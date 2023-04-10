https://uz.sputniknews.ru/20230410/v-buxare-proshel-festival-natsionalnyx-remesel-33742875.html

В Бухаре прошел фестиваль национальных ремесел

В Бухаре прошел фестиваль национальных ремесел

В выставке приняли участие более тридцати ремесленников со всего региона.

2023-04-10T14:58+0500

2023-04-10T14:58+0500

2023-04-10T15:46+0500

культура

узбекистан

бухара

фестиваль

ремесленники

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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Бухаре прошел национальный фестиваль "Вышивка и национальные народные игры". В выставке приняли участие более тридцати ремесленников со всей республики. С одним из организаторов фестиваля пообщался корреспондент Sputnik.В рамках фестиваля прошла выставка ремесленных изделий, где можно было увидеть более тысячи изделий ручной работы более тридцати мастеров. Здесь была национальная вышивка, одежда, украшения, произведения прикладного искусства и другие уникальные национальные изделия.На фестивале "Вышивка и народные игры" мастерицы-вышивальщицы представили шапки, шарфы, шали, ковры, сумки, подносы, вышитые скатерти и подобные изделия ручной работы.В рамках форума прошли также народные игры. Участники состязались в национальной борьбе, борьбе на поясах и других национальных соревнованиях.Зрители также смогли насладиться концертом народных фольклорных коллективов.

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