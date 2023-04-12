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Космос в степи: чем уникален город Гагарин в Узбекистане — видео, фото

Космос в степи: чем уникален город Гагарин в Узбекистане — видео, фото

День космонавтики — исторический день для всех жителей Земли. Но есть в узбекской глубинке место, где этот праздник отмечают по-особенному

2023-04-12T16:00+0500

2023-04-12T16:00+0500

2023-04-12T16:31+0500

видео

узбекистан

юрий гагарин

космонавты

день космонавтики

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Он расположен в Джизакской области и назван в честь первого космонавта планеты, чем очень гордятся все его жители.Здесь установили самый высокий памятник первому покорителю космоса, а также создали единственный в Центральной Азии музей космонавтики.Появление музея, как и самого города в этом районе Джизакской области неслучайно. В середине 1960-х годов, когда голодная степь преобразилась и превратилась в развивающийся регион, подвиг людей вполне справедливо сравнили с освоением космоса.Чем гордятся гагаринцы, кто приезжал на открытие музея и почему уникальна хранящаяся здесь тюбетейка — в нашем материале.

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2023

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