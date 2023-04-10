В Бухаре прошел фестиваль национальных ремесел
14:58 10.04.2023 (обновлено: 15:46 10.04.2023)
© Ҳунарманд уюшмасиВ Бухаре прошел фестиваль национальных ремесел
© Ҳунарманд уюшмаси
В выставке приняли участие более тридцати ремесленников со всего региона.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Бухаре прошел национальный фестиваль "Вышивка и национальные народные игры". В выставке приняли участие более тридцати ремесленников со всей республики. С одним из организаторов фестиваля пообщался корреспондент Sputnik.
"Интерес к изделиям узбекских национальных ремесел растет не только в нашей стране, но и во всем мире. Национальный фестиваль призван показать работу ремесленников, проживающих в регионе и занимающихся практическим ручным трудом", — отметила начальник информационной службы республиканского объединения "Хунарманд" Нилуфар Хотамова.
© Ҳунарманд уюшмасиВ Бухаре прошел фестиваль национальных ремесел
В Бухаре прошел фестиваль национальных ремесел
© Ҳунарманд уюшмаси
В рамках фестиваля прошла выставка ремесленных изделий, где можно было увидеть более тысячи изделий ручной работы более тридцати мастеров. Здесь была национальная вышивка, одежда, украшения, произведения прикладного искусства и другие уникальные национальные изделия.
© Ҳунарманд уюшмасиВ Бухаре прошел фестиваль национальных ремесел
В Бухаре прошел фестиваль национальных ремесел
© Ҳунарманд уюшмаси
На фестивале "Вышивка и народные игры" мастерицы-вышивальщицы представили шапки, шарфы, шали, ковры, сумки, подносы, вышитые скатерти и подобные изделия ручной работы.
В рамках форума прошли также народные игры. Участники состязались в национальной борьбе, борьбе на поясах и других национальных соревнованиях.
© Ҳунарманд уюшмасиВ Бухаре прошел фестиваль национальных ремесел
В Бухаре прошел фестиваль национальных ремесел
© Ҳунарманд уюшмаси
"Мы планируем проводить подобные фестивали и в других регионах Узбекистана. В результате того внимания, которое уделяет отрасли глава государства, создаются широкие условия для народных умельцев", — сказала эксперт.
© Ҳунарманд уюшмасиВ Бухаре прошел фестиваль национальных ремесел
В Бухаре прошел фестиваль национальных ремесел
© Ҳунарманд уюшмаси
Зрители также смогли насладиться концертом народных фольклорных коллективов.