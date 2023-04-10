10 самых известных картин русских художников, хранящихся в музеях Узбекистана

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“Дома”

На картине 1916 года Любови Поповой показаны ее исследования сезаннизма и русского кубизма. Произведение является одним из шедевров Государственного музея искусств Каракалпакстана имени И.В. Савицкого.

Картина изображает природу и дома в виде красочных рельефов и объемных конструкций. Композиции в музее отражают творческие эксперименты Любови Поповой по пластическому моделированию, стремление подчинить цвет форме, монохромность, присущая творчеству того времени.