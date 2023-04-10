https://uz.sputniknews.ru/20230410/donald-tramp-snova-napomnil-tretey-mirovoy-voyne-33732102.html
Трамп еще раз напомнил о третьей мировой войне
Трамп еще раз напомнил о третьей мировой войне
Экс-президент США Дональ Трамп упомянул третью мировую войну в соцсети.
2023-04-10T11:37+0500
2023-04-10T11:37+0500
2023-04-10T12:08+0500
сша
дональд трамп
социальная сеть
война
в мире
джо байден
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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз указал на третью мировую войну, на этот раз — в социальной сети Truth Social, сообщает РИА Новости."Третья мировая война", — написал Трамп без каких-либо комментариев и подробностей.В начале апреля 2023 года он заявил о возможности развязывания третьей мировой войны при президенте Джо Байдене. По словам бывшего главы Белого дома, сейчас звучат открытые угрозы стран об использовании ядерного оружия, о чем "никогда не упоминалось" другими государствами при его администрации.45-й президент в истории Соединенных Штатов подчеркнул, что при нынешнем главе государства это может привести к третьей мировой ядерной войне.В марте 2023 года, выступая на митинге, Трамп назвал себя единственным кандидатом в американские лидеры, способным не допустить третьей мировой войны, угроза которой, по его словам, реальна.Читайте также: Последняя ставка Байдена уже сделана
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сша дональд трамп социальная сеть война в мире джо байден
сша дональд трамп социальная сеть война в мире джо байден
Трамп еще раз напомнил о третьей мировой войне
11:37 10.04.2023 (обновлено: 12:08 10.04.2023)
Экс-президент США упомянул третью мировую войну в социальной сети.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik
. Экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз указал на третью мировую войну, на этот раз — в социальной сети Truth Social, сообщает
РИА Новости.
"Третья мировая война", — написал Трамп без каких-либо комментариев и подробностей.
В начале апреля 2023 года он заявил о возможности развязывания третьей мировой войны при президенте Джо Байдене. По словам бывшего главы Белого дома, сейчас звучат открытые угрозы стран об использовании ядерного оружия, о чем "никогда не упоминалось" другими государствами при его администрации.
45-й президент в истории Соединенных Штатов подчеркнул, что при нынешнем главе государства это может привести к третьей мировой ядерной войне.
В марте 2023 года, выступая на митинге, Трамп назвал себя единственным кандидатом в американские лидеры, способным не допустить третьей мировой войны, угроза которой, по его словам, реальна.