не просто удержать штурвал, но и сделать так, чтобы экономика шла вверх.Когда хор прогрессистов исполнял оратории "Как мы рвем экономику авторитаризма в клочья", эта самая экономика лихо делала дело, не обращая внимание на чинимые препятствия.Те, кто составляли отчет, грустно констатируют: "Нет больше развивающегося мира, как нет и мира развитого. Есть мир, который уверенно идет вверх, и есть мир, что катится вниз".БРИКС основали в 2009-м, когда казалось, что с противостояниями покончено и что сейчас место исключительно сотрудничеству и торговле. Чтобы всем было хорошо. О том, что в итоге попытка разрушить Россию, как и желание уничтожить СССР, возобладает, говорили лишь те, у кого не было иллюзий по поводу природы и аппетитов глобалистов.Политика, в которой коллективный Запад Россию то пробовал развести, то извести, одинакова. Средства меняются. С истощением бюджета, который не должен был справиться одновременно с заморозкой (конфискацией) резервов и активов, не получилось. Потом подключили санкционный режим. И вновь неудача.Если тем, кто ввел ограничения, предрекают рецессию и отбрасывание экономики на десять лет назад, то ровно те же эксперты, без тепла относящиеся к нашей стране, постоянно улучшают российские прогнозы. Всемирный банк спрогнозировал сокращение ВВП нашей страны на три с лишним процента. Выяснилось, что оно составит (если и когда) примерно две десятых процента. То есть ничего. Ну если не фиксироваться на цифири, а смотреть на динамику.Тем временем там, где расположена штаб-квартира Всемирного банка, уже начинают возникать сомнения. Так ли уж неколебим Бреттон-Вудс, не получится ли, что в один прекрасный день зеленые банкноты станут бумажками?С другого берега Атлантики отвечают утвердительно. Процесс запущен вами же самими, дорогие американские партнеры, и остановить его практически невозможно. Страны БРИКС, к которым готовы (раз экономическая модель равноправного и взаимовыгодного сотрудничества оказалась привлекательной) присоединиться и другие государства, намерены создать и собственную общую валюту для расчетов.Доллар, ау! И больше — ни гугу!И это не гибель американской денюжки — это всего лишь наведение порядка в мировой системе экономических отношений. Не успели уследить, что мир изменился, что он устал от нравоучений, санкций, ограничений (а чуть что — прямой военной агрессии), ну так это точно не наши проблемы. Убирать за собой и подметать у собственного порога, прежде чем размахивать метлами и щетками у чужих ворот и границ, — признак воспитанности.Как человека, так и государства.Читайте также:

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2023

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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