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Ткань, достойная правителей: как производят знаменитый хан-атлас в Узбекистане - видео

Ткань, достойная правителей: как производят знаменитый хан-атлас в Узбекистане - видео

Эта шелковая ткань знаменита на весь мир. По сей день в Узбекистане хан-атлас производят по технологии, которой более 4 тыс. лет.

2023-04-11T21:01+0500

2023-04-11T21:01+0500

2023-04-11T21:01+0500

видео

узбекистан

маргилан

шелк

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Узбекский хан-атлас знаменит на весь мир. Технологии изготовления этой ткани известны уже более 4 тыс. лет.В Маргилане находится мастерская "Ёдгорлик", которая сохранила традиции полностью ручного производства.Здесь ткут лучшие хан-атлас и адрас, которые окрашивают натуральными красителями. За тканями от маргиланских мастеров приезжают покупатели из разных уголков мира, а квадратный метр сотканного шелкового ковра стоит более $2 тыс.Подробнее о процессе, традициях и секретах создания знаменитой ткани — смотрите в нашем сюжете.

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