Космос в степи: чем уникален город Гагарин в Узбекистане — видео, фото
16:00 12.04.2023 (обновлено: 16:31 12.04.2023)
© Sputnik
День космонавтики — исторический день для всех жителей Земли. Но есть в узбекской глубинке место, где этот праздник отмечают по-особенному — это город Гагарин.
Он расположен в Джизакской области и назван в честь первого космонавта планеты, чем очень гордятся все его жители.
© Sputnik/Рамиз БахтияровСтела на въезде в город Гагарин.
Стела на въезде в город Гагарин.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Здесь установили самый высокий памятник первому покорителю космоса, а также создали единственный в Центральной Азии музей космонавтики.
© Sputnik/Рамиз БахтияровПамятник Ю.А. Гагарину в городе Гагарин Джизакской области.
Памятник Ю.А. Гагарину в городе Гагарин Джизакской области.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Появление музея, как и самого города в этом районе Джизакской области неслучайно. В середине 1960-х годов, когда голодная степь преобразилась и превратилась в развивающийся регион, подвиг людей вполне справедливо сравнили с освоением космоса.
© Sputnik/Рамиз БахтияровМузей космонавтики в городе Гагарин.
Музей космонавтики в городе Гагарин.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Чем гордятся гагаринцы, кто приезжал на открытие музея и почему уникальна хранящаяся здесь тюбетейка — в нашем материале.
© Sputnik/Рамиз БахтияровМузей космонавтики в городе Гагарин.
Музей космонавтики в городе Гагарин.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз БахтияровМузей космонавтики в городе Гагарин.
Музей космонавтики в городе Гагарин.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз БахтияровМузей космонавтики в городе Гагарин.
Музей космонавтики в городе Гагарин.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз БахтияровДетские рисунки на тему космоса в школе №1 г. Гагарин.
Детские рисунки на тему космоса в школе №1 г. Гагарин.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз БахтияровРаботы детей школы №1 г. Гагарин к 12 апреля.
Работы детей школы №1 г. Гагарин к 12 апреля.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров