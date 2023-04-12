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https://uz.sputniknews.ru/20230412/kosmos-stepi-chem-unikalen-gorod-gagarin-uzbekistane-video-foto-33835974.html
Космос в степи: чем уникален город Гагарин в Узбекистане — видео, фото
Космос в степи: чем уникален город Гагарин в Узбекистане — видео, фото
День космонавтики — исторический день для всех жителей Земли. Но есть в узбекской глубинке место, где этот праздник отмечают по-особенному
2023-04-12T16:00+0500
2023-04-12T16:31+0500
видео
узбекистан
юрий гагарин
космонавты
день космонавтики
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Он расположен в Джизакской области и назван в честь первого космонавта планеты, чем очень гордятся все его жители.Здесь установили самый высокий памятник первому покорителю космоса, а также создали единственный в Центральной Азии музей космонавтики.Появление музея, как и самого города в этом районе Джизакской области неслучайно. В середине 1960-х годов, когда голодная степь преобразилась и превратилась в развивающийся регион, подвиг людей вполне справедливо сравнили с освоением космоса.Чем гордятся гагаринцы, кто приезжал на открытие музея и почему уникальна хранящаяся здесь тюбетейка — в нашем материале.
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Рамиз Бахтияров
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узбекистан город гагарин день джизакская область космонавтики космонавт юрий гагарин
узбекистан город гагарин день джизакская область космонавтики космонавт юрий гагарин

Космос в степи: чем уникален город Гагарин в Узбекистане — видео, фото

16:00 12.04.2023 (обновлено: 16:31 12.04.2023)
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Рамиз Бахтияров - Sputnik Узбекистан
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Все материалы
День космонавтики — исторический день для всех жителей Земли. Но есть в узбекской глубинке место, где этот праздник отмечают по-особенному — это город Гагарин.
Он расположен в Джизакской области и назван в честь первого космонавта планеты, чем очень гордятся все его жители.
© Sputnik/Рамиз БахтияровСтела на въезде в город Гагарин.
Стела на въезде в город Гагарин. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2023
Стела на въезде в город Гагарин.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Здесь установили самый высокий памятник первому покорителю космоса, а также создали единственный в Центральной Азии музей космонавтики.
© Sputnik/Рамиз БахтияровПамятник Ю.А. Гагарину в городе Гагарин Джизакской области.
Памятник Ю.А. Гагарину в городе Гагарин Джизакской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2023
Памятник Ю.А. Гагарину в городе Гагарин Джизакской области.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Появление музея, как и самого города в этом районе Джизакской области неслучайно. В середине 1960-х годов, когда голодная степь преобразилась и превратилась в развивающийся регион, подвиг людей вполне справедливо сравнили с освоением космоса.
© Sputnik/Рамиз БахтияровМузей космонавтики в городе Гагарин.
Музей космонавтики в городе Гагарин. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2023
Музей космонавтики в городе Гагарин.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Чем гордятся гагаринцы, кто приезжал на открытие музея и почему уникальна хранящаяся здесь тюбетейка — в нашем материале.
© Sputnik/Рамиз БахтияровМузей космонавтики в городе Гагарин.
Музей космонавтики в городе Гагарин. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2023
Музей космонавтики в городе Гагарин.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз БахтияровМузей космонавтики в городе Гагарин.
Музей космонавтики в городе Гагарин. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2023
Музей космонавтики в городе Гагарин.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз БахтияровМузей космонавтики в городе Гагарин.
Музей космонавтики в городе Гагарин. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2023
Музей космонавтики в городе Гагарин.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз БахтияровДетские рисунки на тему космоса в школе №1 г. Гагарин.
Детские рисунки на тему космоса в школе №1 г. Гагарин. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2023
Детские рисунки на тему космоса в школе №1 г. Гагарин.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз БахтияровРаботы детей школы №1 г. Гагарин к 12 апреля.
Работы детей школы №1 г. Гагарин к 12 апреля. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2023
Работы детей школы №1 г. Гагарин к 12 апреля.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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