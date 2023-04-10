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https://uz.sputniknews.ru/20230410/v-buxare-proshel-festival-natsionalnyx-remesel-33742875.html
В Бухаре прошел фестиваль национальных ремесел
В Бухаре прошел фестиваль национальных ремесел
В выставке приняли участие более тридцати ремесленников со всего региона.
2023-04-10T14:58+0500
2023-04-10T15:46+0500
культура
узбекистан
бухара
фестиваль
ремесленники
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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Бухаре прошел национальный фестиваль "Вышивка и национальные народные игры". В выставке приняли участие более тридцати ремесленников со всей республики. С одним из организаторов фестиваля пообщался корреспондент Sputnik.В рамках фестиваля прошла выставка ремесленных изделий, где можно было увидеть более тысячи изделий ручной работы более тридцати мастеров. Здесь была национальная вышивка, одежда, украшения, произведения прикладного искусства и другие уникальные национальные изделия.На фестивале "Вышивка и народные игры" мастерицы-вышивальщицы представили шапки, шарфы, шали, ковры, сумки, подносы, вышитые скатерти и подобные изделия ручной работы.В рамках форума прошли также народные игры. Участники состязались в национальной борьбе, борьбе на поясах и других национальных соревнованиях.Зрители также смогли насладиться концертом народных фольклорных коллективов.
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узбекистан бухара культура фестиваль национальных ремесел вышивка национальные игры ремесла сувениры изделия ручной работы
узбекистан бухара культура фестиваль национальных ремесел вышивка национальные игры ремесла сувениры изделия ручной работы

В Бухаре прошел фестиваль национальных ремесел

14:58 10.04.2023 (обновлено: 15:46 10.04.2023)
© Ҳунарманд уюшмасиВ Бухаре прошел фестиваль национальных ремесел
В Бухаре прошел фестиваль национальных ремесел - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.04.2023
© Ҳунарманд уюшмаси
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В выставке приняли участие более тридцати ремесленников со всего региона.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Бухаре прошел национальный фестиваль "Вышивка и национальные народные игры". В выставке приняли участие более тридцати ремесленников со всей республики. С одним из организаторов фестиваля пообщался корреспондент Sputnik.

"Интерес к изделиям узбекских национальных ремесел растет не только в нашей стране, но и во всем мире. Национальный фестиваль призван показать работу ремесленников, проживающих в регионе и занимающихся практическим ручным трудом", — отметила начальник информационной службы республиканского объединения "Хунарманд" Нилуфар Хотамова.

© Ҳунарманд уюшмасиВ Бухаре прошел фестиваль национальных ремесел
Бухорода ҳунармандларнинг миллий фестивали ўтказилди. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.04.2023
В Бухаре прошел фестиваль национальных ремесел
© Ҳунарманд уюшмаси
В рамках фестиваля прошла выставка ремесленных изделий, где можно было увидеть более тысячи изделий ручной работы более тридцати мастеров. Здесь была национальная вышивка, одежда, украшения, произведения прикладного искусства и другие уникальные национальные изделия.
© Ҳунарманд уюшмасиВ Бухаре прошел фестиваль национальных ремесел
Бухорода ҳунармандларнинг миллий фестивали ўтказилди. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.04.2023
В Бухаре прошел фестиваль национальных ремесел
© Ҳунарманд уюшмаси
На фестивале "Вышивка и народные игры" мастерицы-вышивальщицы представили шапки, шарфы, шали, ковры, сумки, подносы, вышитые скатерти и подобные изделия ручной работы.
В рамках форума прошли также народные игры. Участники состязались в национальной борьбе, борьбе на поясах и других национальных соревнованиях.
© Ҳунарманд уюшмасиВ Бухаре прошел фестиваль национальных ремесел
Бухорода ҳунармандларнинг миллий фестивали ўтказилди. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.04.2023
В Бухаре прошел фестиваль национальных ремесел
© Ҳунарманд уюшмаси

"Мы планируем проводить подобные фестивали и в других регионах Узбекистана. В результате того внимания, которое уделяет отрасли глава государства, создаются широкие условия для народных умельцев", — сказала эксперт.

© Ҳунарманд уюшмасиВ Бухаре прошел фестиваль национальных ремесел
Бухорода ҳунармандларнинг миллий фестивали ўтказилди. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.04.2023
В Бухаре прошел фестиваль национальных ремесел
© Ҳунарманд уюшмаси
Зрители также смогли насладиться концертом народных фольклорных коллективов.
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