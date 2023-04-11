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https://uz.sputniknews.ru/20230411/pervyy-zamministra-zanyatosti-i-sokrascheniya-bednosti-uvolen-33795575.html
Первый замминистра занятости и сокращения бедности уволен
Первый замминистра занятости и сокращения бедности уволен
Нозим Хусанов занимал эту должность с декабря 2022 года, ранее был министром занятости и трудовых отношений.
2023-04-11T19:21+0500
2023-04-11T19:31+0500
политика
узбекистан
общество
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ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Первый заместитель министра занятости и сокращения бедности Нозим Хусанов освобожден от занимаемой должности, сообщает УзА. О причинах увольнения не сообщается.Нозим Хусанов занимал пост первого замминистра с декабря 2022 года. До реструктуризации министерств он занимал пост министра занятости и трудовых отношений.Ранее он являлся хокимом Сергелийского района, начальником главного управления Центробанка, заместителем хокима Ташкента по вопросам экономики и социального развития.
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узбекистан первый заместитель министра занятости сокращения бедности нозим хусанов уволен освобожден от занимаемой должности
узбекистан первый заместитель министра занятости сокращения бедности нозим хусанов уволен освобожден от занимаемой должности

Первый замминистра занятости и сокращения бедности уволен

19:21 11.04.2023 (обновлено: 19:31 11.04.2023)
© Пресс-служба города ТашкентаНозим Хусанов. Архивное фото
Нозим Хусанов. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2023
© Пресс-служба города Ташкента
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Нозим Хусанов занимал эту должность с декабря 2022 года, ранее был министром занятости и трудовых отношений.
ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Первый заместитель министра занятости и сокращения бедности Нозим Хусанов освобожден от занимаемой должности, сообщает УзА. О причинах увольнения не сообщается.
Нозим Хусанов занимал пост первого замминистра с декабря 2022 года. До реструктуризации министерств он занимал пост министра занятости и трудовых отношений.
Ранее он являлся хокимом Сергелийского района, начальником главного управления Центробанка, заместителем хокима Ташкента по вопросам экономики и социального развития.
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