https://uz.sputniknews.ru/20230411/pervyy-zamministra-zanyatosti-i-sokrascheniya-bednosti-uvolen-33795575.html
Первый замминистра занятости и сокращения бедности уволен
Первый замминистра занятости и сокращения бедности уволен
Нозим Хусанов занимал эту должность с декабря 2022 года, ранее был министром занятости и трудовых отношений.
2023-04-11T19:21+0500
2023-04-11T19:21+0500
2023-04-11T19:31+0500
политика
узбекистан
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1240/65/12406542_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_879cf82396d66b0310ecac4ef040c0f5.jpg
ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Первый заместитель министра занятости и сокращения бедности Нозим Хусанов освобожден от занимаемой должности, сообщает УзА. О причинах увольнения не сообщается.Нозим Хусанов занимал пост первого замминистра с декабря 2022 года. До реструктуризации министерств он занимал пост министра занятости и трудовых отношений.Ранее он являлся хокимом Сергелийского района, начальником главного управления Центробанка, заместителем хокима Ташкента по вопросам экономики и социального развития.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1240/65/12406542_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_fc65d57d31280ce0cfcb48076b6821ba.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан первый заместитель министра занятости сокращения бедности нозим хусанов уволен освобожден от занимаемой должности
узбекистан первый заместитель министра занятости сокращения бедности нозим хусанов уволен освобожден от занимаемой должности
Первый замминистра занятости и сокращения бедности уволен
19:21 11.04.2023 (обновлено: 19:31 11.04.2023)
Нозим Хусанов занимал эту должность с декабря 2022 года, ранее был министром занятости и трудовых отношений.
ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik
. Первый заместитель министра занятости и сокращения бедности Нозим Хусанов освобожден от занимаемой должности, сообщает УзА
. О причинах увольнения не сообщается.
Нозим Хусанов занимал пост первого замминистра с декабря 2022 года. До реструктуризации министерств он занимал пост министра занятости и трудовых отношений.
Ранее он являлся хокимом Сергелийского района, начальником главного управления Центробанка, заместителем хокима Ташкента по вопросам экономики и социального развития.