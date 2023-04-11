https://uz.sputniknews.ru/20230411/ssha-obedinennyy-arabskie-emiraty-uhudshenie-otnosheniy-prognozy-33792758.html

Какая страна следующей порвет с США

Какая страна следующей порвет с США

Объединенные арабские эмираты перестали брать пример с США и будут действовать в коллективных интересах Эмиратов.

2023-04-11T18:12+0500

2023-04-11T18:12+0500

2023-04-11T18:12+0500

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Объединенные арабские эмираты могут оказаться следующими в очереди на выпадение из геополитической орбиты США, сообщает РИА Новости.Об этом написал в статье для Forbes журналист Кеннет Рапоза.Он также отметил, что ОАЭ, как и Саудовская Аравия, брали пример с США, однако в настоящее время Абу-Даби будет действовать в коллективных интересах Эмиратов. "И если это означает, что он должен не согласиться с США или даже порвать с ними по вопросам геополитического значения, то так тому и быть", — уверен Рапоза.Кроме того, сообщается, что летом 2022 года американский лидер Джо Байден пригласил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида приехать в Вашингтон. По мнению журналиста, то, что визит до сих пор не состоялся, говорит о сложностях в отношениях между ОАЭ и США."Наблюдателям из развивающихся стран в качестве ключевого индикатора достаточно взглянуть на неудачу США в обеспечении соблюдения своих санкций против России. ОАЭ служат одним примером всеобщего "ухода" от западного лидерства", — напомнил журналист.При этом он указал, что заместитель министра финансов США уже жаловалась на ОАЭ в свете "плохого соблюдения санкций". Однако, даже в случае введения Вашингтоном каких-либо санкций, страна "с легкостью проигнорировала бы любые рестрикции".В статье подчеркивается, что для США ОАЭ являются важным партнером как в торгово-экономическом плане, так и в сфере политического влияния, поскольку страна является четвертой в мире по величине американских военных поставок. В 2020 году на долю капитала ОАЭ пришлось порядка $45 млрд инвестиционных потоков в США.Ухудшение отношений между ОАЭ и США "чревато негативными последствиями", подытожил журналист.Читайте также: Своя игра: Россия и саудиты поставили США на место

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