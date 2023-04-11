https://uz.sputniknews.ru/20230411/pervyy-zamministra-zanyatosti-i-sokrascheniya-bednosti-uvolen-33795575.html

Первый замминистра занятости и сокращения бедности уволен

Первый замминистра занятости и сокращения бедности уволен

Нозим Хусанов занимал эту должность с декабря 2022 года, ранее был министром занятости и трудовых отношений.

2023-04-11T19:21+0500

2023-04-11T19:21+0500

2023-04-11T19:31+0500

политика

узбекистан

общество

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ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Первый заместитель министра занятости и сокращения бедности Нозим Хусанов освобожден от занимаемой должности, сообщает УзА. О причинах увольнения не сообщается.Нозим Хусанов занимал пост первого замминистра с декабря 2022 года. До реструктуризации министерств он занимал пост министра занятости и трудовых отношений.Ранее он являлся хокимом Сергелийского района, начальником главного управления Центробанка, заместителем хокима Ташкента по вопросам экономики и социального развития.

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узбекистан первый заместитель министра занятости сокращения бедности нозим хусанов уволен освобожден от занимаемой должности