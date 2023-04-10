10 самых известных картин русских художников, хранящихся в музеях Узбекистана
“Дедушка и внучек”
Картину создал мастер бытовой живописи, яркий представитель русского критического реализма Василий Перов в 1871 году. В данный момент картина хранится в Государственном музее искусств Узбекистана.
“Дедушка и внучек”
Картину создал мастер бытовой живописи, яркий представитель русского критического реализма Василий Перов в 1871 году. В данный момент картина хранится в Государственном музее искусств Узбекистана.
“Дама в голубом” или “Портрет Варвары Григорьевны Солдатёнковой, урождённой Филипсон”
Портрет написал академик Карл Гун, член Товарищества передвижных художественных выставок, в 1873 году.
На портрете изображена тяжелобольная жена министра почтовой службы России. На заднем фоне богатая домашняя обстановка, на женщине роскошное платье, которые не могли скрыть ее грустный, больной вид.
“Дама в голубом” или “Портрет Варвары Григорьевны Солдатёнковой, урождённой Филипсон”
Портрет написал академик Карл Гун, член Товарищества передвижных художественных выставок, в 1873 году.
На портрете изображена тяжелобольная жена министра почтовой службы России. На заднем фоне богатая домашняя обстановка, на женщине роскошное платье, которые не могли скрыть ее грустный, больной вид.
“Католический проповедник”
Картину написал член Товарищества передвижных художественных выставок Константин Маковский в 1870 году. Сейчас произведение хранится в Государственном музее искусств Узбекистана.
На картине изображен католический священник в роскошном одеянии, читающий проповедь.
“Католический проповедник”
Картину написал член Товарищества передвижных художественных выставок Константин Маковский в 1870 году. Сейчас произведение хранится в Государственном музее искусств Узбекистана.
На картине изображен католический священник в роскошном одеянии, читающий проповедь.
“Двойной портрет” (А.Бобровская и Е.Потехина)
Создан ярким представителем Серебряного века Робертом Фальком в 1910 году. Картина считается жемчужиной Государственного музея искусств Каракалпакстан имени И.В. Савицкого.
На картине изображена жена художника Елизавета Потехина, а также А. Бобровская. Художник обратил внимание в основном на пластическую и колористическую выразительность, а не на психологическую.
“Двойной портрет” (А.Бобровская и Е.Потехина)
Создан ярким представителем Серебряного века Робертом Фальком в 1910 году. Картина считается жемчужиной Государственного музея искусств Каракалпакстан имени И.В. Савицкого.
На картине изображена жена художника Елизавета Потехина, а также А. Бобровская. Художник обратил внимание в основном на пластическую и колористическую выразительность, а не на психологическую.
“Дома”
На картине 1916 года Любови Поповой показаны ее исследования сезаннизма и русского кубизма. Произведение является одним из шедевров Государственного музея искусств Каракалпакстана имени И.В. Савицкого.
Картина изображает природу и дома в виде красочных рельефов и объемных конструкций. Композиции в музее отражают творческие эксперименты Любови Поповой по пластическому моделированию, стремление подчинить цвет форме, монохромность, присущая творчеству того времени.
“Дома”
На картине 1916 года Любови Поповой показаны ее исследования сезаннизма и русского кубизма. Произведение является одним из шедевров Государственного музея искусств Каракалпакстана имени И.В. Савицкого.
Картина изображает природу и дома в виде красочных рельефов и объемных конструкций. Композиции в музее отражают творческие эксперименты Любови Поповой по пластическому моделированию, стремление подчинить цвет форме, монохромность, присущая творчеству того времени.
“Портрет мальчика”
Портрет написал известный русский художник Орест Кипренский в 1918 году. Хранится в Государственном музее искусств Узбекистана.
Художник постарался изобразить ребенка со всем его внутренним миром, полным радости и любопытства. Это произведение входит в число самых ярких психологических портретов Ореста Кипренского.
“Портрет мальчика”
Портрет написал известный русский художник Орест Кипренский в 1918 году. Хранится в Государственном музее искусств Узбекистана.
Художник постарался изобразить ребенка со всем его внутренним миром, полным радости и любопытства. Это произведение входит в число самых ярких психологических портретов Ореста Кипренского.
“Композиция”
Автором картины является основатель абстракционизма Василий Кандинский. Произведение создано в 1920 году. Входит в число экспозиции русского авангарда Государственного музея искусства Узбекистана.
Картина изображает стихию жизни, возникающую из хаоса.
“Композиция”
Автором картины является основатель абстракционизма Василий Кандинский. Произведение создано в 1920 году. Входит в число экспозиции русского авангарда Государственного музея искусства Узбекистана.
Картина изображает стихию жизни, возникающую из хаоса.
“Бык”
Картину создал художник-авангардист Евгений (Василий) Лысенко в 1920 году. В данное время произведение является уникальной визитной карточкой Государственного музея искусств Каракалпакстана имени И.В. Савицкого.
Оригинальное стилизованное изображение быка считается ярким экспериментальным примером русского авангарда. Бездонные, черные глаза быка, считающегося символом власти и разрушения, притягивают зрителя. Гигантские рога овальной формы, шар оранжевого цвета еще больше усиливает эффект исходящей энергии от быка.
“Бык”
Картину создал художник-авангардист Евгений (Василий) Лысенко в 1920 году. В данное время произведение является уникальной визитной карточкой Государственного музея искусств Каракалпакстана имени И.В. Савицкого.
Оригинальное стилизованное изображение быка считается ярким экспериментальным примером русского авангарда. Бездонные, черные глаза быка, считающегося символом власти и разрушения, притягивают зрителя. Гигантские рога овальной формы, шар оранжевого цвета еще больше усиливает эффект исходящей энергии от быка.
“Чайханщик”
Создан известным русским художником-реалистом Алексеем Исуповым в 1921 году. Картина считается ярким примером ориентализма. В настоящее время хранится в Государственном музее искусств Каракалпакстана имени И.В. Савицкого.
На картине изображен молодой чайханщик, стоящий под изогнутой аркой и несущий поднос. В произведении проявился индивидуальный почерк художника, состоящий из сочетания русской школы санамнавизма и Восточного декоративизма.
“Чайханщик”
Создан известным русским художником-реалистом Алексеем Исуповым в 1921 году. Картина считается ярким примером ориентализма. В настоящее время хранится в Государственном музее искусств Каракалпакстана имени И.В. Савицкого.
На картине изображен молодой чайханщик, стоящий под изогнутой аркой и несущий поднос. В произведении проявился индивидуальный почерк художника, состоящий из сочетания русской школы санамнавизма и Восточного декоративизма.
“Лицо капитала”
Картина написана ведущим представителем русского и туркестанского авангарда Михаилом Курзиным в 1928 году. В данное время хранится в Государственном музее искусств Каракалпакстана имени И.В. Савицкого.
На картине изображен гротескный образ мужчины и женщины, получивших богатство за счет труда рабочих и крестьян и утративших человеческий облик. Нижняя часть картины утрачена, и, судя по репродукциям, в их руках можно увидеть макет роскошного дома, автомобиля и аэроплана.
“Лицо капитала”
Картина написана ведущим представителем русского и туркестанского авангарда Михаилом Курзиным в 1928 году. В данное время хранится в Государственном музее искусств Каракалпакстана имени И.В. Савицкого.
На картине изображен гротескный образ мужчины и женщины, получивших богатство за счет труда рабочих и крестьян и утративших человеческий облик. Нижняя часть картины утрачена, и, судя по репродукциям, в их руках можно увидеть макет роскошного дома, автомобиля и аэроплана.