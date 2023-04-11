https://uz.sputniknews.ru/20230411/teplo-i-oblachno-prognoz-pogody-na-vtornik--33757874.html

Тепло и облачно: прогноз погоды на вторник

Тепло и облачно: прогноз погоды на вторник

Какая погода будет 11 апреля — читайте в нашем материале.

2023-04-11T07:30+0500

2023-04-11T07:30+0500

2023-04-11T09:32+0500

узбекистан

ташкент

общество

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Сегодня на большей территории страны дождя не будет. Только по предгорным и горным районам местами пройдет сильный дождь со снегом, а также возможны сходы лавин, селей и паводков, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11° тепла, днем 17-19° тепла.Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 22-27° тепла.Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14° тепла, днем 25-30° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность. Местами сильный дождь со снегом. Ветер западный с переходом на восточный, 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 6-11° тепла.

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прогноз погоды на вторник 11 апреля какая погода узбекистан ташкент будет ли дождь опасность схода селей сильный дождь град гром