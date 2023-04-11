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https://uz.sputniknews.ru/20230411/teplo-i-oblachno-prognoz-pogody-na-vtornik--33757874.html
Тепло и облачно: прогноз погоды на вторник
Тепло и облачно: прогноз погоды на вторник
Какая погода будет 11 апреля — читайте в нашем материале.
2023-04-11T07:30+0500
2023-04-11T09:32+0500
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ташкент
общество
прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Сегодня на большей территории страны дождя не будет. Только по предгорным и горным районам местами пройдет сильный дождь со снегом, а также возможны сходы лавин, селей и паводков, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11° тепла, днем 17-19° тепла.Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 22-27° тепла.Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14° тепла, днем 25-30° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность. Местами сильный дождь со снегом. Ветер западный с переходом на восточный, 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 6-11° тепла.
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прогноз погоды на вторник 11 апреля какая погода узбекистан ташкент будет ли дождь опасность схода селей сильный дождь град гром
прогноз погоды на вторник 11 апреля какая погода узбекистан ташкент будет ли дождь опасность схода селей сильный дождь град гром

Тепло и облачно: прогноз погоды на вторник

07:30 11.04.2023 (обновлено: 09:32 11.04.2023)
© unsplash.comПеременная облачность
Переменная облачность - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2023
© unsplash.com
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Какая погода будет на территории республики 11 апреля — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Сегодня на большей территории страны дождя не будет. Только по предгорным и горным районам местами пройдет сильный дождь со снегом, а также возможны сходы лавин, селей и паводков, передает Узгидромет.
Ташкент
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11° тепла, днем 17-19° тепла.
Каракалпакстан, Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22° тепла.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 22-27° тепла.
Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22° тепла.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14° тепла, днем 25-30° тепла.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность. Местами сильный дождь со снегом. Ветер западный с переходом на восточный, 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 6-11° тепла.
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