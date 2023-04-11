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Ткань, достойная правителей: как производят знаменитый хан-атлас в Узбекистане - видео
Ткань, достойная правителей: как производят знаменитый хан-атлас в Узбекистане - видео
Эта шелковая ткань знаменита на весь мир. По сей день в Узбекистане хан-атлас производят по технологии, которой более 4 тыс. лет.
2023-04-11T21:01+0500
2023-04-11T21:01+0500
2023-04-11T21:01+0500
видео
узбекистан
маргилан
шелк
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Узбекский хан-атлас знаменит на весь мир. Технологии изготовления этой ткани известны уже более 4 тыс. лет.В Маргилане находится мастерская "Ёдгорлик", которая сохранила традиции полностью ручного производства.Здесь ткут лучшие хан-атлас и адрас, которые окрашивают натуральными красителями. За тканями от маргиланских мастеров приезжают покупатели из разных уголков мира, а квадратный метр сотканного шелкового ковра стоит более $2 тыс.Подробнее о процессе, традициях и секретах создания знаменитой ткани — смотрите в нашем сюжете.
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видео узбекистан маргилан хан-атлас адрас древняя технология производство шелка ручная работа традиционное ремесло натуральные красители история культура
видео узбекистан маргилан хан-атлас адрас древняя технология производство шелка ручная работа традиционное ремесло натуральные красители история культура
Ткань, достойная правителей: как производят знаменитый хан-атлас в Узбекистане - видео
Эта шелковая ткань знаменита на весь мир. По сей день в Узбекистане хан-атлас производят по технологии, которой более 4 тыс. лет.
Узбекский хан-атлас знаменит на весь мир. Технологии изготовления этой ткани известны уже более 4 тыс. лет.
В Маргилане находится мастерская "Ёдгорлик", которая сохранила традиции полностью ручного производства.
Здесь ткут лучшие хан-атлас и адрас, которые окрашивают натуральными красителями. За тканями от маргиланских мастеров приезжают покупатели из разных уголков мира, а квадратный метр сотканного шелкового ковра стоит более $2 тыс.
Подробнее о процессе, традициях и секретах создания знаменитой ткани — смотрите в нашем сюжете.